Δημοσκόπηση GPO: Πρώτη η ΝΔ με 30,3% – Πώς διαμορφώνεται η μάχη της δεύτερης θέσης

Snapshot Η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 30,3% στην εκτίμηση ψήφου, ακολουθούμενη από την ΕΛ.ΑΣ. με 15,8% και το ΠΑΣΟΚ με 13,1%.

Η απόσταση μεταξύ ΕΛ.ΑΣ. και ΠΑΣΟΚ μειώθηκε σημαντικά, από 4,8 σε 2,7 ποσοστιαίες μονάδες.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θεωρείται καταλληλότερος πρωθυπουργός από το 29,5% των ερωτηθέντων, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας επιλέγεται από το 14,6%.

Το 49,6% προτιμά αυτοδύναμη κυβέρνηση, ενώ το 47,6% υποστηρίζει κυβέρνηση συνεργασίας στις επόμενες εκλογές.

Σε περίπτωση συνεργασίας, το 52,1% θέλει πρωθυπουργό τον αρχηγό του πρώτου κόμματος, ενώ το 43,6% προτιμά κοινής αποδοχής πρόσωπο. Snapshot powered by AI

Τον νέο χάρτη των πολιτικών συσχετισμών αποτυπώνει η μεγάλη δημοσκόπηση της GPO για την εφημερίδα «Παραπολιτικά».

Η νέα μέτρηση αποτυπώνει τις διαθέσεις της κοινής γνώμης απέναντι στις κυβερνητικές εξαγγελίες για τα νέα μέτρα, αλλά και στις προτάσεις που κατέθεσαν ο Αλέξης Τσίπρας και ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Πρώτη η ΝΔ, «κλειδώνει» τη δεύτερη θέση η ΕΛΑΣ

Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία καταγράφεται πρώτη με 30,3%, ενώ στη δεύτερη θέση βρίσκεται η ΕΛ.ΑΣ. με 15,8%. Το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί με 13,1%, μειώνοντας αισθητά την απόστασή του από τη δεύτερη θέση.

Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 8,9% και το ΚΚΕ με 8,7%, ενώ πάνω από το όριο του 3% καταγράφονται η Πλεύση Ελευθερίας με 4,7%, η Φωνή της Λογικής με 4% και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 3,8%.

Κάτω από το 3% βρίσκονται το ΜέΡΑ25 με 2,1%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,5%, η Νίκη με 1,2% και η Νέα Αριστερά με επίσης 1,2%, ενώ η επιλογή «άλλο κόμμα» συγκεντρώνει 4,7%.

Μειώνεται η απόσταση ΕΛ.ΑΣ.–ΠΑΣΟΚ

Σε σύγκριση με την προηγούμενη μέτρηση της GPO για τα «Παραπολιτικά» τον Ιούνιο, η Νέα Δημοκρατία ενισχύεται από το 29,4% στο 30,3%, ενώ η ΕΛ.ΑΣ. υποχωρεί από το 16,3% στο 15,8%. Αντίθετα, το ΠΑΣΟΚ ανεβαίνει από το 11,5% στο 13,1%.

Έτσι, η απόσταση ανάμεσα στην ΕΛ.ΑΣ. και το ΠΑΣΟΚ περιορίζεται από τις 4,8 στις 2,7 ποσοστιαίες μονάδες, με τη δεύτερη θέση να παραμένει στην ΕΛ.ΑΣ., αλλά το ΠΑΣΟΚ να καταγράφει μεγαλύτερο ποσοστό σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση.

Μεταβολές υπάρχουν και στα μικρότερα κόμματα, με τη Φωνή της Λογικής να καταγράφεται πλέον στο 4%, ενώ η Ελπίδα για τη Δημοκρατία περιορίζεται στο 3,8%.

Αντίστοιχη εικόνα και σε άλλες δημοσκοπήσεις του Σεπτεμβρίου

Παρόμοια διάταξη των τριών πρώτων κομμάτων καταγράφεται και σε άλλες πρόσφατες έρευνες. Η Opinion Poll έδωσε στην εκτίμηση ψήφου 31% στη ΝΔ, 15,9% στην ΕΛ.ΑΣ. και 12,1% στο ΠΑΣΟΚ.

Στη μέτρηση της Marc τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 31%, 16% και 11,5%, ενώ η Interview στις αρχές Σεπτεμβρίου κατέγραψε 29,1% για τη ΝΔ, 15,5% για την ΕΛ.ΑΣ. και 13,2% για το ΠΑΣΟΚ.

Καταλληλότερος πρωθυπουργός

Στο ερώτημα για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, το 29,5% των ερωτηθέντων επιλέγει τον Κυριάκο Μητσοτάκη και το 14,6% τον Αλέξη Τσίπρα. Ακολουθούν ο Νίκος Ανδρουλάκης με 8%, ο Κυριάκος Βελόπουλος με 5,1%, ο Δημήτρης Κουτσούμπας με 4,1% και η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 3,6%.

Σχεδόν μοιρασμένοι για αυτοδυναμία ή συνεργασίες

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι απαντήσεις για τη μορφή της επόμενης κυβέρνησης.

Το 49,6% δηλώνει ότι προτιμά αυτοδύναμη κυβέρνηση, ακόμη και εάν χρειαστεί δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, ενώ το 47,6% τάσσεται υπέρ μιας κυβέρνησης συνεργασίας.

Σε περίπτωση που προκύψει κυβέρνηση συνεργασίας, το 52,1% θεωρεί ότι πρωθυπουργός θα πρέπει να είναι ο αρχηγός του πρώτου κόμματος, ενώ το 43,6% προτιμά ένα διαφορετικό πρόσωπο κοινής αποδοχής.

Η νέα μέτρηση αποτυπώνει, συνεπώς, μια εικόνα στην οποία η Νέα Δημοκρατία διατηρεί την πρώτη θέση, η ΕΛ.ΑΣ. παραμένει δεύτερη και το ΠΑΣΟΚ μειώνει την απόσταση που το χωρίζει από αυτήν, την ώρα που οι ερωτηθέντες εμφανίζονται σχεδόν μοιρασμένοι ως προς το μοντέλο διακυβέρνησης που θα προτιμούσαν μετά τις επόμενες εκλογές.

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