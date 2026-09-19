Νέα βόμβα από τον αδελφό της Νταϊάνα: Πώς αντέδρασε η Ελισάβετ όταν πληροφορήθηκε το τροχαίο της

Snapshot Ο κόμης Σπένσερστηρίζει ότι ο πρίγκιπας Χάρι δεν έλαβε την απαραίτητη φροντίδα μετά τον θάνατο της μητέρας του και αφέθηκε να «ξεφύγει από κάθε έλεγχο».

Σύμφωνα με τον Σπένσερ, η βασίλισσα Ελισάβετ αντέδρασε αρχικά με ενοχλημένο τόνο όταν πληροφορήθηκε το τροχαίο της Νταϊάνα, ρωτώντας «Τι έκανε πάλι;».

Ο Σπένσερ αναφέρει πως ο πρίγκιπας Κάρολος ήθελε να περπατήσει στο κέντρο στην κηδεία της Νταϊάνα, αλλά υποχώρησε στον πρίγκιπα Φίλιππο που επέμεινε να βρίσκεται ο ίδιος εκεί.

Το Μπάκιγχαμ αρνήθηκε τους ισχυρισμούς του Σπένσερ και ανέφερε πως ο βασιλιάς Κάρολος γνωρίζει τον πόνο από την απώλεια της αδελφής του και πως αυτό μπορεί να επηρεάζει τη μνήμη του Σπένσερ.

Οι ισχυρισμοί του κόμη Σπένσερ προκαλούν νέο γύρο αντιδράσεων σχετικά με τη διαχείριση του πένθους των γιων της Νταϊάνα από τη βασιλική οικογένεια. Snapshot powered by AI

Στο τελευταίο απόσπασμα από το νέο, πολυσυζητημένο βιβλίο του, ο κόμης Σπένσερ υποστηρίζει ότι υπήρξε «έλλειψη εμφανούς φροντίδας» για τον ανιψιό του, πρίγκιπα Χάρι, στην κηδεία της πριγκίπισσας Νταϊάνα.

Ο αδελφός της Νταϊάνα ισχυρίζεται ότι ο Χάρι, ο οποίος τότε ήταν μόλις 12 ετών, αφέθηκε στη συνέχεια να «ξεφύγει από κάθε έλεγχο».

Σε δεύτερο απόσπασμα από τα απομνημονεύματά του, με τίτλο Swan Song: Diana, My Sister, ο κόμης Σπένσερ περιγράφει την ημέρα της κηδείας της αδελφής του και τη διαδρομή από το Λονδίνο προς το Άλθορπ, όπου έγινε η ταφή.

Η πριγκίπισσα Νταϊάνα και ο πρίγκιπας Χάρι / AP

Όπως γράφει, ένιωθε «ανησυχία» για τον ανιψιό του. Ο Χάρι, που είχε περπατήσει πίσω από το φέρετρο της μητέρας του μαζί με τον μεγαλύτερο αδελφό του, πρίγκιπα Ουίλιαμ, «χρειαζόταν τις αγκαλιές της Νταϊάνα», υποστηρίζει ο Σπένσερ, προσθέτοντας ότι αργότερα «αφέθηκε να ξεφύγει από κάθε έλεγχο».

Ο ίδιος προχωρά και σε ακόμη έναν ισχυρισμό για την αείμνηστη βασίλισσα Ελισάβετ. Σύμφωνα με όσα γράφει, όταν εκείνη πληροφορήθηκε αρχικά ότι η Νταϊάνα είχε εμπλακεί σε τροχαίο δυστύχημα, φέρεται να ρώτησε με ενοχλημένο τόνο: «Τι έκανε πάλι;».

Η βασίλισσα Ελισάβετ με την πριγκίπισσα Νταϊάνα / Getty Images

«Αυτό ήταν πριν γίνει αντιληπτή η σοβαρότητα της κατάστασης», σημειώνει ο κόμης Σπένσερ στο βιβλίο του.

