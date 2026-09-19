Επικοινωνιακή «φούσκα» της Τουρκίας τα περί μετακίνησης κομάντος απέναντι από τη Σάμο

Οι 13 κινήσεις μέσα σε δύο χρόνια, όπως τις παρουσιάζει στο Newsbomb, ο αμυντικός αναλυτής αντιστράτηγος (ε.α) Λάζαρος Καμπουρίδης 

Μάνος Χατζηγιάννης

Επικοινωνιακή «φούσκα» της Τουρκίας τα περί μετακίνησης κομάντος απέναντι από τη Σάμο
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  • Η πληροφορία για μετακίνηση της 51ης Ταξιαρχίας Καταδρομών της Τουρκίας κοντά στη Σάμο χαρακτηρίζεται από τον αμυντικό αναλυτή Λάζαρο Καμπουρίδη ως παραμύθια
  • Οι μονάδες της 51ης Ταξιαρχίας βρίσκονται στη βόρεια Συρία από το 2018 και δεν πρόκειται να αποσυρθούν, όπως επιβεβαιώνει και ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας.
  • Η Τουρκία έχει ενισχύσει σημαντικά τις στρατιωτικές της υποδομές και τις δυνάμεις της στο βόρειο Αιγαίο, στο νότιο Αιγαίο και στην ανατολική Μεσόγειο τα τελευταία δύο χρόνια.
  • Μεταξύ των τουρκικών στρατιωτικών κινήσεων περιλαμβάνονται η ίδρυση και αναβάθμιση ταξιαρχιών πεζοναυτών και καταδρομών, η αναβάθμιση αεροπορικών βάσεων και η κατασκευή υποδομών για μη επανδρωμένα σκάφη θαλάσσης.
  • Οι ελληνικές αρχές παρακολουθούν στενά αυτές τις κινήσεις, ενώ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει παραδεχθεί την κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή.
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Ντόμινο αντιδράσεων έχει προκαλέσει η πληροφορία, η οποία διακινήθηκε σε τουρκικά ΜΜΕ και ανακυκλώθηκε κατόπιν και από τον εγχώριο Τύπο, σύμφωνα με την οποία η Τουρκία μετακινεί Ταξιαρχία Καταδρομών στα Σώκια (σσ τουρκικά Soke), κοντά στη Σάμο.

Κατά πόσο όμως αυτή η πληροφορία είναι αληθινή και όχι μια ακόμη επικοινωνιακή «φούσκα» της Τουρκίας στο αδιάκοπο παιχνίδι των εντυπώσεων, το οποίο συνοδεύεται διαρκώς από λεονταρισμούς; Σε σημείο που και ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, παραδέχτηκε στη χθεσινή του συνέντευξη ότι «η θάλασσα αγριεύει».

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To Newsbomb απευθύνθηκε σε έναν εξειδικευμένο στα περί του τουρκικού στρατού αμυντικό αναλυτή προκειμένου να διαλευκάνει την υπόθεση της μετακίνησης της τουρκικής ταξιαρχίας κομάντος.

Ο αμυντικός αναλυτής, Λάζαρος Καμπουρίδης*, Αντιστράτηγος ε.α, ο οποίος έχει υπηρετήσει ως Ακόλουθος Άμυνας στην Ελληνική Πρεσβεία στην Άγκυρα, μιλώντας στο Newsbomb ανέφερε: Τουρκικά παραμύθια. Οι Τούρκοι μας χλευάζουν για την διάσταση που δόθηκε από τα ελληνικά ΜΜΕ για ένα ανύπαρκτο θέμα. Την δήθεν μετακίνηση της 51ης Ταξιαρχίας Καταδρομών από το Χοζατ της ανατολικής Τουρκίας στα Σώκια, απέναντι από την Σάμο. Αφορμή υπήρξε η διαταγή ανανέωσης της θητείας για δεύτερο χρόνο του Διοικητή της Ταξιαρχίας στις αρχές του περασμένου Αυγούστου. Οι μονάδες της Ταξιαρχίας είναι στη βόρεια Συρία από το 2018 καθώς συμμετείχαν στην Επιχείρηση "Zeytin Dalı" (Ιανουάριος 2018) και στην Επιχείρηση "Barış Pınarı" (Οκτώβριος 2019). Αυτό δείχνουν και οι φετινές μεταθέσεις των στελεχών της Ταξιαρχίας. Όλοι τοποθετήθηκαν στη βόρεια Συρία.

Σύμφωνα με δηλώσεις του Τούρκου υπουργού Άμυνας καμία στρατιωτική μονάδα δεν θα φύγει από τη Συρία. Επίσης, στις προ μιας εβδομάδας εκδηλώσεις στα Σώκια για τα 104 έτη από την απελευθέρωση της πόλης από τον Ελληνικό Στρατό (1922), ο νεοτοποθετηθείς Διοικητής της 51ης Ταξιαρχίας Καταδρομών δεν συνοδεύεται από άγημα Καταδρομών όπως προβλέπεται από το σχετικό πρωτόκολλο. Απλά επειδή οι μονάδες της Ταξιαρχίας βρίσκονται στη βόρεια Συρία!

