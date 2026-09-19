Έριξαν 2.500 βαγόνια στον Ατλαντικό: Μετά από 25 χρόνια τα έχουν «καταλάβει» τα ψάρια

Snapshot Περισσότερα από 2.500 παλιά βαγόνια του μετρό της Νέας Υόρκης βυθίστηκαν στον Ατλαντικό μεταξύ 2001 και 2010.

Τα βαγόνια προέρχονταν από τις σειρές R-33 και R-36, γνωστές ως Redbirds, που χρησιμοποιήθηκαν από τη δεκαετία του 1970 έως τη δεκαετία του 1990.

Η βύθιση των βαγονιών έγινε στο πλαίσιο προγράμματος δημιουργίας τεχνητών υφάλων σε περιοχές από το Νιου Τζέρσεϊ έως την Τζόρτζια.

Μετά από περίπου 25 χρόνια, τα βαγόνια έχουν ενσωματωθεί στο θαλάσσιο περιβάλλον και έχουν καταληφθεί από ψάρια. Snapshot powered by AI

Περισσότερα από 2.500 παλιά βαγόνια του μετρό της Νέας Υόρκης βυθίστηκαν στον Ατλαντικό, από το 2001 έως το 2010, στο πλαίσιο ενός προγράμματος δημιουργίας τεχνητών υφάλων.

Τα βαγόνια, που ανήκαν στις σειρές R-33 και R-36 και ήταν γνωστά ως Redbirds, χρησιμοποιήθηκαν στο δίκτυο του μετρό από τη δεκαετία του 1970 έως τη δεκαετία του 1990 και μεταφέρθηκαν σε διαφορετικά σημεία του βυθού, από το Νιου Τζέρσεϊ έως την Τζόρτζια.

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