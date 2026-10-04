Το Ιράν χαιρετίζει την αποχώρηση των ΗΠΑ από το Ιράκ και ζητά λογοδοσία για την εισβολή του 2003

Snapshot Το Ιράν χαιρετίζει την αποχώρηση των αμερικανικών και άλλων ξένων δυνάμεων από το Ιράκ ως σημαντικό βήμα για την κυριαρχία και ανεξαρτησία της χώρας.

Το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών κατηγορεί τις ΗΠΑ για ανεπανόρθωτες συνέπειες από την εισβολή του 2003, συμπεριλαμβανομένων μεγάλων ανθρώπινων και οικονομικών απωλειών.

Η Τεχεράνη ζητά από τις ΗΠΑ να λογοδοτήσουν για τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια της αμερικανικής παρουσίας στο Ιράκ.

Η ανακοίνωση αποτίει φόρο τιμής στους στρατηγούς Κασέμ Σουλεϊμανί και Αμπού Μάχντι αλ Μουχάντις, που σκοτώθηκαν σε αμερικανικό πλήγμα το 2020.

Η αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων σημειώνει την ολοκλήρωση ενός μακροχρόνιου κεφαλαίου της στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ στο Ιράκ εν μέσω έντασης στις σχέσεις Ουάσιγκτον-Τεχεράνης. Snapshot powered by AI

Την αποχώρηση των αμερικανικών και άλλων ξένων δυνάμεων από το Ιράκ χαιρέτισε το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν, χαρακτηρίζοντάς την «πολύ σημαντικό και αναγκαίο βήμα» για την εδραίωση της κυριαρχίας και της ανεξαρτησίας της χώρας.

Σε ανακοίνωσή του, που αναρτήθηκε στο Telegram, το ιρανικό υπουργείο συνεχάρη την κυβέρνηση και τον λαό του Ιράκ, σημειώνοντας ότι η αποχώρηση των ξένων στρατευμάτων συμβάλλει στην ενίσχυση της εδαφικής ακεραιότητας και της πολιτικής ανεξαρτησίας της Βαγδάτης.

Η Τεχεράνη, ωστόσο, συνόδευσε το μήνυμά της με νέα επίθεση κατά της Ουάσιγκτον, ζητώντας από τις ΗΠΑ να λογοδοτήσουν για όσα συνέβησαν στο Ιράκ μετά την εισβολή του 2003.

«Ανεπανόρθωτες συνέπειες» από την εισβολή του 2003

Το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι προκάλεσαν «ανεπανόρθωτες συνέπειες» τόσο για το Ιράκ όσο και για ολόκληρη την περιοχή, υπογραμμίζοντας ότι η εισβολή ξεκίνησε με το επιχείρημα της ύπαρξης όπλων μαζικής καταστροφής, τα οποία τελικά δεν βρέθηκαν.

Στην ανακοίνωση γίνεται αναφορά στις μεγάλες ανθρώπινες και οικονομικές απώλειες που άφησαν πίσω τους τα χρόνια του πολέμου, στις κακοποιήσεις κρατουμένων στις φυλακές του Αμπού Γκράιμπ, αλλά και στην άνοδο του Ισλαμικού Κράτους.

Η Τεχεράνη κάνει λόγο για περισσότερους από ένα εκατομμύριο νεκρούς Ιρακινούς και ζημιές εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων. Πρόκειται, πάντως, για αριθμούς που επικαλείται η ιρανική πλευρά, καθώς οι εκτιμήσεις για τον συνολικό αριθμό των θυμάτων του πολέμου διαφέρουν σημαντικά.

Παράλληλα, το ιρανικό υπουργείο κάλεσε την αμερικανική κυβέρνηση να λογοδοτήσει για «εγκλήματα» που, όπως υποστηρίζει, διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια της αμερικανικής παρουσίας στο Ιράκ.

Στην ίδια ανακοίνωση αποτίεται φόρος τιμής στον Ιρανό στρατηγό Κασέμ Σουλεϊμανί και στον Ιρακινό διοικητή Αμπού Μάχντι αλ Μουχάντις, οι οποίοι σκοτώθηκαν σε αμερικανικό πλήγμα κοντά στο αεροδρόμιο της Βαγδάτης τον Ιανουάριο του 2020.