Πολωνία: Προληπτικές επιχειρήσεις της Πολεμικής Αεροπορίας έπειτα από ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία

Snapshot Η Πολωνική Πολεμική Αεροπορία ξεκίνησε προληπτικές επιχειρήσεις για την προστασία του εναέριου χώρου της λόγω ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία.

Τα επίγεια συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και τα ραντάρ τέθηκαν σε κατάσταση ετοιμότητας.

Σήμανε συναγερμός μετά από ρωσικά πλήγματα με drones κοντά στα σύνορα Πολωνίας-Ουκρανίας, με άμεση αντίδραση μαχητικών αεροσκαφών.

Δύο αεροδρόμια στην Πολωνία έκλεισαν και ενεργοποιήθηκαν σειρήνες αεροπορικού βομβαρδισμού σε δύο περιοχές. Snapshot powered by AI

Η Πολωνία ξεκίνησε σήμερα επιχειρήσεις προληπτικού χαρακτήρα της Πολεμικής της Αεροπορίας για να προστατεύσει τον εναέριο χώρο της εν μέσω ρωσικών πληγμάτων στην Ουκρανία, όπως ανέφερε ο πολωνικός στρατός σε ανάρτηση στο Χ.

Ο στρατός έθεσε σε κατάσταση ετοιμότητας τα επίγεια συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και τα ραντάρ αναγνώρισης, πρόσθεσε.

Την Πέμπτη σήμανε συναγερμός στην Πολεμική Αεροπορία της Πολωνίας μετά από χτυπήματα των ρωσικών drones έγιναν στα συνοριακό πέρασμα Γιακοντίν - Ντορόχουσκ, το οποίο βρίσκεται 1 χιλιόμετρο μακριά από τα σύνορα Ουκρανίας - Πολωνίας. Άμεσα σηκώθηκαν στον αέρα πολεμικά μαχητικά προκειμένου να αποτρέψουν παραβιάσεις του εναέριου χώρου της Πολωνίας, δύο αεροδρόμια έκλεισαν ενώ σειρήνες αεροπορικού βομβαρδισμού ήχησαν σε δύο περιοχές.