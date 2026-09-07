Η ΕΕ υπογράφει νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης με τη Γροιλανδία: Η Ευρώπη απέναντι στις βλέψεις Τραμπ

Snapshot Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπογράφει νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης με τη Γροιλανδία και ανακοινώνει επενδύσεις 200 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση της συνεργασίας.

Η συμφωνία αναγνωρίζει τη στρατηγική σημασία της Γροιλανδίας και ενισχύει τις σχέσεις μεταξύ ΕΕ, Γροιλανδίας και Δανίας.

Η ΕΕ εκφράζει στήριξη στη Δανία και τη Γροιλανδία απέναντι στις αμερικανικές βλέψεις για απόκτηση της Γροιλανδίας, τονίζοντας ότι το μέλλον της αποφασίζεται από τον λαό της.

Η συνεργασία περιλαμβάνει τομείς όπως η εκπαίδευση, η αλιεία, η δορυφορική συνδεσιμότητα, η υδροηλεκτρική ενέργεια και η βιώσιμη εξόρυξη κρίσιμων πρώτων υλών.

Η ΕΕ δεσμεύεται για την ασφάλεια και την ειρήνη στην Αρκτική, με τη Γροιλανδία να αποτελεί κεντρικό άξονα της επερχόμενης Στρατηγικής της ΕΕ για την περιοχή. Snapshot powered by AI

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ανακοίνωσε τη Δευτέρα επενδύσεις ύψους 200 εκατ. ευρώ στη Γροιλανδία, την επικράτεια της Δανίας που βρίσκεται στο επίκεντρο των βλέψεων του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Η φον ντερ Λάιεν βρίσκεται στη Νουούκ, την πρωτεύουσα της Γροιλανδίας, στο πλαίσιο επίσκεψης με στόχο την ενίσχυση της εταιρικής σχέσης τόσο με την αυτόνομη επικράτεια όσο και με το Βασίλειο της Δανίας.

Η πρόεδρος της Κομισιόν υπέγραψε τη νέα συμφωνία μαζί με τον πρωθυπουργό της Γροιλανδίας, Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν, και την πρωθυπουργό της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν.

Η νέα συμφωνία «αναγνωρίζει την αυξανόμενη στρατηγική σημασία της Γροιλανδίας».

Στην πρόσφατη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, τον περασμένο Ιούλιο, ο Τραμπ προκάλεσε νέα ένταση στις σχέσεις του με τους Ευρωπαίους συμμάχους, δηλώνοντας ότι «η Γροιλανδία θα πρέπει να βρίσκεται υπό τον έλεγχο των Ηνωμένων Πολιτειών και όχι της Δανίας».

Δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Αμερικανός πρόεδρος απειλούσε να προσαρτήσει τη Γροιλανδία, η οποία ανήκει στο Βασίλειο της Δανίας και διαθέτει πλούσια κοιτάσματα κρίσιμων ορυκτών και σπάνιων γαιών, απαραίτητων για την τεχνολογική και αμυντική βιομηχανία.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι οι ΗΠΑ θα αποκτήσουν τη Γροιλανδία, ακόμη και με τη χρήση στρατιωτικής δύναμης, ενώ έχει απειλήσει επίσης την ΕΕ με επιβολή δασμών εάν δεν παραχωρηθεί η δανική επικράτεια.

Από την πλευρά της, η φον ντερ Λάιεν υπογράμμισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση «στέκεται πλήρως στο πλευρό της Δανίας και της Γροιλανδίας» και ότι το μέλλον της Γροιλανδίας μπορεί να αποφασιστεί μόνο από τον ίδιο τον λαό της.

Για να καταστήσει ακόμη πιο σαφές το μήνυμα, η πρόεδρος της Κομισιόν περιέλαβε στο πρόγραμμά της συνάντηση με στρατιωτικές δυνάμεις της Δανίας, καθώς και επίσκεψη στο πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού της Δανίας Thetis, το οποίο περιπολεί στον Βόρειο Ατλαντικό υπό τη διοίκηση της Κοινής Διοίκησης Αρκτικής.

Η φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι η ΕΕ «δεσμεύεται για μια ασφαλή και ειρηνική Αρκτική» και για την ασφάλεια της Γροιλανδίας, η οποία θα αποτελέσει έναν από τους βασικούς άξονες της επόμενης Στρατηγικής της ΕΕ για την Αρκτική, που αναμένεται να παρουσιαστεί το φθινόπωρο.

Η ασφάλεια της Αρκτικής αποτελεί, άλλωστε, ένα από τα επιχειρήματα που επικαλείται ο Τραμπ για την απόκτηση της Γροιλανδίας, υποστηρίζοντας ότι η ΕΕ έχει παραμελήσει την ασφάλεια της περιοχής.

Με την επίσκεψη της προέδρου της Κομισιόν, η ΕΕ επιχειρεί να θωρακίσει τη Γροιλανδία απέναντι στις απειλές της κυβέρνησης Τραμπ, εμβαθύνοντας τη συνεργασία με την αυτόνομη επικράτεια σε μια σειρά από τομείς.

Η συνεργασία εκτείνεται από παραδοσιακούς τομείς, όπως η εκπαίδευση και η αλιεία, έως τη βελτίωση των δορυφορικών και καλωδιακών συνδέσεων, την υδροηλεκτρική ενέργεια και την αξιοποίηση κρίσιμων πρώτων υλών.

Η νέα Κοινή Δήλωση για τις σχέσεις ΕΕ–Γροιλανδίας, που υπεγράφη από την ΕΕ, τη Γροιλανδία και τη Δανία, έχει στόχο να «ενισχύσει την κοινή ατζέντα επενδύσεων, τον πολιτικό διάλογο και τις ανταλλαγές μεταξύ των πολιτών, επιβεβαιώνοντας μια εταιρική σχέση που βασίζεται σε κοινές αξίες και συμφέροντα».

Παράλληλα, η συμφωνία «αναγνωρίζει την αυξανόμενη στρατηγική σημασία της Γροιλανδίας».

Μεταξύ των σχεδιαζόμενων έργων περιλαμβάνεται η βελτίωση της δορυφορικής συνδεσιμότητας της Γροιλανδίας, σε συνεργασία με την Tusass, μέσω της επέκτασης των δυνατοτήτων δορυφορικής επικοινωνίας με τη χρήση ευρωπαϊκών παρόχων.

Παράλληλα, η ΕΕ και η Γροιλανδία θα προωθήσουν έργα βιώσιμης εξόρυξης, συνδεδεμένα με την ευρωπαϊκή βιομηχανία, ενώ θα στηρίξουν πρόγραμμα της κρατικής ενεργειακής εταιρείας της Γροιλανδίας, Nukissiorfiit, για τον εκσυγχρονισμό και την απανθρακοποίηση της ενεργειακής τροφοδοσίας των απομακρυσμένων οικισμών.

Η Γροιλανδία αποτελεί τμήμα του Βασιλείου της Δανίας. Παρότι δεν ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι κάτοικοί της είναι πολίτες της ΕΕ. Από το 1985, όταν αποχώρησε από την τότε Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, η Γροιλανδία διατηρεί σχέση εταιρικής σύνδεσης με την ΕΕ ως Υπερπόντια Χώρα και Επικράτεια (OCT).

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