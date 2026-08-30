Κυψέλη: Εντοπίστηκε νεκρό βρέφος μέσα σε βαλίτσα - Ήταν κατεψυγμένο

Η σορός του βρέφους ήταν σε κατάσταση ψύξης και το βρέφος είχε γεννηθεί περίπου οκτώ μήνες νωρίτερα.  

Κατερίνα Ρίστα

Κυψέλη: Εντοπίστηκε νεκρό βρέφος μέσα σε βαλίτσα - Ήταν κατεψυγμένο
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Στην Κυψέλη βρέθηκε νεκρό βρέφος μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα μισθωμένο μέσω πλατφόρμας βραχυχρόνιας μίσθωσης.
  • Η σορός του βρέφους ήταν σε κατάσταση ψύξης και το βρέφος είχε γεννηθεί περίπου οκτώ μήνες νωρίτερα.
  • Στο διαμέρισμα βρέθηκαν ένας 43χρονος Έλληνας, η Γερμανίδα σύντροφός του, τα δύο ανήλικα παιδιά τους και ένας υπήκοος Αφγανιστάν.
  • Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε προσαγωγές και αναζητούν τα αίτια και το χρόνο θανάτου μέσω ιατροδικαστικής εξέτασης.
  • Θα διερευνηθεί αν το βρέφος είχε γεννηθεί νεκρό ή αν κατέληξε μετά τη γέννησή του.
Snapshot powered by AI

Σοκαριστική υπόθεση ήρθε στο φως της δημοσιότητας στην Κυψέλη, όταν αστυνομικοί εντόπισαν τη σορό ενός βρέφους μέσα σε βαλίτσα, σε διαμέρισμα που είχε μισθωθεί μέσω πλατφόρμας βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Η έρευνα των Αρχών ξεκίνησε μετά από καταγγελία του ιδιοκτήτη του διαμερίσματος. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έδωσε στις αστυνομικές Αρχές, οι ένοικοι φέρονται να είχαν καθυστερήσει την καταβολή των μισθωμάτων, ενώ φέρεται να έκανε λόγο και για χρήση ναρκωτικών ουσιών στο ακίνητο.

Η αστυνομική έρευνα στο διαμέρισμα

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης, οι οποίοι κατά τον πρώτο έλεγχο εντόπισαν έναν 43χρονο Έλληνα, τη Γερμανίδα σύντροφό του, τα δύο ανήλικα παιδιά τους, καθώς και έναν υπήκοο Αφγανιστάν, ο οποίος σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες είναι σύντροφος της κόρης της οικογένειας.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν αρχικά στην προσαγωγή των ανδρών στο αστυνομικό τμήμα, ενώ στη συνέχεια επέστρεψαν στο διαμέρισμα προκειμένου να ελέγξουν εκ νέου τον χώρο και να παραλάβουν τα υπόλοιπα άτομα.

Τους βρήκαν με τις βαλίτσες στο χέρι

Κατά τη δεύτερη παρουσία των αστυνομικών στο διαμέρισμα, η Γερμανίδα και ο γιος της φέρονται να ετοιμάζονταν να φύγουν, έχοντας μαζί τους βαλίτσες. Κατά τον έλεγχο των αποσκευών, οι αστυνομικοί βρέθηκαν μπροστά σε ένα μακάβριο εύρημα, καθώς μέσα σε μία από τις βαλίτσες εντοπίστηκε η σορός ενός βρέφους.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η σορός βρισκόταν σε κατάσταση ψύξης. Η γυναίκα φέρεται να ανέφερε στους αστυνομικούς ότι το βρέφος είχε γεννηθεί περίπου οκτώ μήνες νωρίτερα.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στην προσαγωγή όλων των παρευρισκόμενων στο διαμέρισμα, ενώ κλήθηκε να δώσει κατάθεση κι ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος, το οποίο είχε μισθωθεί μέσω airbnb.

