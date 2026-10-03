Νεκρή 25χρονη σε φεστιβάλ στην Ισπανία: Ταύρος την εκσφεδόνισε πάνω σε μεταλλική σκάλα

Snapshot Μια 25χρονη γυναίκα, η Leire San Pedro, πέθανε μετά από σοβαρά τραύματα που υπέστη όταν χτυπήθηκε από ταύρο σε παραδοσιακή εκδήλωση στην πόλη Lodosa της Ισπανίας.

Ο ταύρος όρμησε σε στενό διάδρομο, εκσφενδονίζοντας τη γυναίκα πάνω σε μεταλλική σκάλα, προκαλώντας σοβαρά τραύματα και εγκεφαλικό θάνατο.

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του εθίμου «Toro con Soga», όπου ο ταύρος ελέγχεται με σχοινί δεμένο στα κέρατά του.

Ο θάνατος της Leire είναι ο έκτος που καταγράφεται φέτος στην Ισπανία σε εκδηλώσεις με ταύρους, εντείνοντας τη συζήτηση για την ασφάλεια των παραδοσιακών αυτών δραστηριοτήτων.

Ο Δήμος της Lodosa κήρυξε δύο ημέρες πένθους στη μνήμη της νεαρής γυναίκας. Snapshot powered by AI

Τραγική κατάληξη είχε η συμμετοχή μιας 25χρονης γυναίκας σε παραδοσιακή γιορτή με ταύρους στην Ισπανία, καθώς υπέκυψε στα σοβαρά τραύματα που είχε υποστεί όταν χτυπήθηκε από ταύρο κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στην πόλη Lodosa, στη Ναβάρα.

Η άτυχη γυναίκα, η Leire San Pedro, είχε τραυματιστεί σοβαρά στις 21 Σεπτεμβρίου, στη διάρκεια του παραδοσιακού εθίμου «Toro con Soga», κατά το οποίο ένας ταύρος αφήνεται στους δρόμους της πόλης έχοντας ένα μακρύ σχοινί δεμένο στα κέρατά του, ώστε οι χειριστές να μπορούν να ελέγχουν την κίνησή του.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, η 25χρονη βρισκόταν στο σημείο ως θεατής και ήταν μέλος του τοπικού συλλόγου ταυρομαχιών της Lodosa.

Ο ταύρος όρμησε προς τις εξέδρες

Η Leire στεκόταν κάτω από μεταλλική σκάλα, όταν ο ταύρος όρμησε σε έναν στενό διάδρομο ανάμεσα στις εξέδρες και στα ξύλινα προστατευτικά εμπόδια.

Το ζώο τη χτύπησε με δύναμη, με αποτέλεσμα η 25χρονη να πέσει πάνω στη μεταλλική σκάλα και να τραυματιστεί πολύ σοβαρά.

Στο ίδιο περιστατικό τραυματίστηκε ακόμη μία γυναίκα, χωρίς να έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάστασή της.

Η Leire μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο και παρέμεινε για αρκετές ημέρες στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με το Diario de Navarra, διαπιστώθηκε εγκεφαλικός θάνατος και τελικά ανακοινώθηκε ο θάνατός της.

Ο Δήμος της Lodosa ανακοίνωσε δύο ημέρες πένθους στη μνήμη της 25χρονης, για το Σάββατο 3 και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου.

Ο έκτος θάνατος φέτος στην Ισπανία

Σύμφωνα με το The Olive Press, ο θάνατος της Leire San Pedro είναι ο έκτος που καταγράφεται φέτος στην Ισπανία και συνδέεται με δραστηριότητες ή εκδηλώσεις με ταύρους.

Νωρίτερα, στις αρχές Σεπτεμβρίου, μία 64χρονη γυναίκα είχε επίσης χάσει τη ζωή της όταν χτυπήθηκε από ταύρο στη διάρκεια ταυροδρομίας στο χωριό Ayna, στην επαρχία Albacete.

Το νέο περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση γύρω από την ασφάλεια τέτοιων παραδοσιακών εκδηλώσεων, οι οποίες εξακολουθούν να προσελκύουν πλήθος κόσμου σε πολλές περιοχές της Ισπανίας.

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