Εξαρθρώθηκε σπείρα διαρρηκτών στην Αττική – 23 «χτυπήματα» και λεία άνω των 179.000 ευρώ

Snapshot Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση διαρρηκτών στην Αττική με 23 διαρρήξεις και λεία άνω των 179.000 ευρώ.

Συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί, ενώ ταυτοποιήθηκαν πέντε ακόμη μέλη, με δύο ήδη κρατούμενους και τρία στο εξωτερικό.

Η οργάνωση λειτουργούσε με ρόλους και επιχειρησιακή οργάνωση από τον Ιούλιο του 2025, χρησιμοποιώντας πληροφορίες από οικιακή βοηθό για απουσία ενοίκων.

Κατασχέθηκαν κλοπιμαία, διαρρηκτικά εργαλεία και όχημα που χρησιμοποιούνταν για τη δράση της οργάνωσης.

Οι ύποπτοι απέστειλαν περίπου 76.000 ευρώ σε λογαριασμούς στο εξωτερικό μέσω εταιρειών μεταφοράς χρημάτων. Snapshot powered by AI

Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να είχε αναπτύξει εκτεταμένη δράση σε διαρρήξεις κατοικιών σε πολλές περιοχές της Αττικής προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία, έπειτα από πολύμηνη έρευνα.

Κατά τη διάρκεια οργανωμένης επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης 17 Σεπτεμβρίου, συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί, ενώ ταυτοποιήθηκαν ακόμη πέντε άτομα ως μέλη της οργάνωσης. Από αυτά, δύο βρίσκονται ήδη έγκλειστα σε σωφρονιστικά καταστήματα, ενώ τρία ακόμη φέρονται να βρίσκονται στο εξωτερικό.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές, παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η οργάνωση είχε συγκροτηθεί τουλάχιστον από τον Ιούλιο του 2025 και λειτουργούσε με σαφή καταμερισμό ρόλων, επιχειρησιακή οργάνωση και συνεχή δράση.

Παρακολουθούσαν τα σπίτια πριν από τις διαρρήξεις

Τα μέλη φέρονται να πραγματοποιούσαν κυρίως τις βραδινές ώρες κατοπτεύσεις πολυκατοικιών και κατοικιών, χρησιμοποιώντας ενοικιαζόμενα οχήματα ή αυτοκίνητα δηλωμένα σε τρίτα πρόσωπα.

Αφού επέλεγαν τους στόχους τους, προσπαθούσαν να διαπιστώσουν εάν οι ένοικοι απουσίαζαν. Σε ορισμένες περιπτώσεις, σύμφωνα με την αστυνομία, χρησιμοποιούσαν ακόμη και «σημάδια» στις πόρτες, προκειμένου να ελέγξουν εάν κάποιος είχε επιστρέψει στο σπίτι.

Στη συνέχεια προχωρούσαν στις διαρρήξεις, είτε χρησιμοποιώντας κλειδιά είτε παραβιάζοντας τις κλειδαριές. Σε άλλες περιπτώσεις αποκτούσαν πρόσβαση μέσω φωταγωγών ή μπαλκονόπορτων, ενώ ένα από τα μέλη αναλάμβανε τον ρόλο του παρατηρητή έξω από την πολυκατοικία.

Ιδιαίτερα έντονη φέρεται να ήταν η δράση τους σε περιόδους αργιών και διακοπών, όταν θεωρούσαν πιθανότερο οι ένοικοι να απουσιάζουν.

Οικιακή βοηθός φέρεται να έδινε πληροφορίες

Κομβικό ρόλο στην υπόθεση φέρεται να είχε μία 48χρονη γυναίκα, η οποία εργαζόταν ως οικιακή βοηθός.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, φέρεται να παρείχε πληροφορίες για συγκεκριμένες κατοικίες και για τις περιόδους κατά τις οποίες οι ένοικοί τους απουσίαζαν, διευκολύνοντας έτσι την επιλογή των στόχων.

Παράλληλα, τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να διέθεταν εξειδικευμένες γνώσεις γύρω από διαφορετικούς τύπους κλειδιών και κλειδαριών, γεγονός που σε ορισμένες περιπτώσεις τους επέτρεπε να εισέρχονται σε σπίτια χωρίς εμφανή ίχνη παραβίασης.

Ο «αρχηγός», ο συντονιστής και οι τσιλιαδόροι

Ως αρχηγικό και συντονιστικό μέλος εμφανίζεται ένας 37χρονος, ο οποίος φέρεται να επέλεγε τις περιοχές και τους στόχους και να συντόνιζε τα υπόλοιπα μέλη.

Ένας 43χρονος φέρεται να είχε ενεργό επιχειρησιακό ρόλο, συμμετέχοντας τόσο στην κατόπτευση όσο και στις διαρρήξεις, ενώ ένας 22χρονος αναλάμβανε κατά περίπτωση την επιτήρηση των εξωτερικών χώρων των πολυκατοικιών.

Τα υπόλοιπα μέλη συμμετείχαν στην επιλογή στόχων, στην προετοιμασία και στην τέλεση των κλοπών.

76.000 ευρώ στο εξωτερικό

Η οικονομική έρευνα έδειξε, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ότι οι κατηγορούμενοι δεν είχαν σταθερή επαγγελματική δραστηριότητα ή μόνιμη πηγή εισοδήματος.

Παράλληλα, μέσω εταιρειών μεταφοράς χρημάτων φέρονται να είχαν αποστείλει συνολικά περίπου 76.000 ευρώ σε λογαριασμούς στο εξωτερικό.

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 23 περιπτώσεις διαρρήξεων, κλοπών και αποπειρών, σε περιοχές όπως η Αγία Παρασκευή, το Παλαιό Φάληρο, το Χαλάνδρι, η Νέα Ιωνία, το Γαλάτσι, η Αθήνα, η Καλλιθέα, ο Ζωγράφος, τα Πετράλωνα και το Παγκράτι.

Το παράνομο οικονομικό όφελος που φέρεται να αποκόμισε η οργάνωση εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 179.000 ευρώ.

Τι βρήκε η ΕΛ.ΑΣ.

Κατά τις έρευνες σε κατοικίες και στην κατοχή των συλληφθέντων εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, κοσμήματα, χρυσαφικά, ρολόγια, επώνυμες τσάντες, κινητά τηλέφωνα, κάρτες SIM, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, tablets, φωτογραφικές μηχανές, θρησκευτικές εικόνες, κονσόλες παιχνιδιών, αρώματα, πλήθος κλειδιών και διαρρηκτικά εργαλεία.

Κατασχέθηκε επίσης όχημα, το οποίο σύμφωνα με την αστυνομία χρησιμοποιούνταν για τη διευκόλυνση της δράσης της οργάνωσης.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για να διαπιστωθεί εάν συνδέονται και με άλλες υποθέσεις διαρρήξεων και κλοπών.

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