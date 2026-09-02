Η Δανία στέλνει για πρώτη φορά στρατιώτες στη Γροιλανδία καθώς αυξάνονται οι εντάσεις στην Αρκτική

Για πρώτη φορά στη σύγχρονη ιστορία, η Δανία ανέπτυξε στρατιώτες στη Γροιλανδία, μετά τις επανειλημμένες πιέσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για την απόκτηση ή τον έλεγχο της ημιαυτόνομης περιοχής

Νατάσα Παυλοπούλου, Επιμέλεια

Η Δανία στέλνει για πρώτη φορά στρατιώτες στη Γροιλανδία καθώς αυξάνονται οι εντάσεις στην Αρκτική
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Δανία ανέπτυξε για πρώτη φορά στη σύγχρονη ιστορία στρατιώτες στη Γροιλανδία για να ενισχύσει την παρουσία της στην Αρκτική.
  • Η κίνηση αυτή ακολουθεί τις πιέσεις του τότε προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για απόκτηση ή έλεγχο της Γροιλανδίας, που απορρίφθηκε από τη Δανία και τη Γροιλανδία.
  • Η Δανία δεσμεύτηκε να επενδύσει δισεκατομμύρια δολάρια στην άμυνα της Αρκτικής μετά από χρόνια υποεπενδύσεων στην περιοχή.
  • Οι νεοσύλλεκτοι συμμετέχουν στην άσκηση Arctic Endurance, που εκπαιδεύει στρατιώτες για επιβίωση και μάχη σε ακραίες συνθήκες ψύχους στο πλαίσιο της αποστολής Arctic Sentry του ΝΑΤΟ.
  • Η αυξανόμενη στρατιωτική παρουσία του ΝΑΤΟ στην Αρκτική έχει προκαλέσει αντιδράσεις από τη Ρωσία και αυξημένη δραστηριότητα από την Κίνα στην περιοχή.
Snapshot powered by AI

Για πρώτη φορά στη σύγχρονη ιστορία, Δανοί στρατιώτες έχουν αναπτυχθεί στη Γροιλανδία, καθώς η Δανία κινείται για να ενισχύσει την παρουσία της στην Αρκτική μετά τις απαιτήσεις των ΗΠΑ να αποκτήσουν την περιοχή. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα επιδιώξει να αποκτήσει το ημιαυτόνομο δανικό νησί, επικαλούμενος ανησυχίες για την εθνική ασφάλεια και κατηγορώντας την Κοπεγχάγη ότι παραμελεί την άμυνα της Αρκτικής. Η Δανία και η Γροιλανδία έχουν απορρίψει κατηγορηματικά την ιδέα.

Οι νεοσύλλεκτοι αποτελούν μέρος της πρώτης ομάδας στο πλαίσιο του νέου εκτεταμένου προγράμματος στρατολόγησης της Δανίας , το οποίο στοχεύει στην παραγωγή στρατιωτών ικανών να επιχειρούν σε μία από τις πιο στρατηγικά σημαντικές και απαιτητικές περιοχές του βασιλείου.«Δείχνει την παρουσία μας ότι είμαστε εδώ και δεν σκεφτόμαστε μόνο τον εαυτό μας. Και επίσης σκεφτόμαστε τους ανθρώπους στη Γροιλανδία», δήλωσε στο Reuters ο 19χρονος στρατιώτης Ντέιβιντ.

Η Κοπεγχάγη δεσμεύτηκε να διαθέσει δισεκατομμύρια δολάρια για την ενίσχυση της άμυνας της Αρκτικής, αφότου ο υπουργός Άμυνας της Δανίας παραδέχτηκε χρόνια υποεπενδύσεων στην περιοχή.«Φυσικά, είμαστε μέρος μιας ευρύτερης εικόνας της στρατηγικής επικοινωνίας σχετικά με τη Γροιλανδία, αλλά ο ρόλος μας εδώ είναι απλώς να συνεχίσουμε την εκπαίδευση των νεοσύλλεκτων, των στρατιωτών και να αποκτήσουμε περισσότερη εμπειρία με την εκπαίδευση στο έδαφος και το κλίμα της Αρκτικής», δήλωσε η διοικητής του λόχου, Λοχαγός Λόρα Γέψεν.

Οι νεοσύλλεκτοι συμμετέχουν στην Arctic Endurance, μια δανέζικη στρατιωτική άσκηση που εκπαιδεύει στρατιώτες για μάχη και επιβίωση σε ακραίες συνθήκες ψύχους.Η άσκηση αποτελεί μέρος της Arctic Sentry , μιας αποστολής του ΝΑΤΟ που ξεκίνησε φέτος για να ενισχύσει την παρουσία της συμμαχίας στην Αρκτική και να μειώσει τις εντάσεις εντός του ΝΑΤΟ μετά τα σχόλια του Τραμπ για τη Γροιλανδία.

