Συγκίνηση στη Σητεία για τον Γιώργο Μαζωνάκη - Τον τίμησαν με τρισάγιο στο σπίτι του - Βίντεο

Συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι τίμησαν τη μνήμη του αγαπημένου καλλιτέχνη στους Πεύκους, εκεί όπου είχε δημιουργήσει τον προσωπικό του «θεραπότοπο» 

Ανθή Κουρεντζή

Συγκίνηση στη Σητεία για τον Γιώργο Μαζωνάκη - Τον τίμησαν με τρισάγιο στο σπίτι του - Βίντεο
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  • Συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι τίμησαν τη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη στους Πεύκους Σητείας με μνημόσυνο και τρισάγιο στο σπίτι του.
  • Ο καλλιτέχνης είχε ανακαινίσει μια παλιά φάμπρικα στους Πεύκους, την οποία αποκαλούσε «θεραπότοπό» του, ως προσωπικό καταφύγιο.
  • Οι εκδηλώσεις μνήμης ξεκίνησαν από το βράδυ του Σαββάτου με αφιέρωμα στη ζωή και την πορεία του Μαζωνάκη στο λιμάνι της Σητείας.
  • Ο δήμαρχος Σητείας εξέφρασε τη θλίψη της τοπικής κοινωνίας και τόνισε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ιδιαίτερα αγαπητός και θεωρούνταν «ένα από εμάς».
  • Στον χώρο των εκδηλώσεων υπήρχε μεγάλη φωτογραφία του καλλιτέχνη και τετράδιο μνήμης για προσωπικά μηνύματα και αναμνήσεις.
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Συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι της περιοχής συγκεντρώθηκαν το πρωί της Κυριακής στους Πεύκους Σητείας, στον τόπο που είχε επιλέξει ο Γιώργος Μαζωνάκης για να δημιουργήσει το προσωπικό του καταφύγιο, προκειμένου να τιμήσουν τη μνήμη του.

Το μνημόσυνο τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, παρουσία αρκετού κόσμου που θέλησε να αποτίσει φόρο τιμής στον αγαπημένο καλλιτέχνη και να βρεθεί κοντά στους δικούς του ανθρώπους.

Μετά την ολοκλήρωση του μνημοσύνου, πραγματοποιήθηκε τρισάγιο έξω από την κατοικία του στους Πεύκους. Πρόκειται για μια παλιά φάμπρικα, την οποία ο ίδιος είχε ανακαινίσει και μετατρέψει σε έναν ιδιαίτερο χώρο ηρεμίας, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, τον οποίο αποκαλούσε «θεραπότοπό» του.

Οι εκδηλώσεις μνήμης είχαν ξεκινήσει από το βράδυ του Σαββάτου στο λιμάνι της Σητείας, όπου πραγματοποιήθηκε μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στη ζωή και την πορεία του καλλιτέχνη.

Στον χώρο είχε τοποθετηθεί μεγάλη φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη, ενώ όσοι βρέθηκαν εκεί μπορούσαν να αφήσουν γραπτά τις προσωπικές τους αναμνήσεις και τα μηνύματά τους σε ένα ειδικό τετράδιο μνήμης.

Ο δήμαρχος Σητείας, Γιώργος Ζερβάκης, εξέφρασε τη θλίψη της τοπικής κοινωνίας για την απώλεια, σημειώνοντας πως ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν ήταν μόνο ένας ιδιαίτερα αγαπητός και καταξιωμένος καλλιτέχνης, αλλά και «ένα δικό μας παιδί» για την περιοχή, υπογραμμίζοντας την φράση «Ήταν ένας από εμάς».

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