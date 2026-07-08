Ισπανία: Χιλιάδες κόσμου στους δρόμους της Παμπλόνα για το επικίνδυνο «κυνηγητό με τους ταύρους»

Η μεγάλη κούρσα ξεκίνησε – Οι ταύροι επέστρεψαν στους δρόμους της Παμπλόνα

Γιάννης Νικηφοράκης

Ισπανία: Χιλιάδες κόσμου στους δρόμους της Παμπλόνα για το επικίνδυνο «κυνηγητό με τους ταύρους»
AP.
ΚΟΣΜΟΣ
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Με το εμβληματικό κόκκινο μαντήλι στον λαιμό, ένα ποτήρι κρασί (ή και ολόκληρο μπουκάλι) στο χέρι και την αδρεναλίνη στα… ύψη, η Παμπλόνα κινήθηκε ξανά στον ρυθμό ενός εκ των πλέον αναγνωρίσιμων και αμφιλεγόμενων θεαμάτων της Ισπανίας. Το φεστιβάλ του Αγίου Φερμίν «άνοιξε» τις πύλες του, φέρνοντας χιλιάδες επισκέπτες στους δρόμους της πόλης για το διάσημο «τρέξιμο με τους ταύρους», μία παράδοση αιώνων όπου η γιορτή, ο κίνδυνος και η ιστορία συναντώνται σε μερικές στιγμές έντασης.

Η έναρξη σηματοδοτήθηκε από το παραδοσιακό Chupinazo, έναν μικρό πύραυλο που εκτοξεύτηκε από το μπαλκόνι του Δημαρχείου πάνω από την κατάμεστη πλατεία.

Οι συμμετέχοντες γιόρτασαν ρίχνοντας ο ένας στον άλλον κρασί και χυμό σταφυλιού, κρατώντας ψηλά κόκκινα μαντήλια, τραγουδώντας, χορεύοντας και φωνάζοντας: San Fermin, San Fermin.

Κάθε χρόνο δεκάδες άνθρωποι τραυματίζονται, όπως 5 τολμηροί κι εφέτος μέχρι στιγμής, ενώ, από το 1924 έχουν καταγραφεί 16 θάνατοι.

Το βράδυ, ορισμένοι από τους ταύρους που διασχίζουν τους δρόμους, θανατώνονται σε ταυρομαχίες. Στις υπόλοιπες εκδηλώσεις του φεστιβάλ, περιλαμβάνονται συναυλίες και παρελάσεις.

Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, ακτιβιστές για τα δικαιώματα των ζώων διαμαρτυρήθηκαν κατά του εθίμου, με δεκάδες ανθρώπους να εμφανίζονται φορώντας κέρατα ταύρου, καλυμμένοι με κόκκινη μπογιά.

Η Παμπλόνα και το «κυνηγητό με τους ταύρους» αποτέλεσαν το σκηνικό για το πρώτο μεγάλο μυθιστόρημα του Αμερικανού συγγραφέα, Έρνεστ Χέμινγουεϊ, με τίτλο: «Ο Ήλιος Ανατέλλει Ξανά», το οποίο συμπληρώνει εφέτος 100 χρόνια από την έκδοση. Το έργο του Χέμινγουεϊ διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη διεθνή προβολή του εθίμου.

Κάθε χρόνο, το φεστιβάλ προσελκύει επισκέπτες από την Ευρώπη, την Αυστραλία, την Ασία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η διοργάνωση χρονολογείται από τα τέλη του 16ου αιώνα και είναι αφιερωμένη στον προστάτη της Παμπλόνα, τον Άγιο Φερμίν.

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