Ποιες είναι όμως οι τουρκικές δυνάμεις που βρίσκονται στα μικρασιατικά παράλια;

Την ίδια στιγμή πάντως που κατά τα πως φαίνεται δεν τίθεται θέμα μεταφοράς τουρκικής ταξιάρχίας στα Σώκια, στην άλλη πλευρά του ΑΙγαίου τα δύο τελευταία χρόνια οι Τούρκοι έχουν συσσωρεύσει νέες δυνάμεις ή έχουν αναβαθμίσει ήδη υπάρχουσες.

Ο κ. Καμπουρίδης αναφέρει σχετικά στο Newsbomb:

Η Τουρκία τα τελευταία δύο χρόνια έχει ενισχύσει ακόμη περισσότερο τον επιθετικό προσανατολισμό εναντίον της Ελλάδας και της Κυπριακής Δημοκρατίας με τις παρακάτω κινήσεις:

-Ίδρυση ενός Αμφίβιου Σώματος Στρατού στο Τσανάκκαλε (βόρειο Αιγαίο).

-Ίδρυση της 3ης Ταξιαρχίας Πεζοναυτών στο Τσανάκκαλε με ένα τάγμα Πεζοναυτών στην Ίμβρο (βόρειο Αιγαίο).

-Αναβάθμιση σε Ταξιαρχία του 5ου Συντάγματος Καταδρομών στην Ίμβρο.

-Κατασκευή υποδομών για την φιλοξενία μιας επιπλέον Ταξιαρχίας Πεζοναυτών στο Ακσάζ (νότιο Αιγαίο).

-Ίδρυση της 2ης Ταξιαρχίας Πεζοναυτών στην Αλεξανδρέττα έναντι της Κύπρου (ανατολική Μεσόγειος).

-Αναβάθμιση σε Κύρια Αεροπορική Βάση Αεριωθουμένων (16η) της βάσης στο Ντάλαμαν έναντι της Ρόδου (νότιο Αιγαίο).

-Αναβάθμιση σε Κύρια Αεροπορική Βάση Αεριωθουμένων (10η) της βάσης στο Ιντσιρλίκ/Άδανα έναντι της Κύπρου (ανατολική Μεσόγειος).

-Ίδρυση της 17ης Βάσης Πυραύλων στο Αφιόν Καράχισάρ, με προσανατολισμό το Αιγαίο και την ανατολική Μεσόγειο.

-Ίδρυση της 18ης Κύριας Αεροπορικής Βάσης Αεριωθουμένων στη Γιάλοβα, με περιοχή ευθύνης τη Θάλασσα Μαρμαρά – Στενά και το βόρειο Αιγαίο.

-Ίδρυση της 12ης Ταξιαρχίας Καταδρομών στο Οσμάνιγιε έναντι της Κύπρου.

-Αναβάθμιση σε Ταξιαρχία Μηχανικού το Σύνταγμα Μηχανικού της 2ης Στρατιάς η οποία αποτελεί δύναμη ενίσχυσης του 11ου Σώματος Στρατού στην Κύπρο.

-Αναβάθμιση του αποβατικού της προγράμματος το οποίο προβλέπει την κατασκευή νέων αποβατικών σκαφών εντάσσοντας και τα νέα αμφίβια οχήματα εφόδου.

-Κατασκευή υποδομών-βάσεων για Μη Επανδρωμένα Σκάφη Θαλάσσης (ΜΕΣΘ) στις περιοχές, Ακσάζ, Φώκαιας, Τσανάκαλε, Γκιολτσούκ, Μερσίνας και Έρεγλι/Μαύρης Θάλασσας, με την έδρα της κεντρικής Διοίκηση αυτών στην περιοχή Δίδυμα του Αϊδινίου έναντι της Λέρου.

*Ο Αντιστράτηγος ε.α. Λάζαρος Καμπουρίδης είναι απόφοιτος της Σχολής Εθνικής Άμυνας, κάτοχος MBA από το Nottinngham Trend University, Πτυχιούχος του Τμήματος Ιστορίας & Εθνολογίας του ΔΠΘ, και υποψήφιος Διδάκτορας του Παντείου Πανεπιστημίου, ενώ διετέλεσε μέλος της Ελληνικής Διπλωματικής Αντιπροσωπείας στην Κωνσταντινούπολη την περίοδο 1995-1999, Ακόλουθος Άμυνας στην Ελληνική Πρεσβεία στην Άγκυρα/παράλληλη διαπίστευση στο Μπακού την περίοδο 2013-2017. Είναι συνεργάτης του αμερικανικού Ινστιτούτου αναλύσεων, «Defense & Foreigner Affairs». Αποστρατεύθηκε τον Μάρτιο / 2022.

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