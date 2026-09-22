Ποιοι πρέπει να υποβάλλονται σε εξέταση μέτρησης ασβεστίου στις στεφανιαίες αρτηρίες

Εξέταση μέτρησης ασβεστίου στις στεφανιαίες αρτηρίες (CAC): Τι δείχνει και ποιοι πρέπει να την κάνουν.

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Ποιοι πρέπει να υποβάλλονται σε εξέταση μέτρησης ασβεστίου στις στεφανιαίες αρτηρίες
ΥΓΕΙΑ
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Η εξέταση μέτρησης ασβεστίου στις στεφανιαίες αρτηρίες (CAC scan) ανιχνεύει την ύπαρξη αθηρωματικής πλάκας, που περιέχει ασβέστιο, στις αρτηρίες της καρδιάς, προτού εμφανιστούν συμπτώματα.

Μια νέα μελέτη υποδεικνύει, ότι η εξέταση είναι ιδιαίτερα χρήσιμη όταν ο καρδιαγγειακός κίνδυνος και η ανάγκη για προληπτική θεραπεία δεν είναι σαφώς καθορισμένοι.

Τι είναι η εξέταση μέτρησης ασβεστίου στις στεφανιαίες αρτηρίες;

Η εξέταση CAC είναι μια γρήγορη εξέταση αξονικής τομογραφίας (CT) χαμηλής δόσης ακτινοβολίας, η οποία ανιχνεύει ασβέστιο εντός της αθηρωματικής πλάκας στις αρτηρίες που τροφοδοτούν την καρδιά. Παράγει μια τιμή (σκορ) ασβεστίου: γενικά, όσο υψηλότερος είναι ο αριθμός, τόσο μεγαλύτερη είναι η συσσώρευση πλάκας και ο μελλοντικός καρδιαγγειακός κίνδυνος.

Δεν απαιτείται ένεση ή χορήγηση σκιαγραφικού μέσου. Η εξέταση δεν εντοπίζει κάθε είδους πλάκα, ούτε προσδιορίζει αν κάποια αρτηρία είναι φραγμένη.

Τι έδειξε η νέα μελέτη;

Οι ερευνητές παρακολούθησαν 6.098 ενήλικες στις ΗΠΑ, ηλικίας 45–79 ετών, χωρίς γνωστή καρδιαγγειακή νόσο. Συνέκριναν τις τυπικές εκτιμήσεις κινδύνου για έμφραγμα και εγκεφαλικό επεισόδιο σε βάθος δεκαετίας με εκτιμήσεις που περιλάμβαναν τα σκορ ασβεστίου. Κατά τη διάρκεια της περιόδου παρακολούθησης, 366 συμμετέχοντες υπέστησαν κάποιο καρδιαγγειακό συμβάν.

Ο συνυπολογισμός των σκορ ασβεστίου βελτίωσε τη συνολική πρόβλεψη μόνο σε περιορισμένο βαθμό. Το μεγαλύτερο όφελος παρατηρήθηκε στους συμμετέχοντες που αρχικά είχαν αξιολογηθεί ως άτομα οριακού κινδύνου: η εξέταση βοήθησε να διαχωριστούν εκείνοι με χαμηλότερο κίνδυνο από εκείνους με σημαντικά υψηλότερο κίνδυνο.

Τα αποτελέσματα υποστήριξαν επίσης τη διενέργεια επιλεκτικών εξετάσεων σε άτομα με ενδιάμεσο κίνδυνο. Μεταξύ των ατόμων που αρχικά κατατάχθηκαν στην κατηγορία οριακού κινδύνου:

  • το 1,9% όσων είχαν σκορ μηδέν υπέστη καρδιαγγειακό συμβάν μέσα σε 10 χρόνια
  • σε σύγκριση με το 14,3% όσων είχαν σκορ 300 ή υψηλότερο

Η μελέτη εξέτασε την ικανότητα πρόβλεψης κινδύνου και όχι το αν η διενέργεια της εξέτασης αποτρέπει τα εμφράγματα ή τους θανάτους.

ασβεστιο στα αγγεια

Ψηφιακή απεικόνιση στοιχείων ασβεστίου εντός αρτηρίας

Bigstock®

Ποιοι είναι πιο πιθανό να ωφεληθούν από την εξέταση CAC;

Οι γιατροί εκτιμούν αρχικά τον κίνδυνο λαμβάνοντας υπόψη:

  • ηλικία
  • χοληστερόλη
  • αρτηριακή πίεση
  • κάπνισμα
  • διαβήτης

και άλλους παράγοντες. Σύμφωνα με το αμερικανικό εργαλείο υπολογισμού, που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα μελέτη, ως οριακός κίνδυνος ορίζεται η πιθανότητα 3% έως και μικρότερη του 5% για εμφάνιση καρδιαγγειακού συμβάντος εντός 10ετίας, ενώ ως ενδιάμεσος κίνδυνος ορίζεται το ποσοστό από 5% έως και μικρότερο του 10%.

