Θεσσαλονίκη: Αποχή μαθητών από το σχολείο που σημειώθηκε η επίθεση σε 12χρονο από 13χρονο με μαχαίρι

Snapshot Μαθητές του Γυμνασίου και Λυκείου στα Λαγκαδίκια Θεσσαλονίκης προχώρησαν σε αποχή μετά από επίθεση 13χρονου με μαχαίρι σε 12χρονο.

Ο 13χρονος αφαίρεσε μαχαίρι από κατάστημα, επιχείρησε να μαχαιρώσει τον 12χρονο και ξαναπήρε μαχαίρι για δεύτερη απόπειρα επίθεσης.

Καθηγητές κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον δράστη προσωρινά, αλλά εκείνος ξέφυγε και συνελήφθη μετά από παρέμβαση της Αστυνομίας.

Μάρτυρας περιέγραψε το περιστατικό και κάλεσε την Αστυνομία, ενώ άλλος μαθητής ανέφερε πως δέχθηκε απειλές από τον 13χρονο. Snapshot powered by AI

Σε αποχή από τα μαθήματά τους προχώρησαν σήμερα, Παρασκευή, οι μαθητές του Γυμνασίου και του Λυκείου στα Λαγκαδίκια στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από το σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης, όταν ένας 13χρονος προσπάθησε να επιτεθεί με μαχαίρι σε 12χρονο στο σχολείο.

Σύμφωνα με το thestival.gr, ο 13χρονος είχε αφαιρέσει το μαχαίρι από κατάστημα της περιοχής και από τύχη δεν υπήρξε τραυματισμός, ενώ ο 13χρονος άρπαξε ξανά μαχαίρι από το ίδιο κατάστημα και επιχείρησε εκ νέου να επιτεθεί.

Όπως περιέγραψε αυτόπτης μάρτυρας στους δημοσιογράφους, ο οποίος ήταν και αυτός που φέρεται να κάλεσε την Ελληνική Αστυνομία: «Βλέπω ένα παιδάκι με άσπρη μπλούζα περνάει νευρικά. Εκεί στη γωνία βγάζει ένα σακουλάκι, είχε μαχαίρι. Βγήκε από ένα μαγαζί. Βλέπω το κρύβει πίσω στη μέση και κατηφορίζει για να πάει προς το σχολείο. Με το που φτάνει στην πόρτα, βγάζει το μαχαίρι και προχωράει. Εκεί στα δέκα μέτρα είναι τρία κοριτσάκι που τραβήχτηκαν μόλις είδαν το μαχαίρι. Με το που μπαίνει στο σχολείο κάνει αριστερά. Εκεί είχε ένα παιδάκι πιο μικρό και με το που το βλέπει φωνάζει έναν άλλο πιτσιρικά και κάνει την κίνηση να τον μαχαιρώσει. Του φώναξα άστον. Τον πέρασε ξυστά από την κοιλιά του».

Όπως είπε, αν και οι καθηγητές κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν ο 13χρονος κατάφερε να ξεφύγει, μπούκαρε ξανά σε κατάστημα και άρπαξε για δεύτερη φορά μαχαίρι. Τελικά με την παρέμβαση της Ελληνικής Αστυνομίας ο 13χρονος ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη.

Την ίδια ώρα, μαθητής ανέφερε πως κι εκείνος δέχθηκε απειλές από τον 13χρονο χαρακτηρίζοντας απαράδεκτα τα όσα συνέβησαν σήμερα το πρωί στον αύλειο χώρο του σχολικού συγκροτήματος στα Λαγκαδίκια.

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