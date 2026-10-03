Δάκρυσε η Κατερίνα Στανίση για τον Γιώργο Μαζωνάκη: «Ήταν ψυχούλα, για αυτό ο κόσμος τον αγαπούσε»

Snapshot Η Κατερίνα Στανίση εξέφρασε βαθιά συγκίνηση για τον Γιώργο Μαζωνάκη στο αφιέρωμα του «The Voice».

Τόνισε ότι ο Μαζωνάκης ήταν όχι μόνο ταλαντούχος τραγουδιστής αλλά και καλό παιδί με ζεστή προσωπικότητα.

Υπογράμμισε ότι η αγάπη του κόσμου προς τον Μαζωνάκη πηγάζει από την αληθινή του ψυχή και χαρακτήρα.

Πιστεύει ότι η καλύτερη τιμή στη μνήμη του είναι να συνεχιστούν τα τραγούδια του. Snapshot powered by AI

Με λόγια βαθιάς συγκίνησης μίλησε η Κατερίνα Στανίση για τον Γιώργο Μαζωνάκη στο αφιέρωμα του «The Voice» το βράδυ του Σαββάτου (3/10).

Η τραγουδίστρια έκανε αναφορά όχι μόνο τον καλλιτέχνη με τη χαρακτηριστική φωνή, αλλά κυρίως τον άνθρωπο που γνώρισε πίσω από τα φώτα της σκηνής. Για την ίδια, ο καλύτερος τρόπος να τιμηθεί η μνήμη του είναι μέσα από εκείνο που χαρακτήρισε ολόκληρη τη ζωή του: τα τραγούδια του. «Τον Γιώργο πρέπει να τον τραγουδήσουμε. Περάσαμε πάρα πολύ καλά και αυτά θα θυμόμαστε», είπε η Κατερίνα Στανίση, εμφανώς φορτισμένη.

«Πάνω απ’ όλα ήταν καλό παιδί, ψυχούλα»

Η λαϊκή τραγουδίστρια στάθηκε αρχικά στο αδιαμφισβήτητο ταλέντο και τη μοναδική φωνή του Γιώργου Μαζωνάκη, όμως έδωσε ακόμη μεγαλύτερη έμφαση στην προσωπικότητά του.

«Είχε μοναδική φωνή. Αλλά πάνω απ’ όλα, καλό παιδί. Μην γελιόμαστε», ανέφερε. Για την Κατερίνα Στανίση, όσοι είχαν την ευκαιρία να τον γνωρίσουν μακριά από τη σκηνή μπορούσαν να αντιληφθούν μια πλευρά του που ίσως δεν ήταν πάντα ορατή στο ευρύ κοινό.

«Όποιος τον έχει γνωρίσει από κοντά ξέρει ότι ήταν ψυχούλα», είπε με συγκίνηση. Η Κατερίνα Στανίση συνέδεσε μάλιστα την ανθρώπινη πλευρά του Μαζωνάκη με τη βαθιά και διαχρονική σχέση που είχε δημιουργήσει με το κοινό του. «Γι' αυτό και τον αγαπούσε ο κόσμος. Ο κόσμος δεν γελιέται», σημείωσε.

Διαβάστε επίσης