Το νέο απόσπασμα, που δημοσιεύτηκε στη Daily Mail, έρχεται την ώρα που ο κόμης Σπένσερ επιμένει ότι «λέει την αλήθεια» σχετικά με τον ισχυρισμό του πως ο βασιλιάς Κάρολος είχε πει, μετά τον τραγικό θάνατο της Νταϊάνα το 1997, ότι η βασιλική οικογένεια «σύντομα θα την ξεχνούσε».

Το Μπάκιγχαμ αντέδρασε έντονα λίγο περισσότερο από μία ώρα μετά τη δημοσίευση των ισχυρισμών του Σπένσερ, σημειώνοντας ότι ο βασιλιάς «έχει επίγνωση πως ο πόνος από την απώλεια μιας αδελφής μπορεί να θολώσει τη λογική, να επηρεάσει την κρίση και να χρωματίσει τη μνήμη με τρόπους που οι άλλοι δεν αντιλαμβάνονται, ακόμη και πολλά χρόνια μετά από μια τέτοια απώλεια».

Ωστόσο, μιλώντας στο BBC, ο κόμης Σπένσερ επέμεινε στη δική του εκδοχή, δηλώνοντας: «Μπορώ να σας πω εδώ και τώρα ότι αυτά ακριβώς ήταν τα λόγια που είπε».

Στο νέο απόσπασμα του βιβλίου του, ο αδελφός της Νταϊάνα περιγράφει τη «φρίκη» της κηδείας της στο Λονδίνο και την πορεία της οικογένειας προς το Άλθορπ, όπου επρόκειτο να γίνει η ταφή. Εκεί, όπως γράφει, άρχισε να ανησυχεί ιδιαίτερα για τον Χάρι.

Ο βασιλιάς Κάρολος με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ και τον πρίγκιπα Χάρι στην κηδεία της Νταϊάνα / AP

«Η βασική μου ανάμνηση από εκείνο το ταξίδι με το τρένο είναι η ανησυχία μου για την έλλειψη εμφανής φροντίδας προς τον Χάρι, καθώς προσπαθούσε να αποφορτιστεί από τη φρίκη του πρωινού. Χρειαζόταν, φυσικά, τις αγκαλιές της Νταϊάνα και αυτές θα του στερούνταν για πάντα. Όμως, αντί για ηρεμία και φροντίδα, αφέθηκε να ξεφύγει από κάθε έλεγχο», γράφει ο κόμης Σπένσερ.

Οι νέοι ισχυρισμοί αναμένεται να προκαλέσουν νέο γύρο αντιδράσεων γύρω από τις συνθήκες που ακολούθησαν τον θάνατο της πριγκίπισσας Νταϊάνα και τον τρόπο με τον οποίο η βασιλική οικογένεια διαχειρίστηκε το πένθος των δύο γιων της.

Ο κόμης Σπένσερ συνεχίζει περιγράφοντας τη βαθιά ανησυχία που ένιωθε για τον πρίγκιπα Χάρι εκείνη την ημέρα, υποστηρίζοντας ότι περισσότερη φροντίδα σε τόσο κρίσιμες στιγμές θα μπορούσε να είχε επηρεάσει διαφορετικά τη μετέπειτα ζωή του.

«Έχω ανατρέξει πολλές φορές σε εκείνη τη στιγμή, πιστεύοντας ότι ένα πιο στοργικό χέρι σε τέτοιες περιστάσεις θα τον είχε βοηθήσει πάρα πολύ στο μέλλον. Αντί γι’ αυτό, έμοιαζε τόσο μόνος μέσα στην απόγνωση και το μαρτύριό του», γράφει.

