«Βλέπω ξανά όσα έζησε η Νταϊάνα»: Οι αιχμές του αδελφού της για Χάρι και Μέγκαν

Snapshot Ο κόμης Σπένσερ παρομοιάζει τη μεταχείριση του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν από τα μέσα με την αρνητική δημοσιότητα που βίωσε η αδελφή του, πριγκίπισσα Νταϊάνα.

Περιγράφει την αρνητική κάλυψη ως «καρκινική επιρροή» που είχε ψυχολογικό κόστος για τη Νταϊάνα και συνεχίζει να επηρεάζει τον Χάρι και τη Μέγκαν.

Απορρίπτει ότι υποστηρίζει αποκλειστικά τον Χάρι, δηλώνοντας πως στηρίζει και τα δύο παιδιά της Νταϊάνα.

Ο κόμης Σπένσερ καταγγέλλει ότι ο βασιλιάς Κάρολος φάνηκε αδιάφορος και σχεδόν ενθουσιασμένος μετά τον θάνατο της Νταϊάνα, όπως αναφέρεται στο νέο του βιβλίο.

Η συνέντευξη του κόμη Σπένσερ στο BBC ακολούθησε την επίσημη αντίδραση του Παλατιού που αμφισβήτησε την ακρίβεια των αναμνήσεών του για τον βασιλιά Κάρολο. Snapshot powered by AI

Ο κόμης Σπένσερ, αδελφός της πριγκίπισσας Νταϊάνα, δήλωσε στο BBC ότι ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζονται ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ από τα μέσα ενημέρωσης παρουσιάζει έντονες ομοιότητες με όσα βίωσε η αδελφή του πριν από τον θάνατό της.

Μιλώντας από το κτήμα του στο Althorp, ο Ερλ Σπένσερ χαρακτήρισε τη συνεχή αρνητική δημοσιότητα γύρω από τον Δούκα και τη Δούκισσα του Σάσεξ ως μια «καρκινική επιρροή» στη ζωή τους και τόνισε ότι η κοινωνία θα έπρεπε να έχει διδαχθεί από όσα συνέβησαν στη Νταϊάνα.

«Αν κοιτάξεις ένα άρθρο σε ταμπλόιντ για τη Νταϊάνα ή για το ζευγάρι που αναφέρατε, τον Χάρι και τη Μέγκαν, μπορεί να είναι πραγματικά πολύ, πολύ δυσάρεστο», ανέφερε.

Και πρόσθεσε: «Νομίζω ότι θα ήταν καθήκον των ανθρώπων να μάθουν από το παράδειγμα της Νταϊάνα. Δεν είμαι εδώ για να μιλήσω εκ μέρους του Χάρι και της Μέγκαν, αλλά για οποιονδήποτε δέχεται τέτοια καταστροφική μεταχείριση καθημερινά, αυτό πρέπει να αποτελεί μια καρκινική επιρροή στη ζωή του».

«Έβλεπα τα δάκρυα απόγνωσης της Νταϊάνα»

Ο κόμης Σπένσερ μίλησε και για το προσωπικό κόστος που είχε η δημοσιότητα στην αδελφή του.

Όπως είπε, είχε δει ο ίδιος τα «δάκρυα απόγνωσης» της Νταϊάνα όταν εκείνη προσπαθούσε να διαχειριστεί όσα γράφονταν για την ίδια.

Η πριγκίπισσα Νταϊάνα / AP

Τη χαρακτήρισε «πολύ, πολύ ευαίσθητη στην κριτική» και πρόσθεσε ότι η συνεχής αρνητική κάλυψη την είχε καταβάλει ψυχολογικά.

«Ήταν πραγματικά συντετριμμένη από όλη αυτή την κριτική», ανέφερε, χαρακτηρίζοντας «λυπηρό» το γεγονός ότι διακρίνει σήμερα παρόμοια στοιχεία στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται ο ανιψιός του, πρίγκιπας Χάρι, και η σύζυγός του, Μέγκαν.

«Δεν είμαι με το μέρος του Χάρι – είμαι με τα παιδιά της αδελφής μου»

Ο αδελφός της Νταϊάνα αναφέρθηκε επίσης στην εντύπωση που, όπως είπε, υπάρχει σε ορισμένα μέσα ότι έχει πάρει το μέρος του Χάρι στη ρήξη του με τη βασιλική οικογένεια.

Ο ίδιος το απέρριψε κατηγορηματικά.

«Δεν είμαι με το μέρος του Χάρι. Είμαι με το μέρος των γιων της νεκρής αδελφής μου, και των δύο. Αν οποιοσδήποτε από τους δύο χρειαζόταν κάτι, θα ήμουν εξίσου εκεί για εκείνον», τόνισε.

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ / Getty Images

Οι δηλώσεις του έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία ο Χάρι και η Μέγκαν έχουν επιστρέψει πρόσφατα στο Ηνωμένο Βασίλειο από την Καλιφόρνια, έξι χρόνια μετά την απόφασή τους να αποχωρήσουν από τα καθήκοντα των ανώτερων μελών της βασιλικής οικογένειας.

Το ζευγάρι έχει επανειλημμένα ασκήσει κριτική στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε από τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης.

Η σχέση της Νταϊάνα με τον Τύπο

Η πριγκίπισσα Νταϊάνα βρισκόταν διαρκώς στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των μέσων μέχρι και τον θάνατό της σε τροχαίο δυστύχημα στο Παρίσι, στις 31 Αυγούστου 1997.

