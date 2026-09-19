Δανία και Γροιλανδία επιβεβαιώνουν τη συμφωνία ασφαλείας με τις ΗΠΑ - Υπογραφές στον ΟΗΕ

Την επίτευξη στρατηγικής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την ασφάλεια στην Αρκτική και τον Βόρειο Ατλαντικό επιβεβαίωσαν η Δανία και η Γροιλανδία, ανοίγοντας τον δρόμο για τις επίσημες υπογραφές μέσα στις επόμενες ημέρες.

Όπως ανακοινώθηκε από την Κοπεγχάγη, η επίσημη επικύρωση του κειμένου αναμένεται να πραγματοποιηθεί την ερχόμενη εβδομάδα στο περιθώριο των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. «Χαιρετίζω την προοπτική μιας καλής συμφωνίας για τη Γροιλανδία, το βασίλειο της Δανίας και τις ΗΠΑ», υπογράμμισε σε δήλωσή της η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν. Η τοποθέτησή της επισφραγίζει τις εντατικές διαπραγματεύσεις που διεξήχθησαν το τελευταίο διάστημα ανάμεσα στις τρεις πλευρές, επιδιώκοντας να διασφαλιστεί η σταθερότητα σε μια περιοχή αυξανόμενης γεωπολιτικής σημασίας.

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