Πούτιν: Ετοιμάζεται να κλιμακώσει τον πόλεμο κατά της Ευρώπης- Επιστράτευση 300.000 Ρώσων

Snapshot Ο Βλαντίμιρ Πούτιν προετοιμάζεται να κλιμακώσει τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας και να εντείνει υβριδικές επιθέσεις κατά της Ευρώπης μετά τις ρωσικές εκλογές.

Οι ευρωπαϊκές υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν ότι ο Πούτιν σχεδιάζει «κρυφή επιστράτευση» χιλιάδων Ρώσων στρατιωτών, πιθανώς έως 300.000.

Υπάρχουν ανησυχίες ότι η επιστράτευση θα μπορούσε να στοχεύσει τόσο την Ουκρανία όσο και το έδαφος του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη.

Οι ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο σημαντικής μείωσης της στρατιωτικής τους παρουσίας στην Ευρώπη, προκαλώντας ανησυχίες για την ευρωπαϊκή ασφάλεια.

Η ρωσική στρατιωτική κατάσταση χαρακτηρίζεται από βαριές απώλειες και πιέσεις για αύξηση των στρατολογήσεων, με προσπάθειες πίεσης σε διάφορες κοινωνικές ομάδες στη Ρωσία. Snapshot powered by AI

Να κλιμακώσει τον πόλεμο εναντίον της Ουκρανίας και να εντείνει τις υβριδικές επιθέσεις του εναντίον των συμμάχων του Κιέβου στην Ευρώπη ετοιμάζεται ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες φοβούνται ότι ο Ρώσος πρόεδρος θα κινητοποιήσει περισσότερα στρατεύματα και θα εντείνει τις υβριδικές επιθέσεις εναντίον του ΝΑΤΟ μετά τις ρωσικές εκλογές που διενεργούνται αυτό το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με την εφημερίδα Daily Telegraph.

Αξιωματούχοι των δυτικών μυστικών υπηρεσιών πιστεύουν ότι ο Ρώσος ηγέτης προετοιμάζει το έδαφος για μια «κρυφή επιστράτευση» πιθανώς χιλιάδων Ρώσων μετά τις εκλογές. «Αυτό που βλέπουμε είναι διοικητικές προετοιμασίες ώστε να καταστεί εφικτό να γίνει αυτό, αν ληφθεί τέτοια απόφαση», δήλωσε μια πηγή των μυστικών υπηρεσιών στην εφημερίδα The Telegraph.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες, εν τω μεταξύ, έχουν προειδοποιήσει ότι ο υβριδικός πόλεμος του Κρεμλίνου κατά της Δύσης είναι πιθανό να ενταθεί. Πηγές των μυστικών υπηρεσιών αναφέρουν ότι ο Πούτιν βρίσκεται σε αδιέξοδο, καθώς ο ρωσικός στρατός έχει 1,5 εκατομμύριο νεκρούς, εκ των οποίων οι 500.000 σκοτώθηκαν στο πολεμικό μέτωπο στην Ουκρανία.

Σε αυτή τη φωτογραφία που προέρχεται από βίντεο που δημοσίευσε το Γραφείο Τύπου του ρωσικού Υπουργείου Άμυνας το Σάββατο, 12 Νοεμβρίου 2022, ρωσικά στρατεύματα συμμετέχουν σε εκπαίδευση μάχης σε στρατιωτικό πεδίο βολής της Λευκορωσίας. ΑΡ

Ωστόσο, υπάρχει η εκτίμηση ότι ο Ρώσος πρόεδρος έχει αποφασίσει να προχωρήσει σε κλιμάκωση της σύγκρουσης αντί να συμμετάσχει σε ουσιαστικές ειρηνευτικές συνομιλίες με τη μεσολάβηση του Ντόναλντ Τραμπ. Οι ανησυχίες για την ευρωπαϊκή ασφάλεια εντάθηκαν την Παρασκευή, εν μέσω αναφορών ότι οι ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο μιας σημαντικής απόσυρσης στρατευμάτων από την Ευρώπη.

Το Πεντάγωνο φαίνεται να εξετάζει το ενδεχόμενο να αποσύρει από 25.000 έως 40.000 στρατιώτες και στρατιωτικά αεροσκάφη, πλοία και όπλα από την Ευρώπη.Οι ΗΠΑ διέψευσαν τις αναφορές, αλλά ο ανώτατος διοικητής του ΝΑΤΟ πραγματοποίησε συνομιλίες με αξιωματούχους του Πενταγώνου αργότερα την ίδια μέρα σχετικά με τη στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ, σύμφωνα με την Βορειοατλαντική Συμμαχία.

Στο παρασκήνιο, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας εκφράζουν τον φόβο ότι η ρωσική επιθετικότητα στην Ουκρανία αποτελεί προάγγελο μιας πιο συντονισμένης εκστρατείας με ολοένα και πιο ξεκάθαρες επιθετικές ενέργειες εναντίον του εδάφους του ΝΑΤΟ, η οποία θα μπορούσε να ακολουθήσει τις εκλογές στη Ρωσία.

«Σιωπηρή επιστράτευση»

Αν ο Πούτιν διατάξει πράγματι κινητοποίηση, λένε Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, ο σκοπός της θα μπορούσε εξίσου εύκολα να εστιάσει στην Ευρώπη όσο και στην Ουκρανία. Αυτό θα επιτρέψει στον Ρώσο πρόεδρο να αναπτύξει δυνάμεις σε νέες βάσεις κατά μήκος των δυτικών συνόρων της Ρωσίας με το ΝΑΤΟ.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκ είχε δηλώσει προηγουμένως ότι οι υπηρεσίες πληροφοριών του εκτιμούν ότι η Μόσχα σχεδίαζε να επιστρατεύσει επιπλέον 300.000 στρατιώτες. Αξιωματούχοι των δυτικών υπηρεσιών πληροφοριών αμφισβήτησαν το εάν η Ρωσία διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό για να στείλει 300.000 νέους στρατιώτες στο πεδίο της μάχης. «Μια πολύ μεγάλη μαζική κινητοποίηση του πληθυσμού φαίνεται απίθανη», ανέφεραν.

Ωστόσο, μια πηγή των μυστικών υπηρεσιών τόνισε: «Παρατηρούμε πολλές περιπτώσεις αυτού που ονομάζουμε “κρυφή” επιστράτευση και επιπλέον προσπάθειες για την αύξηση των συμβολαίων στρατολόγησης». Αυτό σημαίνει ότι ασκείται πίεση σε άνδρες που αναμένουν να καταδικαστούν στη Ρωσία, σε όσους έχουν «κόκκινα δάνεια» αλλά και και σε όσους έχουν μείνει πίσω στις σπουδές τους να καταταγούν στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Υπάρχουν επίσης ανησυχίες μεταξύ αξιωματούχων εντός του Κρεμλίνου ότι ενδέχεται να επίκειται μαζική επιστράτευση, όπως ανέφερε το Bloomberg την Παρασκευή. Το πρακτορείο ειδήσεων αναφέρθηκε σε ρωσικά έγγραφα που δείχνουν δραστηριότητα στα κέντρα στρατολόγησης και στοιχεία ότι ορισμένοι Ρώσοι προσπαθούν να μεταφέρουν χρήματα και περιουσιακά στοιχεία στο εξωτερικό για να αποφύγουν την επιστράτευση.