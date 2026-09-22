Βρετανία: Σύλληψη δύο ανδρών στο Μάντσεστερ για σχεδιαζόμενη επίθεση κατά της εβραϊκής κοινότητας

Snapshot Η βρετανική αστυνομία συνέλαβε δύο άνδρες περίπου 30 ετών στο Μάντσεστερ για φερόμενο τρομοκρατικό σχέδιο με στόχο την εβραϊκή κοινότητα.

Οι έρευνες επεκτάθηκαν σε Σάλφορντ και Λίβερπουλ στο πλαίσιο της προληπτικής αστυνομικής επιχείρησης.

Η αστυνομία δεν πιστεύει ότι υπάρχει συνεχιζόμενη απειλή, αλλά ενισχύει την ασφάλεια κατά τις εβραϊκές εορτές.

Η σύλληψη σχετίζεται με την αποτροπή σχεδίου που στοχεύει την εβραϊκή κοινότητα στη βόρεια Αγγλία.

Η αστυνομία συνεργάζεται στενά με τοπικές αρχές για τη διασφάλιση της ασφάλειας της εβραϊκής κοινότητας και του ευρύτερου κοινού. Snapshot powered by AI

Στη σύλληψη δύο ανδρών προχώρησαν οι βρετανικές αρχές, αποτρέποντας σχεδιαζόμενο τρομοκρατικό χτύπημα με στόχο την εβραϊκή κοινότητα στη βόρεια Αγγλία.

Οι ύποπτοι, ηλικίας περίπου 30 ετών, εντοπίστηκαν και τέθηκαν υπό κράτηση την Κυριακή στο κέντρο του Μάντσεστερ. Την ίδια ώρα, ειδικά κλιμάκια πραγματοποίησαν στοχευμένες εφόδους σε κατοικίες στο Σάλφορντ και το Λίβερπουλ, συλλέγοντας στοιχεία για τη δράση τους. Όπως ανακοίνωσε η Βίκι Έβανς, ανώτερη εθνική συντονίστρια της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας, επρόκειτο για μια μακροχρόνια, προληπτική έρευνα που κατέληξε στην εξουδετέρωση του σχεδίου. Οι ανακριτές εκτιμούν ότι δεν υπάρχει άμεση ή συνεχιζόμενη απειλή για τους πολίτες, ωστόσο η κινητοποίηση παραμένει σε υψηλά επίπεδα.

Αυξημένα μέτρα ασφαλείας ενόψει των θρησκευτικών εορτών

Η Αστυνομία του Μείζονος Μάντσεστερ ενισχύει άμεσα τις περιπολίες της γύρω από συναγωγές και σημεία συγκέντρωσης, καθώς πλησιάζουν οι σημαντικές εβραϊκές γιορτές. Το κλίμα παραμένει βαρύ. Πέρυσι, δύο πιστοί έπεσαν νεκροί σε επίθεση σε συναγωγή της πόλης από Βρετανό πολίτη συριακής καταγωγής, ο οποίος δήλωνε ότι δρούσε για λογαριασμό του Ισλαμικού Κράτους.

Σύμφωνα με την Έβανς, η υπηρεσία κατανοεί απόλυτα την ανησυχία που προκαλούν τέτοιες εξελίξεις στους πιστούς. Για τον λόγο αυτό, οι δυνάμεις ασφαλείας βρίσκονται σε διαρκή συντονισμό με τους τοπικούς φορείς, εφαρμόζοντας αυστηρά πρωτόκολλα προστασίας σε όλη την περιοχή.

Διαβάστε επίσης