Η Ρωσία, η οποία διατηρεί το μεγαλύτερο στρατιωτικό αποτύπωμα στην Αρκτική, έχει επικρίνει την αυξανόμενη δραστηριότητα του ΝΑΤΟ στην περιοχή, χαρακτηρίζοντάς την ως άμεση απειλή για την ασφάλεια που αυξάνει τον κίνδυνο αντιπαράθεσης.Η Κίνα έχει αυξήσει επίσης τη δραστηριότητά της στην πλούσια σε ορυκτά περιοχή, κυρίως σε συνεργασία με τη Μόσχα.Εκπαιδευόμενοι βόρεια του Αρκτικού Κύκλου, οι νεοσύλλεκτοι κινούνταν μέσα από ένα τοπίο με γυμνούς βράχους και ανοιχτές εκτάσεις, χωρίς δέντρα.«Νομίζω ότι στέλνει ένα μήνυμα ότι η Δανία θωρακίζεται για το μέλλον», είπε ο 22χρονος Άντον, ένας από τους στρατιώτες.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρδαλιάς για ΑΕΝΑΟΝ: «Πολύ μεγάλη ημέρα για την Αττική, έργο που αλλάζει τη φυσιογνωμία του Λεκανοπεδίου»

12:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Είστε τραμπούκος» - «Χυδαιότητα που δεν θα γίνει ανεκτή»: Επεισόδιο Κωνσταντοπούλου και Κουκουλόπουλου στη Βουλή

12:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης: Η Ε.Ε. οφείλει να σταθεί αλληλέγγυα σε κάθε παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου

12:38ΕΛΛΑΔΑ

Επίθεση της Ryanair για το ελληνικό σύστημα εναέριας κυκλοφορίας: «Απαράδεκτη η βλάβη – Επηρεάστηκαν 7.000 επιβάτες»

12:27ΕΛΛΑΔΑ

Νίκος Μαζιώτης: Αποφυλακίζεται ύστερα από 14 χρόνια στη φυλακή συν έξι χρόνια εργασίας - Ήταν έγκλειστος για την οργάνωση «Επαναστατικός Αγώνας»

12:26NEWSBOMB

Προειδοποίηση από τη Ryanair: Oι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων στην Ευρώπη θα αυξηθούν το 2027

12:26ΚΟΣΜΟΣ

Στενά του Ορμούζ: Στις φλόγες δύο τάνκερ μετά από πρόσκρουση σε νάρκες

12:17ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στα Σπάτα - Καίγεται κοντέινερ εντός καταυλισμού

12:13ΚΟΣΜΟΣ

Η Δανία στέλνει για πρώτη φορά στρατιώτες στη Γροιλανδία καθώς αυξάνονται οι εντάσεις στην Αρκτική

12:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσιόδρας προς Κομισιόν: Ανάγκη θέσπισης πανευρωπαϊκής ηλικίας πρόσβασης στα social media

12:05ΕΛΛΑΔΑ

Πορτοσάλτε: «Όποιος άνθρωπος έχει θέμα με το φύλο του, καταφεύγει στην ψυχίατρό του»

12:01ANNOUNCEMENTS

H Allwyn Hellas σου δίνει την ευκαιρία να σταδιοδρομήσεις σε 7 ειδικότητες με μεγάλη ζήτηση

12:01ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Χαστούκισε την πρώην σύντροφό του και μετά πήγε να την πατήσει με το αυτοκίνητο

11:59ΚΟΣΜΟΣ

Ναυάγιο στην Κερύνεια: Εντοπίστηκε το καταμαράν που βυθίστηκε, σε βάθος 550 μέτρων

11:58ΕΛΛΑΔΑ

Απατεώνες «έσπασαν» σε μικροποσά πάνω από 650.000 ευρώ - Τι ερευνά η Αρχή για το ξέπλυμα

11:56ΕΛΛΑΔΑ

«Άνοιξε το μέτωπο, διάσπαρτες κατοικίες στην περιοχή»: Συναγερμός για μεγάλη φωτιά στην Κάρυστο

11:55ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Επιτυχής δοκιμή του βαλλιστικού συστήματος LORA του Ισραήλ -  Θα προχωρήσει σε αγορά

11:42ΕΛΛΑΔΑ

Drones πάνω από την Αθήνα για την αντιμετώπιση του μποτιλιαρίσματος - Η νέα «μάχη» της Τροχαίας για την κίνηση

