Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός - Πού αλλού εντοπίζονται προβλήματα 

Snapshot Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα, κυρίως στον Κηφισό, τη Λεωφόρο Αθηνών, την Κηφισίας και την Αττική Οδό.

Σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται στην έξοδο της πρωτεύουσας και στην Αττική Οδό με κατεύθυνση προς το αεροδρόμιο.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν από τις 14:00 σε Νίκαια και Κερατσίνι λόγω εκδηλώσεων μνήμης για τον Παύλο Φύσσα.

Στα σημεία των ρυθμίσεων θα ισχύει απαγόρευση στάσης και στάθμευσης έως τις 23:00.

Η Τροχαία καλεί τους οδηγούς να αποφεύγουν τις περιοχές των ρυθμίσεων και να ακολουθούν τις υποδείξεις των τροχονόμων. Snapshot powered by AI

Με προβλήματα ξεκίνησε η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας το πρωί της Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου, με τους οδηγούς να αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις σε βασικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου.

Σύμφωνα με την εικόνα της κυκλοφορίας, αυξημένη κίνηση καταγράφεται στον Κηφισό, κυρίως στα δύο ρεύματα, ενώ έντονα προβλήματα εμφανίζονται και στη Λεωφόρο Αθηνών, με τους οδηγούς που κινούνται προς την έξοδο της πρωτεύουσας να αντιμετωπίζουν σημαντικές καθυστερήσεις.

Αρκετά επιβαρυμένη είναι η κατάσταση και στην Αττική Οδό με κατεύθυνση προς το αεροδρόμιο, ενώ προβλήματα εντοπίζονται επίσης στη Σχιστού, στη Λεωφόρο Βεΐκου προς Γαλάτσι και σε τμήματα της Λεωφόρου Κηφισίας.

Στο κέντρο της Αθήνας η εικόνα είναι πιο ομαλή σε σχέση με τους βασικούς οδικούς άξονες, χωρίς ωστόσο να λείπουν οι επιμέρους καθυστερήσεις.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Νίκαια και Κερατσίνι

Επιπλέον, από τις 14:00 σήμερα, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, θα εφαρμοστούν σταδιακά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Νίκαια και Κερατσίνι, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων μνήμης για τον Παύλο Φύσσα. Οι ρυθμίσεις αφορούν μεταξύ άλλων τη Λεωφόρο Σαλαμίνος, τη Λεωφόρο Π. Ράλλη, την οδό Παύλου Φύσσα και την Τζαβέλλα, ενώ από τις 14:00 έως τις 23:00 θα ισχύει και απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στα συγκεκριμένα σημεία.

Η Τροχαία καλεί τους οδηγούς να αποφεύγουν, όπου είναι δυνατόν, τα σημεία των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και να ακολουθούν τις υποδείξεις των τροχονόμων.

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