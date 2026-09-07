Η ΕΕ υπογράφει νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης με τη Γροιλανδία: Η Ευρώπη απέναντι στις βλέψεις Τραμπ

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανακοινώνει επενδύσεις ύψους 200 εκατ. ευρώ και μια νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης που «αναγνωρίζει την αυξανόμενη στρατηγική σημασία της Γροιλανδίας»

Δημήτρης Μάνωλης

Η ΕΕ υπογράφει νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης με τη Γροιλανδία: Η Ευρώπη απέναντι στις βλέψεις Τραμπ
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπογράφει νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης με τη Γροιλανδία και ανακοινώνει επενδύσεις 200 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση της συνεργασίας.
  • Η συμφωνία αναγνωρίζει τη στρατηγική σημασία της Γροιλανδίας και ενισχύει τις σχέσεις μεταξύ ΕΕ, Γροιλανδίας και Δανίας.
  • Η ΕΕ εκφράζει στήριξη στη Δανία και τη Γροιλανδία απέναντι στις αμερικανικές βλέψεις για απόκτηση της Γροιλανδίας, τονίζοντας ότι το μέλλον της αποφασίζεται από τον λαό της.
  • Η συνεργασία περιλαμβάνει τομείς όπως η εκπαίδευση, η αλιεία, η δορυφορική συνδεσιμότητα, η υδροηλεκτρική ενέργεια και η βιώσιμη εξόρυξη κρίσιμων πρώτων υλών.
  • Η ΕΕ δεσμεύεται για την ασφάλεια και την ειρήνη στην Αρκτική, με τη Γροιλανδία να αποτελεί κεντρικό άξονα της επερχόμενης Στρατηγικής της ΕΕ για την περιοχή.
Snapshot powered by AI

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ανακοίνωσε τη Δευτέρα επενδύσεις ύψους 200 εκατ. ευρώ στη Γροιλανδία, την επικράτεια της Δανίας που βρίσκεται στο επίκεντρο των βλέψεων του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Η φον ντερ Λάιεν βρίσκεται στη Νουούκ, την πρωτεύουσα της Γροιλανδίας, στο πλαίσιο επίσκεψης με στόχο την ενίσχυση της εταιρικής σχέσης τόσο με την αυτόνομη επικράτεια όσο και με το Βασίλειο της Δανίας.

Η πρόεδρος της Κομισιόν υπέγραψε τη νέα συμφωνία μαζί με τον πρωθυπουργό της Γροιλανδίας, Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν, και την πρωθυπουργό της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν.

Η νέα συμφωνία «αναγνωρίζει την αυξανόμενη στρατηγική σημασία της Γροιλανδίας».

Στην πρόσφατη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, τον περασμένο Ιούλιο, ο Τραμπ προκάλεσε νέα ένταση στις σχέσεις του με τους Ευρωπαίους συμμάχους, δηλώνοντας ότι «η Γροιλανδία θα πρέπει να βρίσκεται υπό τον έλεγχο των Ηνωμένων Πολιτειών και όχι της Δανίας».

Δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Αμερικανός πρόεδρος απειλούσε να προσαρτήσει τη Γροιλανδία, η οποία ανήκει στο Βασίλειο της Δανίας και διαθέτει πλούσια κοιτάσματα κρίσιμων ορυκτών και σπάνιων γαιών, απαραίτητων για την τεχνολογική και αμυντική βιομηχανία.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι οι ΗΠΑ θα αποκτήσουν τη Γροιλανδία, ακόμη και με τη χρήση στρατιωτικής δύναμης, ενώ έχει απειλήσει επίσης την ΕΕ με επιβολή δασμών εάν δεν παραχωρηθεί η δανική επικράτεια.

Από την πλευρά της, η φον ντερ Λάιεν υπογράμμισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση «στέκεται πλήρως στο πλευρό της Δανίας και της Γροιλανδίας» και ότι το μέλλον της Γροιλανδίας μπορεί να αποφασιστεί μόνο από τον ίδιο τον λαό της.

Για να καταστήσει ακόμη πιο σαφές το μήνυμα, η πρόεδρος της Κομισιόν περιέλαβε στο πρόγραμμά της συνάντηση με στρατιωτικές δυνάμεις της Δανίας, καθώς και επίσκεψη στο πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού της Δανίας Thetis, το οποίο περιπολεί στον Βόρειο Ατλαντικό υπό τη διοίκηση της Κοινής Διοίκησης Αρκτικής.

Η φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι η ΕΕ «δεσμεύεται για μια ασφαλή και ειρηνική Αρκτική» και για την ασφάλεια της Γροιλανδίας, η οποία θα αποτελέσει έναν από τους βασικούς άξονες της επόμενης Στρατηγικής της ΕΕ για την Αρκτική, που αναμένεται να παρουσιαστεί το φθινόπωρο.

Η ασφάλεια της Αρκτικής αποτελεί, άλλωστε, ένα από τα επιχειρήματα που επικαλείται ο Τραμπ για την απόκτηση της Γροιλανδίας, υποστηρίζοντας ότι η ΕΕ έχει παραμελήσει την ασφάλεια της περιοχής.

