Βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση εγκληματικής οργάνωσης που «ξάφριζε» σπίτια σε Αττική και Περιφέρεια

Στα πλάνα καταγράφονται δύο από τους δράστες, ντυμένοι στα μαύρα και με καπέλα, να κινούνται σε πολυκατοικία και να εισέρχονται σε διαμέρισμα, αποτυπώνοντας καρέ-καρέ τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να δρούσε η ομάδα

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη, Ρεπορτάζ

Βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση εγκληματικής οργάνωσης που «ξάφριζε» σπίτια σε Αττική και Περιφέρεια
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
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  • Η ΕΛ.ΑΣ. εξάρθρωσε εγκληματικήργάνωση που δραστηριοποιούνταν σε Αττική και Περιφέρεια, χρησιμοποιώντας προσχήματα για να εισέρχονται σε κατοικίες και να κλέβουν χρήματα και τιμαλφή.
  • Τα μέλη της οργάνωσης λειτουργούσαν σε τρεις επιχειρησιακές ομάδες, χρησιμοποιώντας μισθωμένο όχημα και εμφανιζόμενα ως υπάλληλοι εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.
  • Η αστυνομική έρευνα έχει εξιχνιάσει 34 υποθέσεις κλοπών και απατών με συνολική λεία άνω των 250.000 ευρώ.
  • Στις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κοσμήματα, ρολόγια, μάσκες μεταμφίεσης, ρουχισμός και κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιήθηκαν στις αξιόποινες πράξεις.
  • Συνελήφθησαν δύο νεαρά άτομα ηλικίας 18 και 16 ετών, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη έξι μέλη της οργάνωσης.
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Νέα βίντεο ντοκουμέντο που φέρνει στο φως το Newsbomb καταγράφουν τη δράση μελών της εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ. και φέρεται να είχε αναπτύξει δράση στην Αττική και την Περιφέρεια.

Στο πρώτο βίντεο φαίνονται δύο άτομα, ντυμένα στα μαύρα και φορώντας καπέλα, να κινούνται σε πολυκατοικία και στη συνέχεια να εισέρχονται σε διαμέρισμα.

Στο δεύτερο βίντεο, οι δύο άνδρες καταγράφονται στον διάδρομο πολυκατοικίας, λίγο πριν ή κατά τη διάρκεια της ενέργειάς τους. Η εικόνα από το υλικό που παρουσιάζει το Newsbomb αποτυπώνει τις κινήσεις των δραστών μέσα στον χώρο της πολυκατοικίας.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., τα μέλη της εγκληματικής ομάδας είχαν συγκροτήσει τρεις επιχειρησιακές ομάδες και χρησιμοποιούσαν μισθωμένο όχημα, εμφανιζόμενοι ως υπάλληλοι εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.

Με διάφορα προσχήματα, μεταξύ άλλων επικαλούμενοι υποτιθέμενη διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος ή ραδιενέργειας, έπειθαν τα θύματά τους να τους επιτρέψουν την είσοδο στις κατοικίες τους και στη συνέχεια τους αφαιρούσαν χρήματα και τιμαλφή.

Η δράση τους, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ήταν οργανωμένη και διαρκής, ενώ τα μέλη της χρησιμοποιούσαν διαφορετικές τηλεφωνικές συνδέσεις και «επιχειρησιακό» εξοπλισμό προκειμένου να δυσχεραίνουν την ταυτοποίησή τους.

Για την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, με τη συμμετοχή αστυνομικών της Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, καθώς και της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.).

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, που πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες της 4ης Σεπτεμβρίου 2026 σε οικισμό της Φυλής, συνελήφθησαν δύο μέλη της οργάνωσης, ηλικίας 18 και 16 ετών.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα, καθώς και για απάτη, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη έξι άτομα που έχουν ταυτοποιηθεί.

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