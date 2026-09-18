Τραγωδία στην Κρήτη: Ανασύρθηκε νεκρός 60χρονος τουρίστας στις Κάτω Γούβες

Το τελευταίο του μπάνιο στα καταγάλανα νερά της Κρήτης έμελλε να πάρει τραγική τροπή για έναν 60χρονο τουρίστα χθες το μεσημέρι.

Ο άτυχος άνδρας, υπήκοος του Ηνωμένου Βασιλείου, ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από την πολυσύχναστη παραλία των Κάτω Γουβών του Δήμου Χερσονήσου, σκορπίζοντας τη θλίψη στους παρευρισκόμενους λουόμενους που παρακολουθούσαν έντρομοι τις προσπάθειες διάσωσης.

Αμέσως σήμανε συναγερμός στις αρχές, όπως αναφέρει το Neakriti.gr, με το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου να ενημερώνεται άμεσα για το περιστατικό. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο, το οποίο παρέλαβε τον 60χρονο και τον διακόμισε εσπευσμένα στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο. Δυστυχώς, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, οι διασώστες απλώς διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Το Λιμενικό Σώμα βρίσκεται ήδη επί ποδός για να ρίξει φως στα ακριβή αίτια της τραγωδίας. Από τη λιμενική Αρχή Ηρακλείου, η οποία διενεργεί τη σχετική προανάκριση, έχει ήδη παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής προκειμένου να εξακριβωθεί αν ο θάνατος του άτυχου τουρίστα οφείλεται σε παθολογικά αίτια ή σε πνιγμό.