Σταύρος Ξαρχάκος: Ο μαέστρος επί το έργον - Οι πρόβες στον Λυκαβηττό πριν τη μεγάλη συναυλία

Snapshot Ο Σταύρος Ξαρχάκος διευθύνει την ορχήστρα στις πρόβες για τη συναυλία «ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΦΩΣ - Σε σύμπαν ερωτικό» στον Λυκαβηττό στις 30 Σεπτεμβρίου.

Στο βίντεο από τις πρόβες, ο συνθέτης δείχνει έντονη ενασχόληση με τη μουσική και καθοδηγεί τους μουσικούς με τα χέρια και το βλέμμα του.

Συναυλία που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στον Λυκαβηττό περιελάμβανε τη συμμετοχή της Ηρώς Σαΐα και του Γιάννη Κότσιρα.

Στη νέα συναυλία συμμετέχουν επίσης οι Μπάμπης Στόκας και Ηρώ Σαΐα, με τον Ξαρχάκο στην ενορχήστρωση και διεύθυνση της ορχήστρας.

Η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου συνεχίζει να παρουσιάζεται ζωντανά στον Λυκαβηττό, προσφέροντας μια «ταξιδιωτική» εμπειρία στο φως. Snapshot powered by AI

Ο Σταύρος Ξαρχάκος βρίσκεται ξανά στον Λυκαβηττό και, όπως φαίνεται στο νέο βίντεο που μοιράστηκε, είναι απόλυτα «μέσα» στη μουσική.

Ο σπουδαίος συνθέτης και μαέστρος καταγράφεται στις πρόβες για τη συναυλία «ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΦΩΣ - Σε σύμπαν ερωτικό», που θα πραγματοποιηθεί στις 30 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού, να διευθύνει την ορχήστρα και να δίνει οδηγίες στους μουσικούς.

Με τα χέρια του να κινούνται διαρκώς και το βλέμμα του καρφωμένο στην ορχήστρα, ο Σταύρος Ξαρχάκος μοιάζει να «χτίζει» κάθε στιγμή της μουσικής μπροστά στα μάτια μας. Ένα μικρό στιγμιότυπο από τις πρόβες που δείχνει πως για εκείνον η διεύθυνση είναι ένας τρόπος να βρίσκεται ολοκληρωτικά μέσα στη μουσική.

https://www.instagram.com/reel/DdXKUVmNbVz/

Στο ίδιο βίντεο, ο συνθέτης μοιράζεται και στιγμές από τη συναυλία που πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες νωρίτερα στον Λυκαβηττό, με τη Ηρώ Σαΐα και τον Γιάννη Κότσιρα επί σκηνής.

Τώρα, η σκυτάλη περνά στη νέα μουσική συνάντηση, με τον Μπάμπη Στόκα και την Ηρώ Σαΐα στο τραγούδι και τον Σταύρο Ξαρχάκο στην ενορχήστρωση και τη διεύθυνση της ορχήστρας. Και στον Λυκαβηττό, η μουσική του Ξαρχάκου ετοιμάζεται να ταξιδέψει ξανά στο φως.

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