Ο βασιλιάς Κάρολος με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ και τον πρίγκιπα Χάρι στην κηδεία της Νταϊάνα / AP

Ο αδελφός της Νταϊάνα θυμάται επίσης τη στιγμή που περπατούσε πίσω από το φέρετρο της αδελφής του μαζί με τους δύο ανιψιούς του, τον τότε πρίγκιπα Κάρολο και τον πρίγκιπα Φίλιππο. Όπως αναφέρει, κοιτάζοντας τον 12χρονο Χάρι σκεφτόταν ότι «έμοιαζε πολύ μικρός για να περνά κάτι τέτοιο».

Για τον Ουίλιαμ, ωστόσο, περιγράφει μια διαφορετική εικόνα: «Ο Ουίλιαμ, παρότι αναμφίβολα υπέφερε εξίσου τρομερά, έδειχνε να έχει μεγαλύτερο αυτοέλεγχο. Ήταν η εικόνα της μητέρας του εκείνη την εποχή: ψηλός, όμορφος και αξιοπρεπής. Παρότι με απασχολούσε βαθιά αυτό που βίωνε, η μεγαλύτερη ψυχραιμία και ωριμότητά του τον έκαναν τη δεύτερη προτεραιότητά μου εκείνο το πρωινό».

Ο Σπένσερ προχωρά ακόμη σε έναν ισχυρισμό για όσα συνέβησαν λίγο πριν από την πομπή. Όπως υποστηρίζει, ο Κάρολος επιθυμούσε να περπατήσει στο κέντρο, έχοντας τους δύο γιους του δεξιά και αριστερά του. Ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο, ο πρίγκιπας Φίλιππος διαφώνησε και επέμεινε ότι στο κέντρο έπρεπε να βρίσκεται ο αδελφός της Νταϊάνα.

«Ο πρίγκιπας Κάρολος έδειξε ενοχλημένος, αλλά υποχώρησε στην πατρική εξουσία χωρίς να πει λέξη», γράφει.

Σε αποσπάσματα που είχαν δημοσιευτεί μία ημέρα νωρίτερα, ο κόμης Σπένσερ είχε προκαλέσει ακόμη μεγαλύτερη αίσθηση, ισχυριζόμενος ότι ο Κάρολος ακουγόταν «σχεδόν παραληρηματικά ενθουσιασμένος» όταν του τηλεφώνησε μετά τον θάνατο της Νταϊάνα, παρομοιάζοντας τον τόνο του με εκείνον «κάποιου που είχε κερδίσει το λαχείο».

Ο βασιλιάς Κάρολος με την πριγκίπισσα Νταϊάνα / AP

Στο νέο απόσπασμα περιγράφει και την πρώτη τους συνάντηση μετά από εκείνο το τηλεφώνημα, λίγο πριν από την κηδεία, στο Παλάτι του Αγίου Ιακώβου.

«Με οδήγησαν σε ένα καθιστικό όπου ο πρίγκιπας Κάρολος καθόταν μόνος του. Ήταν ευγενικός και τυπικός. Κανείς μας δεν αναφέρθηκε στην έντονη τηλεφωνική μας αντιπαράθεση. Ήταν σαν να μην είχαμε δει ή μιλήσει ο ένας στον άλλον εδώ και πάρα πολύ καιρό», γράφει.

Σύμφωνα με τον ίδιο, συζήτησαν για την κατάσταση της μητέρας και των μεγαλύτερων αδελφών του, αλλά και για τον όμορφο καιρό εκείνου του πρωινού, αποφεύγοντας οποιαδήποτε αναφορά στην προηγούμενη σύγκρουσή τους.

Την ίδια ώρα, βασιλικές πηγές απορρίπτουν κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς του Σπένσερ, χαρακτηρίζοντάς τους «απόλυτες ανοησίες». Πηγές κοντά στο Παλάτι φέρονται επίσης ενοχλημένες από την απόφασή του να χρησιμοποιήσει, όπως υποστηρίζουν, τον μονάρχη ως «σάκο του μποξ» για την προβολή των απομνημονευμάτων του για τη ζωή της αδελφής του, ενόψει της συμπλήρωσης 30 ετών από τον θάνατο της Νταϊάνα.

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