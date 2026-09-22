ΟΗΕ: Αισιοδοξία Τραμπ για συμφωνία στην Ουκρανία μετά τη συνάντηση με τον Ζελένσκι

Την αισιοδοξία του για την επίτευξη συμφωνίας που θα βάλει τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ, έπειτα από την κατ' ιδίαν συνάντηση που είχε την Τρίτη στη Νέα Υόρκη με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Οι δύο πρόεδροι κάθισαν στο ίδιο τραπέζι στο περιθώριο των εργασιών της 81ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, συζητώντας τρόπους διεξόδου από τη ρωσική εισβολή. Σύμφωνα με το Reuters, ο Τραμπ ανέφερε ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν είναι πρόθυμος να συναντηθεί προκειμένου να κλείσει το μέτωπο. «Μιλάμε πολύ γι' αυτό, μεταξύ άλλων και με τον πρόεδρο Πούτιν, και πιστεύω ότι κάτι πρόκειται να συμβεί», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος, διατηρώντας ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας.

«Θα υπάρξει συμφωνία» και το εδαφικό ζήτημα

Ερωτηθείς από δημοσιογράφους αν εμμένει στην περσινή του θέση ότι η Ουκρανία μπορεί να ανακτήσει όλα τα εδάφη της ή αν θα αναγκαστεί να παραχωρήσει περιοχές για να επέλθει ειρήνη, ο Τραμπ απέφυγε να προσδιορίσει το πλαίσιο των υποχωρήσεων. «Πιστεύω ότι πρόκειται να καταλήξουν σε μια συμφωνία και δεν θέλω να πω ποια θα είναι αυτή η συμφωνία», τόνισε, πλέκοντας την ίδια ώρα το εγκώμιο των ουκρανικών δυνάμεων. «Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είναι πολύ καλοί μαχητές. Μπορούν πραγματικά να είναι περήφανοι για τους εαυτούς τους, ό,τι κι αν γίνει. Θα δούμε τι μέλλει γενέσθαι, αλλά πρόκειται για ανθρώπους με τεράστιες ικανότητες», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στις συνομιλίες του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι τέθηκε και το ζήτημα της ανάπτυξης συστοιχιών πυραύλων Patriot σε ουκρανικό έδαφος. Το αίτημα του Κιέβου για ενίσχυση της αντιαεροπορικής του ομπρέλας παραμένει σταθερό, καθώς η ουκρανική ηγεσία επιδιώκει να θωρακίσει κρίσιμες υποδομές απέναντι στις ρωσικές επιθέσεις, την ώρα που οι διπλωματικές διεργασίες για ανακωχή βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

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