Με την επίσκεψη της προέδρου της Κομισιόν, η ΕΕ επιχειρεί να θωρακίσει τη Γροιλανδία απέναντι στις απειλές της κυβέρνησης Τραμπ, εμβαθύνοντας τη συνεργασία με την αυτόνομη επικράτεια σε μια σειρά από τομείς.

Η συνεργασία εκτείνεται από παραδοσιακούς τομείς, όπως η εκπαίδευση και η αλιεία, έως τη βελτίωση των δορυφορικών και καλωδιακών συνδέσεων, την υδροηλεκτρική ενέργεια και την αξιοποίηση κρίσιμων πρώτων υλών.

Η νέα Κοινή Δήλωση για τις σχέσεις ΕΕ–Γροιλανδίας, που υπεγράφη από την ΕΕ, τη Γροιλανδία και τη Δανία, έχει στόχο να «ενισχύσει την κοινή ατζέντα επενδύσεων, τον πολιτικό διάλογο και τις ανταλλαγές μεταξύ των πολιτών, επιβεβαιώνοντας μια εταιρική σχέση που βασίζεται σε κοινές αξίες και συμφέροντα».

Παράλληλα, η συμφωνία «αναγνωρίζει την αυξανόμενη στρατηγική σημασία της Γροιλανδίας».

Μεταξύ των σχεδιαζόμενων έργων περιλαμβάνεται η βελτίωση της δορυφορικής συνδεσιμότητας της Γροιλανδίας, σε συνεργασία με την Tusass, μέσω της επέκτασης των δυνατοτήτων δορυφορικής επικοινωνίας με τη χρήση ευρωπαϊκών παρόχων.

Παράλληλα, η ΕΕ και η Γροιλανδία θα προωθήσουν έργα βιώσιμης εξόρυξης, συνδεδεμένα με την ευρωπαϊκή βιομηχανία, ενώ θα στηρίξουν πρόγραμμα της κρατικής ενεργειακής εταιρείας της Γροιλανδίας, Nukissiorfiit, για τον εκσυγχρονισμό και την απανθρακοποίηση της ενεργειακής τροφοδοσίας των απομακρυσμένων οικισμών.

Η Γροιλανδία αποτελεί τμήμα του Βασιλείου της Δανίας. Παρότι δεν ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι κάτοικοί της είναι πολίτες της ΕΕ. Από το 1985, όταν αποχώρησε από την τότε Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, η Γροιλανδία διατηρεί σχέση εταιρικής σύνδεσης με την ΕΕ ως Υπερπόντια Χώρα και Επικράτεια (OCT).

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:55ΕΛΛΑΔΑ

Σπύρος Χρυσικόπουλος: Η στιγμή που ο Έλληνας υπερκολυμβητής βγαίνει από τη θάλασσα έπειτα από 31 ώρες και 50 λεπτά – Βίντεο

17:54ΕΛΛΑΔΑ

Αυτός είναι ο 33χρονος πρωταγωνιστής ερωτικών ταινιών που κατηγορείται ότι εξέδιδε τις δύο 16χρονες

17:44ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτες εικόνες στα Τρίκαλα: Βίσωνας μπήκε στις αυλές σπιτιών στην Κρήνη - Βίντεο

17:40ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σύνδεσμος Βιομηχανιών: «Η υιοθέτηση επιταχυνόμενων αποσβέσεων ως μοχλός ανάπτυξης των επενδύσεων»

17:38ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η «Σπασμένη Φλέβα» του Γιάννη Οικονομίδη είναι η επίσημη υποψηφιότητα της Ελλάδας στα Όσκαρ

17:32ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Γιατί το ακροδεξιό AfD σάρωσε στις εκλογές στη Σαξονία - Άνχαλτ

17:27ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Μαραθώνας: «Δεν θυμάμαι, ήταν χάλια» είπε η 68χρονη για τη νεκρή μητέρα της – Αναβολή στη δίκη

17:26ΚΟΣΜΟΣ

Η ΕΕ υπογράφει νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης με τη Γροιλανδία: Η Ευρώπη απέναντι στις βλέψεις Τραμπ

17:25ΦΑΡΜΑΚΟ

Πειραματικό φάρμακο για την πρόληψη του Αλτσχάιμερ - Δοκιμάζεται σε μεσήλικες χωρίς συμπτώματα

17:19ΚΟΣΜΟΣ

Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Έξι μήνες στην εξουσία, έξι μήνες άφαντος και 21 ανακοινώσεις

17:13ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση Γιου Τινγκ: Εντοπίστηκε το διαβατήριο της 50χρονης Κινέζας στο Άλσος Γαλατσίου - Στο μικροσκόπιο οι τελευταίες κινήσεις της

17:09ΚΟΣΜΟΣ

Ράτκο Μλάντιτς: Με στρατιωτικές τιμές η κηδεία του εγκληματία πολέμου στο Βελιγράδι

