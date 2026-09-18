Αυστραλία: Ποτάμι με 500 κροκόδειλους πέρασε με «άριστα» το τεστ για να φιλοξενήσει τους Ολυμπιακούς

Snapshot Ο ποταμός Fitzroy στο Κουίνσλαντ εγκρίθηκε με άριστα ως κατάλληλος για τους Ολυμπιακούς αγώνες κωπηλασίας του Μπρίσμπεϊν 2032, παρά την παρουσία περίπου 500 κροκοδείλων.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Υποδομής και Συντονισμού Παιχνιδιών (GIICA) διαπίστωσε ότι ο ποταμός προσφέρει ασφαλείς και δίκαιες συνθήκες για αγώνες κωπηλασίας και κανό.

Η αξιολόγηση δεν συμπεριέλαβε τους κροκόδειλους ως κίνδυνο, καθώς υπάρχουν ήδη σχέδια έκτακτης ανάγκης για τον εντοπισμό τους και διασφάλιση της ασφάλειας των αθλητών.

Ο ποταμός είναι ήδη χώρος προπόνησης και αγώνων για αθλήματα επίπεδης θάλασσας, με υποστήριξη τοπικών και εθνικών διοργανώσεων.

Οι κροκόδειλοι προστατεύονται από τη νομοθεσία και η κυβέρνηση του Κουίνσλαντ αντιμετωπίζει πιέσεις για επανεξέταση της τοποθεσίας, ενώ οι αθλητές διατυπώνουν επιφυλάξεις για την ασφάλεια. Snapshot powered by AI

Το πράσινο φως καταλληλότητας και μάλιστα με άριστα πέρασε την αξιολόγηση ο ποταμός Fitzroy στο Κουίνσλαντ της Αυστραλίας για να φιλοξενήσει τη διεξαγωγή των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών αγώνων κωπηλασίας και κανό στους Αγώνες του Μπρίσμπεϊν το 2032. Ωστόσο η αξιολόγηση δεν έλαβε υπόψη τους περίπου 500 κροκόδειλους που ζουν στο ποτάμι.

Οι Ολυμπιακές αρχές επιβεβαίωσαν επίσης ότι είχαν εγκρίνει την πορεία του ποταμού. Ο πρωθυπουργός του Κουίνσλαντ, Ντέιβιντ Κρισαφούλι, είπε: «Είναι επίσημο, υπογεγραμμένο, σφραγισμένο και παραδομένο».

Η World Rowing and Paddle Worldwide δήλωσε ότι ήταν πλήρως πίσω από την ανεξάρτητη τεχνική αξιολόγηση της περιφερειακής διαδρομής επίπεδης θάλασσας.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Υποδομής και Συντονισμού Παιχνιδιών (GIICA) διεξήγαγε δοκιμές στο υδάτινο σώμα, οι οποίες εξετάστηκαν από τους άλλους οργανισμούς. Μια δήλωση της GIICA ανέφερε ότι ο ποταμός μπορεί «να προσφέρει ένα ασφαλές, δίκαιο και συνεπές πεδίο παιχνιδιού κατάλληλο για κωπηλασία, κωπηλασία Para, σπριντ κανό και αγώνες κανό».

Οι αναφορές δείχνουν ότι η αξιολόγηση δεν έλαβε υπόψη τους κροκόδειλους ως πρόβλημα. Οι δοκιμές έλεγξαν «πώς θα αποδώσει η διαδρομή κάτω από μια σειρά συνθηκών, καιρικών συνθηκών, στάθμης νερού και κινδύνου πλημμύρας και στους δύο Αγώνες και καθ' όλη την περίοδο που οδηγεί στους Αγώνες».

Η GIICA σημείωσε ότι το Fitzroy River Flatwater Facility «είναι ήδη ένας χώρος προπόνησης και αγώνων για αθλήματα επίπεδης θάλασσας, υποστηρίζοντας σχολικά κρατικά πρωταθλήματα, τοπικές ρεγκάτες και προπονητικά στρατόπεδα εθνικών ομάδων». Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν ήδη σχέδια έκτακτης ανάγκης για τον εντοπισμό κροκοδείλων και η ασφάλεια των κωπηλατών έχει επίσης διασφαλιστεί.

Ο ποταμός Fitzroy είναι βιότοπος κροκοδείλων, σύμφωνα με το Περιφερειακό Συμβούλιο του Rockhampton. Αλλά η μεγαλύτερη ανησυχία ήταν τα ισχυρά ρεύματα του ποταμού, τα οποία προκάλεσαν φόβους ότι μπορεί να μην πληροί τα πρότυπα της Παγκόσμιας Κωπηλασίας.

Ο Tim Mander, Υπουργός Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων, δήλωσε στην ανακοίνωση της κυβέρνησης: «Το Rockhampton έχει κερδίσει τη θέση του στην παγκόσμια σκηνή και η έγκριση σήμερα σημαίνει ότι είμαστε ένα βήμα πιο κοντά στο να δούμε τους καλύτερους κωπηλάτες στον κόσμο να αγωνίζονται στον πανίσχυρο ποταμό Fitzroy».

Το ποτάμι τοποθετήθηκε για πρώτη φορά για να φιλοξενήσει την εκδήλωση κωπηλασίας τον Μάρτιο του 2025. Η κυβέρνηση του Κουίνσλαντ δεχόταν πιέσεις να επανεξετάσει την τοποθεσία. Τα ερπετά στον ποταμό προστατεύονται βάσει του νόμου περί διατήρησης της φύσης του 1992, που σημαίνει ότι είναι αδίκημα «να σκοτώνεις, να τραυματίζεις ή να παίρνεις κροκόδειλους από τη φύση χωρίς τις κατάλληλες άδειες».

Αντιδρώντας στην είδηση, ο Αυστραλός χρυσός Ολυμπιονίκης κωπηλάτης Ντρου Τζιν είπε στο BBC: «Είμαι σίγουρος ότι θα κωπηλατούσα πιο γρήγορα. Είμαι σίγουρος ότι όλοι οι αθλητές θα κωπηλατούσαν πιο γρήγορα. Αυτό είναι στη λίστα των ανησυχιών. Δεν νομίζω ότι είναι η υψηλότερη προτεραιότητα στις ανησυχίες, αλλά σίγουρα αναφέρθηκε πολύ νωρίς».