Στον επικήδειο που εκφώνησε στην κηδεία της, ο αδελφός της είχε κατηγορήσει τον Τύπο ότι βρισκόταν σε μια «μόνιμη αποστολή» να την καταστρέψει, υποστηρίζοντας ότι ορισμένα μέσα αισθάνονταν απειλή ακόμη και από την «γνήσια καλοσύνη» της.

Σχεδόν τρεις δεκαετίες αργότερα, ο ίδιος λέει ότι βλέπει ανησυχητικές ομοιότητες στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται σήμερα ο Χάρι και η Μέγκαν.

Οι δηλώσεις του κόμη Σπένσερ για τον Χάρι και τη Μέγκαν έρχονται μόλις λίγες εβδομάδες μετά την επιστροφή του ζευγαριού στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο δούκας και η δούκισσα του Σάσεξ έχουν εδώ και χρόνια ασκήσει έντονη κριτική τόσο στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκαν από τον βρετανικό Τύπο όσο και στη στήριξη που, όπως υποστηρίζουν, δεν έλαβαν από τη βασιλική οικογένεια πριν αποφασίσουν να εγκαταλείψουν τη Βρετανία.

Στη συνέντευξή τους στην Oprah Winfrey το 2021, ο πρίγκιπας Χάρι είχε κατηγορήσει τα ταμπλόιντ ότι δημιούργησαν ένα «τοξικό περιβάλλον» γεμάτο «έλεγχο και φόβο».

Η Μέγκαν, από την πλευρά της, είχε δηλώσει στη σειρά του Netflix το 2022: «Όσο κι αν προσπαθούσα, όσο καλή κι αν ήμουν, ό,τι κι αν έκανα, τα μέσα θα έβρισκαν και πάλι έναν τρόπο να με καταστρέψουν».

Τον Ιούλιο του 2026, ο πρίγκιπας Χάρι και ακόμη έξι ενάγοντες, ανάμεσά τους η Liz Hurley και ο Sir Elton John, έχασαν υπόθεση παραβίασης ιδιωτικότητας εναντίον του εκδότη της Daily Mail και ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωποι με δικαστικά έξοδα που φτάνουν έως και τις 34,5 εκατομμύρια λίρες.

Σε διαφορετικές και προγενέστερες νομικές διαμάχες, ωστόσο, ο Χάρι είχε πετύχει δικαστική νίκη απέναντι στον Mirror Group, ενώ η υπόθεσή του με τον News Group έκλεισε εξωδικαστικά, με συμβιβασμό, αποζημίωση και επίσημη συγγνώμη.

Η πρώτη συνέντευξη μετά την έντονη απάντηση του Παλατιού

Η συνέντευξη του κόμη Σπένσερ στο BBC ήταν η πρώτη μετά την έντονα διατυπωμένη απάντηση του Παλατιού στους ισχυρισμούς του για τον βασιλιά Κάρολο.

Στην ανακοίνωσή του, το Παλάτι ανέφερε ότι ο βασιλιάς έχει επίγνωση πως «ο πόνος της αδελφικής θλίψης μπορεί να θολώσει τη λογική, να επηρεάσει την κρίση και να χρωματίσει τη μνήμη με τρόπους που οι άλλοι δεν αντιλαμβάνονται, ακόμη και πολλά χρόνια μετά από μια τέτοια απώλεια».

Ο κόμης Σπένσερ αντέδρασε λέγοντας: «Λοιπόν, είναι έξαλλος; Είναι έξαλλος ή είναι ντροπιασμένος;»

Ο ίδιος επέμεινε ότι στη διάρκεια της ζωής του είχε μόλις δύο τηλεφωνικές συνομιλίες με τον τότε πρίγκιπα Κάρολο και ότι θυμάται πολύ καθαρά τα λόγια του.

«Ήμουν απόλυτα συγκεντρωμένος σε όσα έλεγε και αυτές ακριβώς ήταν οι λέξεις που χρησιμοποίησε. Σας το υπόσχομαι. Πραγματικά, αυτό είπε. Και δεν τον ακούω να λέει ότι δεν το είπε».

Όταν πιέστηκε να παρουσιάσει αποδείξεις που να στηρίζουν τον ισχυρισμό του, απάντησε ότι είχε μεταφέρει τότε σε συγγενείς και φίλους όσα είχαν ειπωθεί, «επειδή ήταν τόσο τερατώδη».

Αναφερόμενος στην απάντηση του Παλατιού, ο κόμης Σπένσερ σχολίασε: «Το θόλωσαν λίγο, έτσι δεν είναι; Είπαν ότι οι αναμνήσεις μπορεί να διαφέρουν».

Και όταν ρωτήθηκε ποιον από τους δύο Charles θα πρέπει να πιστέψει το κοινό, απάντησε κατηγορηματικά: «Εγώ λέω την αλήθεια».

Το νέο βιβλίο για την Νταϊάνα

Το βιβλίο του κόμη Σπένσερ, «Swan Song: Diana, My Sister», πρόκειται να κυκλοφορήσει την επόμενη εβδομάδα και αναμένεται να περιέχει ιδιαίτερα επικριτικές αναφορές για τη βασιλική οικογένεια.

Σε επιπλέον αποσπάσματα που δημοσιοποιήθηκαν την Πέμπτη, ο ίδιος ισχυρίζεται ότι ο βασιλιάς Κάρολος ακουγόταν «σχεδόν ενθουσιασμένος» όταν του τηλεφώνησε μετά τον θάνατο της Νταϊάνα.

Μάλιστα, υποστηρίζει ότι ο τόνος του έμοιαζε με εκείνον «ενός ανθρώπου που μόλις κέρδισε το λαχείο».

Διαβάστε επίσης