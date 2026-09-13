Βαρύς οπλισμός για τουρκική εγκληματική οργάνωση στη Θεσσαλονίκη - Δύο συλλήψεις

Snapshot Στους συλληφθέντες περιλαμβάνονται ένας 30χρονος Έλληνας και ένας 36χρονος Τούρκος.

Στην υπόθεση εμπλέκεται και ένας 49χρονος Τούρκος που ήδη κρατείται.

Κατασχέθηκαν πολεμικό τυφέκιο ελεύθερου σκοπευτή, υποπολυβόλο Uzi, γεμιστήρες, διόπτρα, 33 φυσίγγια, κινητά τηλέφωνα και άλλα αντικείμενα.

Οι συλληφθέντες παραπέμφθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και η έρευνα συνεχίζεται. Snapshot powered by AI

Δύο άτομα συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη, καθώς φέρονται να είχαν στην κατοχή τους βαρύ οπλισμό με σκοπό να τον παραδώσουν σε τουρκική εγκληματική οργάνωση.

Πρόκειται για έναν 30χρονο Έλληνα και έναν 36χρονο Τούρκο, ενώ στην υπόθεση εμπλέκεται και 49χρονος Τούρκος που βρίσκεται ήδη κρατούμενος.

Κατά την αστυνομική επιχείρηση κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, πολεμικό τυφέκιο ελεύθερου σκοπευτή, υποπολυβόλο τύπου Uzi, γεμιστήρες, διόπτρα και 33 φυσίγγια, καθώς και κινητά τηλέφωνα και άλλα αντικείμενα.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η έρευνα για την υπόθεση συνεχίζεται.