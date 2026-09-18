Γιώργος Μαζωνάκης: Έκτακτη συνέντευξη Τύπου Γεωργιάδη, Πατούλη, Παγώνη-Νέο σύστημα ελέγχου ιατρείων

Snapshot Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης παρουσιάζει νέο σύστημα ελέγχου ιδιωτικών ιατρείων.

Στη συνέντευξη Τύπου συμμετέχουν η Ματίνα Παγώνη και ο Γιώργος Πατούλης, εκπροσωπώντας τους ιατρικούς συλλόγους. Snapshot powered by AI

Έκτακτη συνένευξη Τύπου παραχωρεί σήμερα, Παρασκευή (18/09/2026), ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ενώ η διερεύνηση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο του Κολωνακίου, βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ο κ. Γεωργιάδης θα παρουσιάσει το νέο σύστημα ελέγχου ιδιωτικών ιατρείων, με τη χρήση ΑΙ. Όπως είχε προαναγγείλει, εξετάζεται να τοποθετηθεί ένας κωδικός QR στην είσοδο των ιατρείων, μέσω του οποίου οι πολίτες θα μπορούν να διαπιστώνουν για ποιες υπηρεσίες είναι αδειοδοτημένο το συγκεκριμένο ιατρείο.

Στη συνέντευξη Τύπου θα συμμετάσχουν, επίσης, η πρόεδρος της προσωρινής διοικούσας επιστροπής του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, Ματίνα Παγώνη και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης.

Η αποτελεσματικότητα των ελεγκτικών μηχανισμών των ιατρικών συλλόγων έχει βρεθεί στο στόχαστρο, μετά την αδυναμία του ΙΣΑ να εντοπίσει τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης που παρανόμως είχαν στο ιατρείο τους, οι δύο ιατροί της οδού Καρνεάδου.

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