Στο μικροσκόπιο τα αίτια και ο χρόνος θανάτου

Πλέον, το ενδιαφέρον των Αρχών στρέφεται στα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, η οποία αναμένεται να ρίξει φως στις ακριβείς συνθήκες της υπόθεσης.

Ο ιατροδικαστής θα εξετάσει μεταξύ άλλων πότε επήλθε ο θάνατος και ποια ήταν η αιτία, ενώ θα διερευνηθεί και το ενδεχόμενο το βρέφος να είχε γεννηθεί νεκρό ή να κατέληξε μετά τη γέννησή του.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:46ΕΛΛΑΔΑ

Μηχανική βλάβη σε ιστιοφόρο ανοιχτά της Ρόδου – Περιπέτεια στη θάλασσα για τρεις αλλοδαπούς

22:37LIFESTYLE

Κωνσταντίνος Αργυρός και Αλεξάνδρα Νίκα: Οι οικογενειακές διακοπές στην Ίο με τα δύο παιδιά τους

22:34ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κυψέλη: «Ήταν δικό μου το μωρό» είπε η Γερμανίδα για το βρέφος που εντοπίστηκε νεκρό σε βαλίτσα, σε κατάσταση ψύξης

22:21ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: «Δεν χωράει άλλους» ο Μπάλος – Βίντεο που κάνουν τον «γύρο» του διαδικτύου

22:15ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ατρόμητος - ΠΑΟΚ 1-2: Ο Πέλκας έδειξε τον δρόμο της ανατροπής!

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ σήμερα (30/8): Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν πάνω από 5,5 εκατ. ευρώ

21:54ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Το συγκινητικό μήνυμα της εθνικής Ελλάδας για τον Κωνσταντέλια: «Τίποτα δεν θα σε σταματήσει»

21:49ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα σε δάσος στη Λάιστα Ιωαννίνων

21:41ΚΟΣΜΟΣ

Οικουμενικός Πατριάρχης για οικολογική κρίση: «Η ανθρωπότητα υπονομεύει το μέλλον της»

21:34ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άρης - ΟΦΗ 2-1: Το 2/2 οι Θεσσαλονικείς που ανάγκασαν τους Κρητικούς στην πρώτη φετινή τους ήττα

21:32ΚΟΣΜΟΣ

Νορβηγία: Στις 9 Σεπτεμβρίου η κηδεία του βασιλιά Χάραλντ

21:23ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κυψέλη: Εντοπίστηκε νεκρό βρέφος μέσα σε βαλίτσα - Ήταν κατεψυγμένο

21:08ΕΛΛΑΔΑ

Γιαννιτσά: «Έχει δύο – τρία κατάγματα στο κεφάλι» – Σε καταστολή ο 27χρονος μετά τον άγριο καβγά

20:55ΚΟΣΜΟΣ

To Google Maps ακολουθεί τον Τραμπ:  Η λίμνη Οντάριο μετονομάστηκε σε λίμνη της Αμερικής

20:36ΚΟΣΜΟΣ

Νικολάς Μαδούρο: Νέες φωτογραφίες μέσα από τη φυλακή – Χαμογελαστός και φανερά αδυνατισμένος

20:23ΕΛΛΑΔΑ

Διάρρηξη στις εγκαταστάσεις της ΥΠΑ: Άγνωστοι έκλεψαν καλώδια με χαλκό που προορίζονται για νέο σύστημα εναέριας κυκλοφορίας

20:15ΕΛΛΑΔΑ

Βριλήσσια- 76χρονη: «Με έσπρωξε δύο φορές τη μία κρατήθηκα, την άλλη έπεσα ανάσκελα»

20:02ΚΟΣΜΟΣ

«Περίμενα 20 χρόνια για αυτή τη μέρα» – Πήγε φυλακή για ένα κινητό και τώρα επιστρέφει στην κόρη του

20:02ΚΟΣΜΟΣ

Πόσο κοντά βρισκόμαστε σε έναν «Αρμαγεδδώνα» της ΑΙ; - Οι προειδοποιήσεις και η απώλεια ελέγχου

19:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίθεση Άδωνι σε Σαμαρά: «Περίμενα κάτι καλύτερο από σένα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:09ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας: Πότε θα γυρίσουμε τα ρολόγια μας μία ώρα πίσω

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ σήμερα (30/8): Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν πάνω από 5,5 εκατ. ευρώ

21:23ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κυψέλη: Εντοπίστηκε νεκρό βρέφος μέσα σε βαλίτσα - Ήταν κατεψυγμένο

21:08ΕΛΛΑΔΑ

Γιαννιτσά: «Έχει δύο – τρία κατάγματα στο κεφάλι» – Σε καταστολή ο 27χρονος μετά τον άγριο καβγά

16:23WHAT THE FACT

Αυτά είναι τα 12 επαγγέλματα που απειλούνται με εξαφάνιση την επόμενη δεκαετία

17:40ΚΟΣΜΟΣ

Ερωτεύτηκαν αλλά έπρεπε να ελέγξουν αν είναι αδέλφια – Η δικαστική μάχη του ζευγαριού που γεννήθηκε από δωρητές σπέρματος

19:15ΚΟΣΜΟΣ

Κερύνεια: «Τους λέγαμε μπάζει νερά, γυρίστε πίσω και μας αγνοούσαν» - Σοκάρουν οι περιγραφές των ναυαγών - Συγκλονιστικά πλάνα από το εσωτερικό του καταμαράν, ούρλιαζαν γυναίκες και παιδιά

19:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίθεση Άδωνι σε Σαμαρά: «Περίμενα κάτι καλύτερο από σένα»

20:02ΚΟΣΜΟΣ

«Περίμενα 20 χρόνια για αυτή τη μέρα» – Πήγε φυλακή για ένα κινητό και τώρα επιστρέφει στην κόρη του

22:21ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: «Δεν χωράει άλλους» ο Μπάλος – Βίντεο που κάνουν τον «γύρο» του διαδικτύου

22:34ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κυψέλη: «Ήταν δικό μου το μωρό» είπε η Γερμανίδα για το βρέφος που εντοπίστηκε νεκρό σε βαλίτσα, σε κατάσταση ψύξης

20:15ΕΛΛΑΔΑ

Βριλήσσια- 76χρονη: «Με έσπρωξε δύο φορές τη μία κρατήθηκα, την άλλη έπεσα ανάσκελα»

19:37ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: «Ήταν φτιαγμένος, παραμιλούσε» – Πήγε ημίγυμνος με καραμπίνα και «άνοιξε» πυρ γιατί δεν του πούλησαν αλκοόλ

14:36ΕΛΛΑΔΑ

Δωδεκάχρονη που έκανε διακοπές διαγνώστηκε με όγκο και χειρουργήθηκε στο Παίδων «Αγία Σοφία»

19:01ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιάννης Κωνσταντέλιας: Υπέστη ρήξη χιαστού στο ντεμπούτο του στην Ντόρτμουντ - Τέλος η σεζόν

21:49ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα σε δάσος στη Λάιστα Ιωαννίνων

16:20ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Χανιά: 11χρονη ανασύρθηκε νεκρή από πισίνα ξενοδοχείου

20:36ΚΟΣΜΟΣ

Νικολάς Μαδούρο: Νέες φωτογραφίες μέσα από τη φυλακή – Χαμογελαστός και φανερά αδυνατισμένος

20:02ΚΟΣΜΟΣ

Πόσο κοντά βρισκόμαστε σε έναν «Αρμαγεδδώνα» της ΑΙ; - Οι προειδοποιήσεις και η απώλεια ελέγχου

09:43ΕΛΛΑΔΑ

Σαλαμίνα: «Ήταν εγκληματική αμέλεια» - Ξεσπά ο πατέρας της 3χρονης που νοσηλεύεται μετά τη διαρροή χημικών αερίων στην πισίνα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