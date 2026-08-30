Κυψέλη: Εντοπίστηκε νεκρό βρέφος μέσα σε βαλίτσα - Ήταν κατεψυγμένο

Snapshot Στην Κυψέλη βρέθηκε νεκρό βρέφος μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα μισθωμένο μέσω πλατφόρμας βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Η σορός του βρέφους ήταν σε κατάσταση ψύξης και το βρέφος είχε γεννηθεί περίπου οκτώ μήνες νωρίτερα.

Στο διαμέρισμα βρέθηκαν ένας 43χρονος Έλληνας, η Γερμανίδα σύντροφός του, τα δύο ανήλικα παιδιά τους και ένας υπήκοος Αφγανιστάν.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε προσαγωγές και αναζητούν τα αίτια και το χρόνο θανάτου μέσω ιατροδικαστικής εξέτασης.

Θα διερευνηθεί αν το βρέφος είχε γεννηθεί νεκρό ή αν κατέληξε μετά τη γέννησή του. Snapshot powered by AI

Σοκαριστική υπόθεση ήρθε στο φως της δημοσιότητας στην Κυψέλη, όταν αστυνομικοί εντόπισαν τη σορό ενός βρέφους μέσα σε βαλίτσα, σε διαμέρισμα που είχε μισθωθεί μέσω πλατφόρμας βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Η έρευνα των Αρχών ξεκίνησε μετά από καταγγελία του ιδιοκτήτη του διαμερίσματος. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έδωσε στις αστυνομικές Αρχές, οι ένοικοι φέρονται να είχαν καθυστερήσει την καταβολή των μισθωμάτων, ενώ φέρεται να έκανε λόγο και για χρήση ναρκωτικών ουσιών στο ακίνητο.

Η αστυνομική έρευνα στο διαμέρισμα

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης, οι οποίοι κατά τον πρώτο έλεγχο εντόπισαν έναν 43χρονο Έλληνα, τη Γερμανίδα σύντροφό του, τα δύο ανήλικα παιδιά τους, καθώς και έναν υπήκοο Αφγανιστάν, ο οποίος σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες είναι σύντροφος της κόρης της οικογένειας.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν αρχικά στην προσαγωγή των ανδρών στο αστυνομικό τμήμα, ενώ στη συνέχεια επέστρεψαν στο διαμέρισμα προκειμένου να ελέγξουν εκ νέου τον χώρο και να παραλάβουν τα υπόλοιπα άτομα.

Τους βρήκαν με τις βαλίτσες στο χέρι

Κατά τη δεύτερη παρουσία των αστυνομικών στο διαμέρισμα, η Γερμανίδα και ο γιος της φέρονται να ετοιμάζονταν να φύγουν, έχοντας μαζί τους βαλίτσες. Κατά τον έλεγχο των αποσκευών, οι αστυνομικοί βρέθηκαν μπροστά σε ένα μακάβριο εύρημα, καθώς μέσα σε μία από τις βαλίτσες εντοπίστηκε η σορός ενός βρέφους.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η σορός βρισκόταν σε κατάσταση ψύξης. Η γυναίκα φέρεται να ανέφερε στους αστυνομικούς ότι το βρέφος είχε γεννηθεί περίπου οκτώ μήνες νωρίτερα.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στην προσαγωγή όλων των παρευρισκόμενων στο διαμέρισμα, ενώ κλήθηκε να δώσει κατάθεση κι ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος, το οποίο είχε μισθωθεί μέσω airbnb.

Στο μικροσκόπιο τα αίτια και ο χρόνος θανάτου

Πλέον, το ενδιαφέρον των Αρχών στρέφεται στα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, η οποία αναμένεται να ρίξει φως στις ακριβείς συνθήκες της υπόθεσης.

Ο ιατροδικαστής θα εξετάσει μεταξύ άλλων πότε επήλθε ο θάνατος και ποια ήταν η αιτία, ενώ θα διερευνηθεί και το ενδεχόμενο το βρέφος να είχε γεννηθεί νεκρό ή να κατέληξε μετά τη γέννησή του.