Σταύρος Ξαρχάκος: Εντυπωσιακές φωτογραφίες από την πρόβα για τη συναυλία στον Λυκαβηττό

Snapshot Ο Σταύρος Ξαρχάκος μοιράστηκε έντεκα φωτογραφίες από την πρόβα ήχου για τη συναυλία στον Λυκαβηττό στις 5 Σεπτεμβρίου.

Η συναυλία περιλάμβανε τραγούδια από το ρεμπέτικο και το λαϊκό ελληνικό τραγούδι, με ερμηνευτές τον Γιάννη Κότσιρα και την Ηρώ Σαΐα.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε γνωστά τραγούδια όπως «Έλα απόψε στου Θωμά» και «Ζεϊμπέκικο Ολυμπιάδας του 2004» από τον δίσκο «Ρεμπέτικο».

Η νέα συναυλία με τίτλο «ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΦΩΣ» θα πραγματοποιηθεί στις 30 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού. Snapshot powered by AI

Έντεκα φωτογραφίες από την πρόβα ήχου για τη συναυλία που πραγματοποιήθηκε στον Λυκαβηττό στις 5 Σεπτεμβρίου, μοιράστηκε ο Σταύρος Ξαρχάκος μέσα από τον λογαριασμό του στο Instagram.

Η συναυλία πραγματοποιήθηκε με τον ίδιο καταξιωμένο συνθέτη και μαέστρο στο πόντιουμ και τους Γιάννη Κότσιρα και Ηρώ Σαΐα να δίνουν φωνή στα τραγούδια του και τελικά, εξελίχθηκε σε ένα μουσικό ταξίδι στο ελληνικό τραγούδι, από το ρεμπέτικο και το λαϊκό μέχρι τις ιστορίες και τις αναμνήσεις που συνδέονται με μια ολόκληρη εποχή.

Δείτε την ανάρτηση

https://www.instagram.com/p/DdJlGlfDQLw/

Το πρόγραμμα είχε τραγούδια που έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα, ανάμεσά τους το «Έλα απόψε στου Θωμά», το «Ζεϊμπέκικο Ολυμπιάδας του 2004», το «Κάνε υπομονή», αλλά και τη «Μπουρνοβαλιά», τραγούδια που έχουν γίνει γνωστά από τον δίσκο «Ρεμπέτικο».

«Επόμενο ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΦΩΣ στις 30 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού με τον Μπάμπη Στόκα, την Ηρώ Σαΐα, τον Bob Katsionis, την Ηχόδραση του Νίκου Τουλιάτου και 10 κορυφαίους μουσικούς!», έγραψε επιπλέον στην ανάρτησή του, ανανεώνοντας το ραντεβού του με το κοινό.

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