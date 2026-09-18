Πτήση χάους από Λονδίνο: Άγριο ξύλο και σκισμένες μπλούζες

Snapshot Δύο άνδρες επιτες ήρθαν στα χέρια μέσα στην καμπίνα πτήσης της Biman Bangladesh Airlines από Λονδίνο προς Ντάκα.

Η συμπλοκή προκάλεσε πανικό στους υπόλοιπους επιβάτες, μεταξύ των οποίων ήταν παιδιά και ηλικιωμένοι.

Μέλη του πληρώματος και άλλοι επιβάτες επενέβησαν για να χωρίσουν τους δύο άνδρες.

Ο Γενικός Διευθυντής της αεροπορικής εταιρίας δήλωσε ότι εξετάζει το περιστατικό μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο. Snapshot powered by AI

Σε ρινγκ μετέτρεψαν δύο άνδρες την καμπίνα ενός αεροσκάφους, όταν για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο ήρθαν στα χέρια.

Το αεροσκάφος της Biman Bangladesh Airlines εκτελούσε πτήση από Λονδίνο για την Ντάκα του Μπαγκλαντές, όταν μία διαφωνία μεταξύ δύο ανδρών επιβατών εξελίχθηκε σε σωματική συμπλοκή, προκαλώντας πανικό στους υπόλοιπους επιβάτες, μεταξύ των οποίων ήταν και παιδιά καθώς και ηλικιωμένοι.

Το βίντεο δείχνει τους δύο άνδρες να διαφωνούν πριν ανταλλάξουν χτυπήματα. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, το μπλουζάκι ενός επιβάτη σκίστηκε. Χρειάστηκε να επέμβουν μέλη του πληρώματος του αεροσκάφους, καθώς και επιβάτες για να χωρίσουν τους δυο άνδρες.

Ο Γενικός Διευθυντής της αεροπορικής εταιρίας, δήλωσε στην εφημερίδα Dhaka Tribune ότι δεν είχε ακόμη ενημερωθεί για το περιστατικό, αλλά μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο, εξετάζει το θέμα.