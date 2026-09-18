Μύκονος: Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε άνδρας σε δωμάτιο όπου εκδηλώθηκε φωτιά

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής, αποτελούμενες από πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη, Επιμέλεια

Μύκονος: Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε άνδρας σε δωμάτιο όπου εκδηλώθηκε φωτιά
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Στη Μύκονο εκδηλώθηκε φωτιά σε δωμάτιο προσωρινής διαμονής τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου.
  • Οι πυροσβέστες προχώρησαν σε παραβίαση της πόρτας για να εισέλθουν στο δωμάτιο και να κατασβέσουν τη φωτιά.
  • Μέσα στο δωμάτιο βρέθηκε ένας άνδρας χωρίς τις αισθήσεις του, τα στοιχεία του οποίου δεν έχουν αποκαλυφθεί.
  • Η φωτιά ήταν μικρής έκτασης και αντιμετωπίστηκε πριν επεκταθεί σε γειτονικούς χώρους.
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Συναγερμός σήμανε τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου στη Μύκονο, όταν πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δωμάτιο προσωρινής διαμονής.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής, αποτελούμενες από πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα. Προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στο εσωτερικό του χώρου, οι πυροσβέστες προχώρησαν σε παραβίαση της πόρτας.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης για την κατάσβεση της φωτιάς, εντοπίστηκε μέσα στο δωμάτιο ένας άνδρας, τα στοιχεία του οποίου δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, χωρίς τις αισθήσεις του.

Η πυρκαγιά ήταν μικρής έκτασης και αντιμετωπίστηκε πριν προλάβει να επεκταθεί σε γειτονικούς χώρους.

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