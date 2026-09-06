Ισπανία: Ταύρος επιτέθηκε σε 64χρονη κατά τη διάρκεια ταυροδρομίας - Νεκρή η γυναίκα - Βίντεο

Η γυναίκα κατέληξε κατά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου, Επιμέλεια

Ισπανία: Ταύρος επιτέθηκε σε 64χρονη κατά τη διάρκεια ταυροδρομίας - Νεκρή η γυναίκα - Βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Μια 64χρονη γυναίκα σκοτώθηκε από επίθεση ταύρου κατά τη διάρκεια ταυροδρομίας στην πόλη Άινα της Ισπανίας.
  • Η γυναίκα βρισκόταν εκτός των προστατευτικών κιγκλιδωμάτων όταν την παρέσυρε ο ταύρος σε σημείο της διαδρομής που ονομάζεται «Cuevas».
  • Παρά τη γρήγορη κινητοποίηση ιατρικού ελικοπτέρου και των υγειονομικών, η γυναίκα κατέληξε κατά τη μεταφορά της στο ελικοδρόμιο.
  • Ένας άνδρας περίπου 60 ετών τραυματίστηκε επίσης από ταύρο σε διαφορετικό σημείο της ταυροδρομίας.
  • Ο Δήμος Άινα ακύρωσε τις υπόλοιπες εκδηλώσεις της τοπικής γιορτής μετά το τραγικό περιστατικό.
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Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στην Ισπανία, όταν μια 64χρονη γυναίκα δέχθηκε επίθεση από ταύρο κατά τη διάρκεια ταυροδρομίας στην πόλη Άινα της επαρχίας Αλμπαθέτε και έχασε τη ζωή της.

Η γυναίκα συμμετείχε στην πρώτη ταυροδρομία που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των εορτασμών για την τοπική γιορτή, όταν ένας από τους ταύρους την χτύπησε ενώ βρισκόταν εκτός των προστατευτικών κιγκλιδωμάτων που είχαν τοποθετηθεί κατά μήκος της διαδρομής.

Όπως δήλωσε ο δήμαρχος της Άινα, Χουάν Άνχελ Μαρτίνεθ, το περιστατικό σημειώθηκε σε σημείο της διαδρομής που ονομάζεται «Cuevas». Η 64χρονη είχε σταματήσει κοντά στα κιγκλιδώματα, όταν ο ταύρος άρχισε να κινείται και την παρέσυρε.

Τη στιγμή της επίθεσης κατέγραψαν βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στα πλάνα φαίνεται η γυναίκα να βρίσκεται έξω από τα προστατευτικά κιγκλιδώματα και να κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση από τους ταύρους.

Η υπηρεσία έκτακτης ανάγκης 112 της Καστίλης-Λα Μάντσα δέχθηκε την κλήση στις 10:55 το πρωί και στο σημείο κινητοποιήθηκε ιατρικό ελικόπτερο. Η 64χρονη, η οποία σύμφωνα με τον δήμαρχο καταγόταν από την Καταλονία και βρισκόταν στην περιοχή μαζί με συγγενείς της, υπέστη σοβαρά τραύματα.

Παρά τις προσπάθειες των υγειονομικών που βρίσκονταν στο σημείο, η γυναίκα κατέληξε κατά τη μεταφορά της προς το ελικοδρόμιο.

Την ίδια ώρα, κατά τη διάρκεια της ταυροδρομίας τραυματίστηκε και ένας άνδρας περίπου 60 ετών. Ο άνδρας βρισκόταν σε διαφορετικό σημείο της διαδρομής και δέχθηκε επίθεση από άλλον ταύρο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο χέρι.

Μετά το τραγικό περιστατικό, ο Δήμος της Άινα αποφάσισε να ακυρώσει τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις του Σαββάτου για τις εορταστικές εκδηλώσεις προς τιμήν της Nuestra Señora Santa María de lo Alto, οι οποίες είναι προγραμματισμένες να ολοκληρωθούν στις 8 Σεπτεμβρίου.

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