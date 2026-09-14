Γεωργιάδης: Εξετάζεται η τοποθέτηση QR code στην είσοδο ιατρείων με τις άδειες λειτουργίας τους

Snapshot Εξετά η τοποθέτηση code στην είσοδο των ιατρεί για την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τις άδειες λειτουργίας και τις αδειοδοτημένες υπηρεσίες.

Ο υπουργός Υγείας αναγνώρισε κενά στο σύστημα ελέγχου των ιατρικών υπηρεσιών, τα οποία επισημάνθηκαν μετά από τραγικά περιστατικά όπως ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη.

Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο απαγορεύει αυστηρά τις διαφημίσεις ιατρικών υπηρεσιών στα social media, αλλά η ταχύτητα ανάπτυξης του διαδικτύου δυσχεραίνει τον έγκαιρο έλεγχο.

Εξετάζεται η δημιουργία αυτοματοποιημένου μηχανισμού για τον εντοπισμό παράνομων διαφημίσεων ιατρικών υπηρεσιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Υπάρχει η πιθανότητα θεσμοθέτησης προληπτικού φίλτρου για τις διαδικτυακές αναρτήσεις ιατρών, με υποχρεωτική γνωστοποίηση στον αρμόδιο Ιατρικό Σύλλογο πριν τη δημοσίευση. Snapshot powered by AI

Στην ανάγκη αλλαγής του συστήματος ελέγχου των ιατρείων και των υπηρεσιών για τις οποίες είναι αδειοδοτημένα αναφέρθηκε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας το πρωί της Δευτέρας στον ραδιοφωνικό σταθμό της ΕΡΤ.

Όπως ανέφερε, προτείνεται ένας νέος μηχανισμός ενημέρωσης των πολιτών αλλά και δυνατότητας ελέγχου των ιατρείων μέσω QR Code. Συγκεκριμένα, ο υπουργός Υγείας δήλωσε ότι εξετάζεται να τοποθετηθεί ένας κωδικός QR στην είσοδο των ιατρείων, μέσω του οποίου οι πολίτες θα μπορούν να διαπιστώνουν για ποιες υπηρεσίες είναι αδειοδοτημένο το συγκεκριμένο ιατρείο.

Εξήγησε ότι με αυτό τον τρόπο ο εξεταζόμενος θα μπορεί να ελέγχει εάν οι υπηρεσίες που παρέχει είναι εγκεκριμένες και περιλαμβάνονται στις απαραίτητες άδειες λειτουργίας του χώρου. Σχολίασε παράλληλα ότι ο θάνατος του τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη εξαιτίας μη εγκεκριμένης θεραπείας σε ακατάλληλο χώρο απέδειξε «στην πράξη ότι το σύστημα ελέγχων όπως το έχουμε οικοδομήσει έχει κενά. Άρα, πρέπει να το επανασχεδιάσουμε. Η δική μου ευθύνη είναι να γίνει».

Τρεις έλεγχοι στο ίδιο ιατρείο

Αναφερόμενος στο ιατρείο στο Κολωνάκι, στο οποίο πραγματοποιήθηκε η θεραπεία πλασμαφαίρεσης στον άτυχο τραγουδιστή, ο υπουργός Υγείας ανέφερε ότι είχε ελεγχθεί τρεις φορές μέσα σε διάστημα περίπου 1,5 χρόνου. Πρόσθεσε ότι το μηχάνημα δεν είχε εντοπιστεί γιατί το είχαν κρύψει κατά τους ελέγχους, αφού δεν είχαν τις απαραίτητες άδειες για να κάνουν αυτές τις θεραπείες.

Σχολίασε ότι οι υπηρεσίες του συγκεκριμένου ιατρείου είναι «κανονική απάτη» αφού λειτουργούσαν χωρίς άδεια. «Θα κάνω αυτή την εβδομάδα συνάντηση με όλους να δω πώς μπορούμε να φτιάξουμε κάτι πιο σωστό», είπε, αναγνωρίζοντας ότι «το πλαίσιο όπως είναι σήμερα δεν αφήνει περιθώρια, όπως απεδείχθη».

Διαφημίσεις και social media

Ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε παράλληλα και στις διαφημίσεις των ιατρικών υπηρεσιών στα social media, εξηγώντας ότι το ισχύον θεσμικό πλαίσιο τις απαγορεύει αυστηρά, ωστόσο η ταχύτητα ανάπτυξης του διαδικτύου δεν επιτρέπει τον έγκαιρο έλεγχο.

Όπως είπε, εξετάζεται η δημιουργία ενός νέου αυτοματοποιημένου μηχανισμού ο οποίος θα μπορεί να εντοπίζει διαφημιστικές αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να ενεργοποιεί διαδικασίες ελέγχου. Όπως υπογράμμισε «Το πρόβλημα είναι ότι η ανάπτυξη του διαδικτύου έχει ξεπεράσει τον τρόπο των απαγορεύσεων και των δυνατοτήτων του κράτους. Η τεχνολογία έχει πάει πιο γρήγορα από τα κράτη. Αυτό είναι στην πραγματικότητα. Αν δείτε τον νόμο που ισχύει, οι διαφημίσεις γενικά απαγορεύονται, δεν επιτρέπονται».

Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να θεσπιστεί ένα είδος προληπτικού φίλτρου για τις διαδικτυακές αναρτήσεις ιατρών, ώστε πριν από τη δημοσίευσή τους να γνωστοποιούνται στον αρμόδιο Ιατρικό Σύλλογο.

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