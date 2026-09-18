Μπέλα Χαντίντ: Με πορτοκαλί μίνι φόρεμα και μαντήλι στα μαλλιά - Η εμφάνιση που ξεχώρισε

Snapshot Η Μπέλα Χαντίντ υιοθέτησε την αισθητική της δεκαετίας του ’60 σε εμφάνιση στους δρόμους της Νέας Υόρκης.

Το look περιλάμβανε κοτλέ jacket, πορτοκαλί μίνι φόρεμα και μπότες με kitten heel.

Το καρό μαντήλι στα μαλλιά της ενίσχυσε την ρετρό αναφορά στην εμφάνιση.

Η αισθητική των ’60s αποτελεί βασική πηγή έμπνευσης για τη φετινή μεταβατική σεζόν. Snapshot powered by AI

Η Μπέλα Χαντίντ έφερε ξανά στους δρόμους της Νέας Υόρκης την αισθητική των ’60s, με ένα look για την εποχή που αξίζει να κρατήσουμε ως έμπνευση.

Το μοντέλο εμφανίστηκε στους δρόμους της πόλης με ένα σύνολο που συνδύαζε κοτλέ jacket, πορτοκαλί μίνι φόρεμα και μπότες με kitten heel, δημιουργώντας μια εμφάνιση με έντονο ρετρό χαρακτήρα.

Την εμφάνισή της ολοκλήρωσε μια μεγάλη καφέ τσάντα, ενώ την παράσταση έκλεψε το αξεσουάρ στα μαλλιά της.

Η Μπέλα Χαντίντ φόρεσε ένα καρό μαντήλι στο κεφάλι, δίνοντας την τελική πινελιά στο outfit και ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την αναφορά στη μόδα της δεκαετίας του ’60.

Η συγκεκριμένη αισθητική επιστρέφει δυναμικά και αποτελεί μία από τις βασικές πηγές έμπνευσης για τα looks της φετινής μεταβατικής σεζόν.

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