Για τα άτομα αυτά, η τιμή του δείκτη CAC ενδέχεται να βοηθήσει στην λήψη απόφασης σχετικά με την έναρξη λήψης φαρμάκου για την μείωση της χοληστερόλης, όπως μια στατίνη.

Σε περιπτώσεις πολύ χαμηλού κινδύνου, η απεικονιστική εξέταση σπάνια μεταβάλλει τις ιατρικές συστάσεις, ενώ σε περιπτώσεις υψηλού κινδύνου, η θεραπεία ενδέχεται να κρίνεται ήδη απαραίτητη.

Οι κατευθυντήριες οδηγίες των ΗΠΑ για τη χοληστερόλη (έκδοση 2026) υποστηρίζουν επίσης τη διενέργεια επιλεκτικής απεικονιστικής εξέτασης σε άνδρες ηλικίας 40 ετών και άνω και σε γυναίκες ηλικίας 45 ετών και άνω, οι οποίοι διατρέχουν οριακό έως μέτριο κίνδυνο, όταν οι αποφάσεις σχετικά με τη θεραπεία δεν είναι σαφείς.

Τι σημαίνουν τα αποτελέσματα;

  • Βαθμολογία 0: Δεν ανιχνεύθηκε ασβεστοποιημένη πλάκα. Ο κίνδυνος είναι χαμηλότερος από τον αναμενόμενο και ορισμένα άτομα ενδέχεται να μπορούν να αναβάλουν την λήψη φαρμακευτικής αγωγής για την μείωση της χοληστερόλης, αφού συζητήσουν το πλήρες προφίλ κινδύνου τους με τον γιατρό τους.
  • Βαθμολογία άνω του 0: Υπάρχει ασβεστοποιημένη πλάκα. Μια υψηλότερη βαθμολογία, και συγκεκριμένα 100 ή περισσότερο, μπορεί να ενισχύσει την επιχειρηματολογία υπέρ της προληπτικής φαρμακευτικής αγωγής και του στενότερου ελέγχου των παραγόντων κινδύνου.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η μηδενική βαθμολογία δεν αποκλείει την ύπαρξη μη ασβεστοποιημένης πλάκας ή την πιθανότητα μελλοντικού εμφράγματος. Δεν πρέπει να αποτελεί δικαιολογία για την καθυστέρηση της θεραπείας σε άτομα που καπνίζουν ή πάσχουν από διαβήτη, έχουν πολύ υψηλά επίπεδα χοληστερόλης ή ισχυρό οικογενειακό ιστορικό πρώιμης καρδιοπάθειας.

Συχνές Ερωτήσεις

Πρέπει να υποβληθώ σε μέτρηση ασβεστίου στεφανιαίων αρτηριών εάν υπάρχει ιστορικό καρδιοπάθειας στην οικογένειά μου;

Ένα ισχυρό οικογενειακό ιστορικό μπορεί να δικαιολογεί τη συζήτηση για περαιτέρω αξιολόγηση, ακόμη και όταν ο υπολογιζόμενος βραχυπρόθεσμος κίνδυνος φαίνεται χαμηλός.

Πόσο συχνά πρέπει να επαναλαμβάνεται η εξέταση CAC;

Δεν υπάρχει κάποιο ενιαίο χρονοδιάγραμμα. Επιλεγμένοι ασθενείς που αναβάλλουν τη φαρμακευτική αγωγή μετά από μηδενική βαθμολογία ενδέχεται να επανεκτιμηθούν μετά από 3 έως 7 έτη.

Είναι η εξέταση CAC η κατάλληλη εξέταση για τον πόνο στο στήθος;

Όχι. Ο πόνος στο στήθος απαιτεί ιατρική αξιολόγηση και ενδεχομένως χρήζει διαφορετικών εξετάσεων. Ο αιφνίδιος ή έντονος πόνος στο στήθος χρήζει επείγουσας ιατρικής φροντίδας.

Συμπέρασμα

Η εξέταση CAC δεν ενδείκνυται για όλους. Η αξία της έγκειται στη διευκρίνιση του καρδιαγγειακού κινδύνου όταν αυτός δεν είναι σαφής. Συζητήστε τους συνήθεις παράγοντες κινδύνου με τον γιατρό σας και ρωτήστε εάν το αποτέλεσμα της εξέτασης θα επηρέαζε τη θεραπευτική σας προσέγγιση.

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