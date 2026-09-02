Η Δανία στέλνει για πρώτη φορά στρατιώτες στη Γροιλανδία καθώς αυξάνονται οι εντάσεις στην Αρκτική

Snapshot Η Δανία ανέπτυξε για πρώτη φορά στη σύγχρονη ιστορία στρατιώτες στη Γροιλανδία για να ενισχύσει την παρουσία της στην Αρκτική.

Η κίνηση αυτή ακολουθεί τις πιέσεις του τότε προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για απόκτηση ή έλεγχο της Γροιλανδίας, που απορρίφθηκε από τη Δανία και τη Γροιλανδία.

Η Δανία δεσμεύτηκε να επενδύσει δισεκατομμύρια δολάρια στην άμυνα της Αρκτικής μετά από χρόνια υποεπενδύσεων στην περιοχή.

Οι νεοσύλλεκτοι συμμετέχουν στην άσκηση Arctic Endurance, που εκπαιδεύει στρατιώτες για επιβίωση και μάχη σε ακραίες συνθήκες ψύχους στο πλαίσιο της αποστολής Arctic Sentry του ΝΑΤΟ.

Η αυξανόμενη στρατιωτική παρουσία του ΝΑΤΟ στην Αρκτική έχει προκαλέσει αντιδράσεις από τη Ρωσία και αυξημένη δραστηριότητα από την Κίνα στην περιοχή. Snapshot powered by AI

Για πρώτη φορά στη σύγχρονη ιστορία, Δανοί στρατιώτες έχουν αναπτυχθεί στη Γροιλανδία, καθώς η Δανία κινείται για να ενισχύσει την παρουσία της στην Αρκτική μετά τις απαιτήσεις των ΗΠΑ να αποκτήσουν την περιοχή. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα επιδιώξει να αποκτήσει το ημιαυτόνομο δανικό νησί, επικαλούμενος ανησυχίες για την εθνική ασφάλεια και κατηγορώντας την Κοπεγχάγη ότι παραμελεί την άμυνα της Αρκτικής. Η Δανία και η Γροιλανδία έχουν απορρίψει κατηγορηματικά την ιδέα.

Οι νεοσύλλεκτοι αποτελούν μέρος της πρώτης ομάδας στο πλαίσιο του νέου εκτεταμένου προγράμματος στρατολόγησης της Δανίας , το οποίο στοχεύει στην παραγωγή στρατιωτών ικανών να επιχειρούν σε μία από τις πιο στρατηγικά σημαντικές και απαιτητικές περιοχές του βασιλείου.«Δείχνει την παρουσία μας ότι είμαστε εδώ και δεν σκεφτόμαστε μόνο τον εαυτό μας. Και επίσης σκεφτόμαστε τους ανθρώπους στη Γροιλανδία», δήλωσε στο Reuters ο 19χρονος στρατιώτης Ντέιβιντ.

Η Κοπεγχάγη δεσμεύτηκε να διαθέσει δισεκατομμύρια δολάρια για την ενίσχυση της άμυνας της Αρκτικής, αφότου ο υπουργός Άμυνας της Δανίας παραδέχτηκε χρόνια υποεπενδύσεων στην περιοχή.«Φυσικά, είμαστε μέρος μιας ευρύτερης εικόνας της στρατηγικής επικοινωνίας σχετικά με τη Γροιλανδία, αλλά ο ρόλος μας εδώ είναι απλώς να συνεχίσουμε την εκπαίδευση των νεοσύλλεκτων, των στρατιωτών και να αποκτήσουμε περισσότερη εμπειρία με την εκπαίδευση στο έδαφος και το κλίμα της Αρκτικής», δήλωσε η διοικητής του λόχου, Λοχαγός Λόρα Γέψεν.

Οι νεοσύλλεκτοι συμμετέχουν στην Arctic Endurance, μια δανέζικη στρατιωτική άσκηση που εκπαιδεύει στρατιώτες για μάχη και επιβίωση σε ακραίες συνθήκες ψύχους.Η άσκηση αποτελεί μέρος της Arctic Sentry , μιας αποστολής του ΝΑΤΟ που ξεκίνησε φέτος για να ενισχύσει την παρουσία της συμμαχίας στην Αρκτική και να μειώσει τις εντάσεις εντός του ΝΑΤΟ μετά τα σχόλια του Τραμπ για τη Γροιλανδία.

Η Ρωσία, η οποία διατηρεί το μεγαλύτερο στρατιωτικό αποτύπωμα στην Αρκτική, έχει επικρίνει την αυξανόμενη δραστηριότητα του ΝΑΤΟ στην περιοχή, χαρακτηρίζοντάς την ως άμεση απειλή για την ασφάλεια που αυξάνει τον κίνδυνο αντιπαράθεσης.Η Κίνα έχει αυξήσει επίσης τη δραστηριότητά της στην πλούσια σε ορυκτά περιοχή, κυρίως σε συνεργασία με τη Μόσχα.Εκπαιδευόμενοι βόρεια του Αρκτικού Κύκλου, οι νεοσύλλεκτοι κινούνταν μέσα από ένα τοπίο με γυμνούς βράχους και ανοιχτές εκτάσεις, χωρίς δέντρα.«Νομίζω ότι στέλνει ένα μήνυμα ότι η Δανία θωρακίζεται για το μέλλον», είπε ο 22χρονος Άντον, ένας από τους στρατιώτες.

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