11:41ΕΛΛΑΔΑ

Στο ΠΑΓΝΗ διασωληνωμένο δίχρονο αγόρι που έπεσε από μπαλκόνι

11:40ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Προσφεύγουν κατά της αποφυλάκισης Τζιωρτζιώτη οι συγγενείς των νεκρών εργατριών - «Θα είμαστε αρωγοί στις οικογένειες και τα παιδιά τους» λένε οι δικηγόροι του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:26ΚΑΙΡΟΣ

Από τα 38αρια στην αστάθεια: Έρχεται αλλαγή του καιρού με καταιγίδες, χαλάζι και πτώση της θερμοκρασίας – Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

11:35TRAVEL

Όλοι θέλουν να ζουν εκεί – Η καλύτερη πόλη στον κόσμο είναι ευρωπαϊκή

10:21ΕΛΛΑΔΑ

Ιμπραήμ Καλίν: Ο αρχηγός της τουρκικής MIT επισκέφθηκε μυστικά την Αθήνα την περασμένη εβδομάδα - Με ποιους συναντήθηκε, τι συζήτησε

10:30ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί έφυγε τελικά η πολύτεκνη οικογένεια από τη Φουρνά; «Οικογενειακή ευκαιρία», λέει η δασκάλα - «Bullying και μποϊκοτάζ» καταγγέλλει η μητέρα

11:56ΕΛΛΑΔΑ

«Άνοιξε το μέτωπο, διάσπαρτες κατοικίες στην περιοχή»: Συναγερμός για μεγάλη φωτιά στην Κάρυστο

12:27ΕΛΛΑΔΑ

Νίκος Μαζιώτης: Αποφυλακίζεται ύστερα από 14 χρόνια στη φυλακή συν έξι χρόνια εργασίας - Ήταν έγκλειστος για την οργάνωση «Επαναστατικός Αγώνας»

10:17ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Μαρουσάκη: Απότομη μεταβολή του καιρού από το απόγευμα με ισχυρές μπόρες και καταιγίδες – Πότε έρχονται θυελλώδεις άνεμοι

11:58ΕΛΛΑΔΑ

Απατεώνες «έσπασαν» σε μικροποσά πάνω από 650.000 ευρώ - Τι ερευνά η Αρχή για το ξέπλυμα

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Φουρνά Ευρυτανίας: «Το παιδί μας δέχθηκε ισχυρό bullying - Δεν μας στήριξε η τοπική κοινωνία, ζούσαμε με αρουραίους»

09:13ΕΛΛΑΔΑ

Σύβοτα: Στόλισαν χριστουγεννιάτικο δέντρο σε σκάφος ενώ έκαναν διακοπές - «113 ημέρες ακόμη»

10:05ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Ανεξάρτητος βουλευτής ζητά την επαναφορά της θανατικής ποινής για την υπόθεση με το βρέφος

12:17ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στα Σπάτα - Καίγεται κοντέινερ εντός καταυλισμού

09:30ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κυψέλη: Οργή για τους ισχυρισμούς του 43χρονου - «Οι μαχαιριές στο βρέφος έγιναν στην προσπάθεια να σπάσω τον πάγο»

11:15ΚΟΣΜΟΣ

Ρηματική διακοίνωση Άγκυρας σε Αθήνα: «Δεν θα επιτρέψουμε αλλαγή του status quo στο Αιγαίο»

12:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Είστε τραμπούκος» - «Χυδαιότητα που δεν θα γίνει ανεκτή»: Επεισόδιο Κωνσταντοπούλου και Κουκουλόπουλου στη Βουλή

09:38ΚΟΣΜΟΣ

Δικό του... μεταλλικό νερό από το Αζερμπαϊτζάν έφερε ο Αλίγιεφ στη Σύνοδο του Μπισκέκ - Το στιγμιότυπο που κάνει τον γύρο του κόσμου

07:36ΚΑΙΡΟΣ

Το ρεύμα του Βόρειου Ατλαντικού μπορεί να καταρρεύσει και να οδηγήσει σε νέα «εποχή των Παγετώνων»

10:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για Πάρκο ΑΕΝΑΟΝ: Βάζουμε τέλος σε εκκρεμότητα δεκαετιών – Δεν θα υπάρξει επενδυτικό κενό με το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης, η επόμενη 4ετία να συνδυαστεί με άλμα ανάπτυξης

10:52LIFESTYLE

Νότια Προάστια: Διέρρηξαν το σπίτι τηλεοπτικής παρουσιάστριας ενώ έλειπε διακοπές - Άρπαξαν κοσμήματα 150.000 ευρώ

10:18LIFESTYLE

Κλέλια Ανδριολάτου: Το φωτογραφικό άλμπουμ από τις καλοκαιρινές διακοπές της - Οι πόζες με μπικίνι και η κρυφή τοποθεσία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