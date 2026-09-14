Γεωργιάδης για Stem Cell: Γίνονταν ιατρικές πράξεις που δεν επιτρέπονταν - Εξαπατούσαν τους ασθενείς

Snapshot Ο χώρος όπου υπεβλήθη ο Γιώργος Μαζωνάκης σε πλασμαφαίρεση λειτουργούσε με άδεια παθολογικού ιατρείου και όχι κλινικής.

Στον συγκεκριμένο χώρο έγιναν ιατρικές πράξεις που δεν επιτρέπονταν από την άδεια λειτουργίας, παραβιάζοντας τον νόμο.

Ο υπουργός Υγείας προανήγγειλε νέο θεσμικό πλαίσιο για τις υπηρεσίες μακροβιότητας και τη δημιουργία εφαρμογής με QR code για τον έλεγχο αδειών και επιτρεπόμενων ιατρικών πράξεων.

Θα απαγορευτούν οι διαδικτυακές διαφημίσεις για υπηρεσίες μακροβιότητας, με σχετικές προτάσεις να έχουν ήδη κατατεθεί από ιατρικούς φορείς.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών είχε πραγματοποιήσει τρεις ελέγχους στο ιατρείο, ενώ σχεδιάζεται η σύσταση διεπιστημονικής επιτροπής για τον σχεδιασμό θεσμικού πλαισίου στις υπηρεσίες longevity. Snapshot powered by AI

Για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη μίλησε το πρωί της Δευτέρας ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος ανέφερε ότι ο χώρος όπου είχε μεταβεί ο δημοφιλής τραγουδιστής για να υπβοληθεί σε πλασμαφαίρεση είχε άδεια παθολογικού ιατρείου και όχι κλινικής.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι «το "clinic" το βάζανε αυτοί στον τίτλο, στη διαφήμιση. Δεν είναι κλινική αυτό, σε καμία περίπτωση. Είναι ένα απλό παθολογικό ιατρείο».

Όπως είπε, στον συγκεκριμένο χώρο είχαν πραγματοποιηθεί ιατρικές πράξεις που, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν επιτρέπονταν από την άδεια λειτουργίας του. «Έχουμε, λοιπόν, μια παραβίαση του νόμου και μια εξαπάτηση των ασθενών», δήλωσε.

«Η πλασμαφαίρεση είναι μια πολύ σοβαρή ιατρική πράξη που εγκυμονεί πολλούς κινδύνους. Ένας από τους πιθανούς κινδύνους είναι και η ανακοπή», είπε, προσθέτοντας ότι «η περίπτωση να κάνεις πλασμαφαίρεση για λόγους μακροβιότητας σε ένα ιατρείο απαγορεύεται».

Έρχεται νέο θεσμικό πλαίσιο για τις υπηρεσίες μακροβιότητας

Παράλληλα, ο υπουργός προανήγγειλε νέο θεσμικό πλαίσιο για τις υπηρεσίες μακροβιότητας (longevity), αλλά και ένα νέο app μέσω του οποίου οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια και τις ιατρικές πράξεις που επιτρέπεται να πραγματοποιεί κάθε ιατρείο.

Όπως ανέφερε, στο πλαίσιο του νέου νόμου προβλέπεται κάθε ιατρείο να διαθέτει QR code, το οποίο ο πολίτης θα μπορεί να σκανάρει με το κινητό του και να βλέπει «τι άδεια έχει αυτό το ιατρείο και τι μπορεί να κάνει και τι όχι».

Παράλληλα, ο υπουργός προανήγγειλε την απαγόρευση των διαφημίσεων στο διαδίκτυο για υπηρεσίες αυτού του είδους. «Διαφημίσεις θα απαγορευτούν για αυτά τα πράγματα, δεν συζητείται. Ναι, ναι, ναι. Θα απαγορευτούν όλα» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Γεωργιάδης υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη συζήτηση έχει ήδη ξεκινήσει στους ιατρικούς φορείς, σημειώνοντας ότι σχετική πρόταση είχε καταθέσει ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, ενώ, όπως είπε, το ίδιο του είχαν ζητήσει ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης, πριν ακόμη από το περιστατικό που αφορά τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών είχε κάνει ελέγχους 3 φορές

Ο υπουργός Υγείας αναφέρθηκε και στους ελέγχους που είχαν πραγματοποιηθεί στον συγκεκριμένο χώρο από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. «Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών είχε κάνει ελέγχους στο ιατρείο αυτό, τρεις φορές, μάλιστα. Όχι μία φορά», ανέφερε. Σε σχέση με το ενδεχόμενο να μην εντοπίστηκε ο εξοπλισμός κατά τους ελέγχους, σχολίασε: «Μα ένας απατεώνας πάντα μπορεί να υπάρχει σε οποιονδήποτε έλεγχο».

Συμπλήρωσε ότι «ο άνθρωπος έφυγε από ανακοπή», σημειώνοντας ωστόσο ότι πρέπει να ολοκληρωθούν οι εργαστηριακές εξετάσεις, καθώς η περαιτέρω διερεύνηση αποτελεί πλέον αντικείμενο των αρμόδιων ιατροδικαστικών και δικαστικών αρχών.

Προανήγγειλε, τέλος, ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα καλέσει τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, το ΕΚΠΑ και άλλους αρμόδιους φορείς, με στόχο τη δημιουργία διεπιστημονικής επιτροπής. Η επιτροπή, όπως είπε, θα κληθεί να προτείνει ένα «πολύ δομημένο θεσμικό πλαίσιο» για τις υπηρεσίες longevity.

Ο κ. Γεωργιάδης διαχώρισε, πάντως, τις οργανωμένες υπηρεσίες μακροβιότητας από πρακτικές που, όπως υποστήριξε, πραγματοποιούνται χωρίς το απαιτούμενο θεσμικό και ιατρικό πλαίσιο. «Άλλο αυτό που είναι δομημένο επιστημονικό, συγκεκριμένο, με κανόνες, και άλλο πράγμα αυτό που γίνεται σε αυτό το ιατρείο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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