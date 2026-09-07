Σταύρος Ξαρχάκος: Όσα έγιναν στη συναυλία του στον Λυκαβηττό - Στιγμιότυπα από την ξεχωριστή βραδιά

Snapshot Ο Σταύρος Ξαρχάκος παρουσίασε συναυλία στον Λυκαβηττό στις 5 Σεπτεμβρίου, με τον Γιάννη Κότσιρα και την Ηρώ Σαΐα να ερμηνεύουν τα τραγούδια του.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε τραγούδια από το ρεμπέτικο και λαϊκό ελληνικό τραγούδι, όπως το «Έλα απόψε στου Θωμά» και τη «Μπουρνοβαλιά».

Ο Ξαρχάκος μοιράστηκε προσωπικές ιστορίες, μεταξύ αυτών και την αναφορά στη Σαπφώ Νοταρά και την ατμόσφαιρα της παλιάς Αθήνας.

Κατά τη βραδιά διαβάστηκαν στίχοι με έντονο συναισθηματικό χαρακτήρα που συγκίνησαν το κοινό.

Η συναυλία στον Λυκαβηττό ήταν μέρος του πρότζεκτ «Ταξίδι στο Φως», μετά από προηγούμενες εμφανίσεις σε ιστορικούς χώρους και sold out συναυλίες στο Ηρώδειο το 2025. Snapshot powered by AI

Μια βραδιά γεμάτη μουσική, μνήμες και ιστορίες χάρισε ο Σταύρος Ξαρχάκος στο κοινό του Λυκαβηττού, το βράδυ του Σαββάτου 5 Σεπτεμβρίου.

Με τον ίδιο στο πόντιουμ και τους Γιάννη Κότσιρα και Ηρώ Σαΐα να δίνουν φωνή στα τραγούδια του, η συναυλία εξελίχθηκε σε ένα μουσικό ταξίδι στο ελληνικό τραγούδι, από το ρεμπέτικο και το λαϊκό μέχρι τις ιστορίες και τις αναμνήσεις που συνδέονται με μια ολόκληρη εποχή.

Το πρόγραμμα είχε τραγούδια που έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα, ανάμεσά τους το «Έλα απόψε στου Θωμά», το «Ζεϊμπέκικο Ολυμπιάδας του 2004», το «Κάνε υπομονή», αλλά και τη «Μπουρνοβαλιά», τραγούδια που έχουν γίνει γνωστά από τον δίσκο «Ρεμπέτικο».

Ο Σταύρος Ξαρχάκος, ανάμεσα στα τραγούδια, μοιράστηκε με το κοινό και ιστορίες που έδωσαν έναν διαφορετικό τόνο στη συναυλία, μεταφέροντας τους θεατές σε μια Αθήνα άλλης εποχής.

Η ιστορία με τη Σαπφώ Νοταρά

Μία από τις στιγμές που ξεχώρισαν ήταν η αναφορά του στη Σαπφώ Νοταρά, με αφορμή τα «Κόκκινα Φανάρια».

Ο Σταύρος Ξαρχάκος θυμήθηκε πως μετά το συγκεκριμένο τραγούδι έγινε, όπως χαρακτηριστικά και με χιούμορ περιέγραψε, «θαμώνας της οδού Νοταρά».

«Μ' άρεσε και πήγαινα εκεί. Ήταν η Τρούμπα, άλλες εποχές», ανέφερε, γυρίζοντας τον χρόνο πίσω και μιλώντας για την Αθήνα μιας άλλης εποχής.

Όπως διηγήθηκε, κάποια στιγμή, επιστρέφοντας από την Αίγινα, «έσπασε ο διάολος το πόδι του» και βρέθηκε να βλέπει σε μία γωνία του δρόμου αυτού, τη Σαπφώ Νοταρά να περιμένει.

«Θυμάστε την έξοχη αυτή γυναίκα;», ρώτησε χαρακτηριστικά το κοινό, ανακαλώντας μία από τις ξεχωριστές μορφές μιας Αθήνας που πλέον ανήκει σε άλλη εποχή.

Στη συναυλία ακούστηκαν και άλλα αγαπημένα τραγούδια του Σταύρου Ξαρχάκου, δημιουργώντας ένα πρόγραμμα που κινήθηκε ανάμεσα στον καημό, την αγάπη, τη νοσταλγία αλλά και την ελπίδα.

Σε μία από ξεχωριστές στιγμές της βραδιάς, ο Σταύρος Ξαρχάκος διάβασε στο κοινό στίχους που έδωσαν έναν ιδιαίτερο, συναισθηματικό τόνο στη συναυλία.

Ανάμεσά τους ήταν το «Γράψε σήμερα γι’ αγάπη, Ελλάδα και μη ρωτάς τι προσπαθώ και μη ρωτάς τι ελπίζω. Γυρίζω, σου δίνω ένα φιλί, τα βάσανα γκρεμίζω», με το κοινό να συγκινείται και να τον χειροκροτεί θερμά.

Ο Γιάννης Κότσιρας και η Ηρώ Σαΐα ερμήνευσαν τα τραγούδια, ενώ ο ίδιος ο Σταύρος Ξαρχάκος, από το πόντιουμ, είχε τον τελευταίο λόγο στη μουσική αφήγηση της βραδιάς.

Η συναυλία στον Λυκαβηττό αποτέλεσε ακόμη έναν σταθμό για το «Ταξίδι στο Φως», μετά τη σειρά εμφανίσεων του Ξαρχάκου σε ιστορικούς και αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας και τις δύο sold out συναυλίες στο Ηρώδειο το 2025.

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