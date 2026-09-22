Κέρκυρα: Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε 73χρονος σε θαλάσσια περιοχή

Snapshot Εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του 73χρονος υπήκοος Τσεχίας σε θαλάσσια περιοχή του Αγνού Κέρκυρας.

Η σορός του ανασύρθηκε με τη βοήθεια της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας.

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Κέρκυρας διενεργεί προανάκριση για τα αίτια του θανάτου. Snapshot powered by AI

Χωρίς τις αισθήσεις του, σε βραχώδες σημείο στη θαλάσσια περιοχή Αγνού της Κέρκυρας, εντοπίστηκε 73χρονος υπήκοος Τσεχίας.

Η σορός του ανασύρθηκε με τη συνδρομή κλιμακίου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας.

Την προανάκριση για τα αίτια του θανάτου διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Κέρκυρας, το οποίο παρήγγειλε τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Κέρκυρας, προκειμένου να διαλευκανθούν οι συνθήκες του θανάτου.

Διαβάστε επίσης