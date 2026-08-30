Κυψέλη: «Ήταν δικό μου το μωρό» είπε η Γερμανίδα για το βρέφος που εντοπίστηκε σε κατάσταση ψύξης

Snapshot Αστυνομικοί εντόπισαν σε διαμέρισμα στην Κυψέλη τη σορό βρέφους σε κατάσταση ψύξης μέσα σε βαλίτσα.

Η Γερμανίδα σύντροφος του 43χρονου Έλληνα δήλωσε ότι το βρέφος ήταν δικό της και είχε γεννηθεί περίπου οκτώ μήνες πριν.

Στο διαμέρισμα βρέθηκαν επίσης δύο ανήλικα παιδιά και ένας Αφγανός που φέρεται σύντροφος μίας ανήλικης.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι προσαχθήκαν στην αστυνομία και ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος καλέστηκε για κατάθεση.

Αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης για να καθοριστούν οι συνθήκες και ο χρόνος θανάτου του βρέφους. Snapshot powered by AI

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Αντιμέτωποι με ένα αποτρόπαιο θέαμα ήρθαν οι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ που έσπευσαν στην οδό Θάσου στην Κυψέλη, κατόπιν καταγγελίας ενός ιδιοκτήτη διαμερίσματος airbnb, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι οι ένοικοί του δεν του κατέβαλαν το μίσθωμα και έκαναν χρήση ναρκωτικών.

Κατά την έφοδό τους, εντόπισαν στο διαμέρισμα έναν 43χρονο Έλληνα, τη Γερμανίδα σύντροφό του, δύο ανήλικα παιδιά, καθώς κι έναν Αφγανό, ο οποίος φέρεται να είναι σύντροφος της μιας ανήλικης.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν αρχικά στην προσαγωγή των ανδρών στο αστυνομικό τμήμα, ενώ στη συνέχεια επέστρεψαν στο διαμέρισμα προκειμένου να ελέγξουν εκ νέου τον χώρο και να παραλάβουν τα υπόλοιπα άτομα.

Τους βρήκαν με τις βαλίτσες στο χέρι

Κατά τη δεύτερη παρουσία των αστυνομικών στο διαμέρισμα, η Γερμανίδα και ο γιος της φέρονται να ετοιμάζονταν να φύγουν, έχοντας μαζί τους βαλίτσες. Κατά τον έλεγχο των αποσκευών, οι αστυνομικοί βρέθηκαν μπροστά σε ένα μακάβριο εύρημα, καθώς μέσα σε μία από τις βαλίτσες εντοπίστηκε η σορός ενός βρέφους.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η σορός βρισκόταν σε κατάσταση ψύξης. Η γυναίκα φέρεται να ανέφερε στους αστυνομικούς ότι το βρέφος είχε γεννηθεί περίπου οκτώ μήνες νωρίτερα.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στην προσαγωγή όλων των παρευρισκόμενων στο διαμέρισμα, ενώ κλήθηκε να δώσει κατάθεση κι ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος, το οποίο είχε μισθωθεί μέσω airbnb.

Στο μικροσκόπιο τα αίτια και ο χρόνος θανάτου

Πλέον, το ενδιαφέρον των Αρχών στρέφεται στα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, η οποία αναμένεται να ρίξει φως στις ακριβείς συνθήκες της υπόθεσης.

Ο ιατροδικαστής θα εξετάσει μεταξύ άλλων πότε επήλθε ο θάνατος και ποια ήταν η αιτία, ενώ θα διερευνηθεί και το ενδεχόμενο το βρέφος να είχε γεννηθεί νεκρό ή να κατέληξε μετά τη γέννησή του.

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