16:53TRAVEL

Βρετανία: Τα 5 ελληνικά νησιά, κορυφαία στον κόσμο, που είναι ιδανικά για solo ταξιδιώτες

16:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ενίσχυση της ευρωπαϊκής παραγωγής στο επίκεντρο εκδήλωσης του ευρωβουλευτή Δημήτρη Τσιόδρα

16:47ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πότε και πόσα θα δουν στην τσέπη τους μισθωτοί, συνταξιούχοι, επαγγελματίες, ιδιοκτήτες: Η ακτινογραφία και το χρονοδιάγραμμα των μέτρων που εξήγγειλε ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ

16:34ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Εύβοια: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις, επιχειρούν 13 εναέρια – Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες

16:30ΚΟΣΜΟΣ

Συνελήφθη το πρώην αφεντικό της F1, Μπέρνι Έκλστοουν - Κουβαλούσε όπλο στο ιδιωτικό τζετ του

16:27LIFESTYLE

Ο Σταύρος Φλώρος εξηγεί γιατί κατέθεσε αγωγή αποζημίωσης κατά του Survivor ζητώντας 100 εκατ.

16:25ΚΟΣΜΟΣ

«Αντίο, μπαμπά» είπε και πήδηξε από γέφυρα - Περαστικοί κατέγραψαν τις τελευταίες στιγμές 21χρονης

16:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στρατηγική Συνεργασία της Τειρεσίας και του Όμιλου EPSILONNET

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:25ΚΟΣΜΟΣ

«Αντίο, μπαμπά» είπε και πήδηξε από γέφυρα - Περαστικοί κατέγραψαν τις τελευταίες στιγμές 21χρονης

15:06ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: 16χρονος οδηγούσε το αυτοκίνητο που έκανε τη δολοφονική προσπέραση στον ΒΟΑΚ– Έριξαν το ΙΧ στη θάλασσα

15:30ΕΥ ΖΗΝ

Τι παρατηρείται στην αρτηριακή πίεση όσων τρώνε φιστίκια Αιγίνης κάθε μέρα

16:06ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Κολυδά: Προ των πυλών απότομη αλλαγή του καιρού – Πέφτει η θερμοκρασία, έρχονται βοριάδες

16:08ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρός ποδηλάτης και 5 τραυματίες σε τρομακτικό τροχαίο στον Πύργο

10:38ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σταύρος Ξαρχάκος: «Είχα γίνει θαμώνας της οδού Νοταρά» - Όσα έγιναν στη συναυλία του στον Λυκαβηττό - Βίντεο

15:01ΕΛΛΑΔΑ

ΕΦΕΤ: Ανάκληση γνωστών χυμών από την αγορά

10:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανακαίνιση κατοικίας: Έως 46.000 ευρώ η επιδότηση - Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

17:13ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση Γιου Τινγκ: Εντοπίστηκε το διαβατήριο της 50χρονης Κινέζας στο Άλσος Γαλατσίου - Στο μικροσκόπιο οι τελευταίες κινήσεις της

13:59ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα συνταξιούχων: Οι νέοι δικαιούχοι της αύξησης στα €400 - Πίνακες και παραδείγματα

14:48ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα σε πευκόδασος στην Εύβοια: Μπαράζ 112 - Επιχειρούν 5 εναέρια

16:27LIFESTYLE

Ο Σταύρος Φλώρος εξηγεί γιατί κατέθεσε αγωγή αποζημίωσης κατά του Survivor ζητώντας 100 εκατ.

16:34ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Εύβοια: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις, επιχειρούν 13 εναέρια – Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες

13:00ΕΥ ΖΗΝ

Ο μοναδικός επιστημονικά υποστηριζόμενος τρόπος για να χάσετε λίπος στην κοιλιά

16:53TRAVEL

Βρετανία: Τα 5 ελληνικά νησιά, κορυφαία στον κόσμο, που είναι ιδανικά για solo ταξιδιώτες

15:47LIFESTYLE

Γιόρτασε τα γενέθλιά της και της έκανε έκπληξη ο...Σάκης Ρουβάς - Το βίντεο που έγινε viral

12:18ΚΟΣΜΟΣ

11η Σεπτεμβρίου 2001: Η ιστορία του «Falling Man» 25 χρόνια μετά την μαύρη επέτειο - Η φωτογραφία που αποτύπωσε το συλλογικό πένθος της Αμερικής

15:06LIFESTYLE

«Χρυσό» διαζύγιο για τον δισεκατομμυριούχο της Lululemon - Η σύζυγός του διεκδικεί την μισή περιουσία ύψους $6,1 δισ.

09:42ΕΛΛΑΔΑ

Ένωση Τραπεζών: Στήριξη στις οικογένειες των πιλότων του Phantom που σκοτώθηκαν στην Τανάγρα - 50.000 ευρώ και διαγραφή δανείων

15:03ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη 33χρονος που εξέδιδε δύο ανήλικα κορίτσια - Αναρτούσε αγγελίες στο διαδίκτυο και έκλεινε ραντεβού με πελάτες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