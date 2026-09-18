Ο νέος κινητήρας της Horse λειτουργεί ακόμα και μέσα στο νερό

Η Horse Powertrain επιχειρεί να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα με τον νέο B20, έναν κινητήρα που εξελίχθηκε ειδικά για SUV και pick-up με αυξημένες εκτός δρόμου δυνατότητες.

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