Η Βούλα έγινε 100 ετών: Μια πόλη κοίταξε την ιστορία της και γιόρτασε το αύριο

Snapshot Η εκδήλωση είχε θεατρικό και μουσικό χαρακτήρα, με τη συμμετοχή των Γρηγόρη Βαλτινού, Φωτεινής Δάρρα και Θοδωρή Βουτσικάκη, και στόχο τη σύνδεση του παρελθόντος με το μέλλον της Βούλας.

Ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος τόνισε τη σημασία της επετείου ως αφετηρία για το μέλλον, επισημαίνοντας την εξέλιξη της Βούλας από μικρό χωριό σε σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη.

Η εκδήλωση ήταν προσβάσιμη σε όλους, με διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα, ενώ παράλληλα φιλοξενήθηκε έκθεση φωτογραφίας που αποτύπωσε τις αλλαγές στην πόλη μέσα στον χρόνο.

Η επέτειος αποτέλεσε συλλογική αναδρομή και συμβολική μετάβαση, αναδεικνύοντας την ιστορία της πόλης μέσα από τις ζωές των κατοίκων της και θέτοντας το πλαίσιο για τον επόμενο αιώνα της Βούλας. Snapshot powered by AI

Με μια μεγάλη επετειακή βραδιά γεμάτη μουσική, αφήγηση και εικόνες, η Βούλα τίμησε τα 100 χρόνια της ιστορικής της διαδρομής. Η Πλατεία Ιμίων αποτέλεσε το βράδυ του Σαββάτου 3 Οκτωβρίου το επίκεντρο των εκδηλώσεων, σε μια διοργάνωση που επιχείρησε να συνδέσει το παρελθόν της πόλης με τη σημερινή της ταυτότητα και την πορεία της προς το μέλλον.

Ένας ολόκληρος αιώνας ιστορίας παρουσιάστηκε μέσα από ένα ξεχωριστό οπτικοακουστικό θέαμα, στο οποίο η αφήγηση συναντήθηκε με τη μουσική και το τραγούδι. Ο Γρηγόρης Βαλτινός, η Φωτεινή Δάρρα και ο Θοδωρής Βουτσικάκης ανέλαβαν να μεταφέρουν το κοινό σε διαφορετικές εποχές της ιστορίας της Βούλας, αναδεικνύοντας πρόσωπα, γεγονότα και στιγμές που διαμόρφωσαν την πόλη.

Την ιδιαίτερη σημασία της επετείου υπογράμμισε ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, ο οποίος δήλωσε στο Newsbomb:

«Μία πάρα πολύ σημαντική βραδιά για τον Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, 100 χρόνια δημιουργικά, παραγωγικά, μία πόλη που ξεκίνησε από μία συνοικία, από ένα χωριό και εξελίχθηκε σε μία σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη, με άνεση, με ανθρωπιά, με βιωσιμότητα. Αυτό γιορτάζουμε απόψε μέσα από τα καλλιτεχνικά δρώμενα και τις εξαιρετικές ψηφιακές απεικονίσεις. Θα δούμε πως ήταν η πόλη από το 1926, θα ταξιδέψουμε στο χρόνο και θα καταλάβουμε πως θέλουμε να είναι η πόλη για τα επόμενα 100 χρόνια. Νομίζω πως σήμερα είναι μία αξέχαστη βραδιά για τον Δήμο μας».

Μια παράσταση αφιερωμένη στην ιστορία της πόλης

Η κεντρική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με τίτλο «ΒΟΥΛΑ | 100 ΧΡΟΝΙΑ - Μια πόλη. Μια ιστορία. Ένας αιώνας» και δεν περιορίστηκε σε μια συμβατική μουσική βραδιά. Αντίθετα, σχεδιάστηκε ως ένα ολοκληρωμένο καλλιτεχνικό ταξίδι στον χρόνο, με την ιστορία της πόλης να αποτελεί τον βασικό άξονα.

Μέσα από τις αφηγήσεις του Γρηγόρη Βαλτινού, τη φωνή της Φωτεινής Δάρρα και τη συμμετοχή του Θοδωρή Βουτσικάκη, διαφορετικές περίοδοι της εκατονταετούς πορείας της Βούλας παρουσιάστηκαν με έναν τρόπο που συνδύαζε θέατρο, μουσική και οπτικό υλικό.

Η σκηνοθετική επιμέλεια ανήκε στον Γρηγόρη Βαλτινό, ενώ τη μουσική διεύθυνση και την ενορχήστρωση ανέλαβε ο Γιώργος Παπαχριστούδης.

Η βραδιά ξεκίνησε με τον χαιρετισμό του δημάρχου, ο οποίος αναφέρθηκε στην εξέλιξη της Βούλας και στους ανθρώπους που συνέδεσαν τη ζωή τους με την πόλη. Η συμπλήρωση των 100 χρόνων παρουσιάστηκε όχι μόνο ως ευκαιρία επιστροφής στο παρελθόν, αλλά και ως αφετηρία για έναν νέο κύκλο στην ιστορία της.

Από τη Βούλα του 1926 στη σύγχρονη πόλη

Το 1926 αποτελεί κομβικό σημείο για την οργανωμένη ιστορική πορεία της Βούλας. Από εκείνη την εποχή μέχρι σήμερα, η περιοχή γνώρισε σημαντικές αλλαγές και σταδιακά μετατράπηκε από έναν μικρό οικιστικό πυρήνα σε μια σύγχρονη πόλη των νοτίων προαστίων.

Αυτή ακριβώς τη μεταμόρφωση επιχείρησε να αποτυπώσει η επετειακή εκδήλωση. Η αφήγηση δεν ακολούθησε απλώς μια γραμμική παράθεση ιστορικών γεγονότων, αλλά δημιούργησε μια σύνδεση ανάμεσα στις διαφορετικές εποχές, δείχνοντας πώς το παρελθόν επηρέασε τη μορφή και τον χαρακτήρα της σημερινής Βούλας.

Οι εικόνες, η μουσική και η ζωντανή παρουσία των καλλιτεχνών λειτούργησαν συμπληρωματικά, μεταφέροντας το κοινό από τις πρώτες δεκαετίες της πόλης στη σύγχρονη εποχή.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι άνθρωποι που έζησαν στη Βούλα, οι γενιές που μεγάλωσαν στην περιοχή και οι αλλαγές που συνόδευσαν την εξέλιξή της. Γιατί η ιστορία μιας πόλης δεν αποτυπώνεται μόνο στα κτίρια και στους δρόμους της, αλλά κυρίως στις ζωές των ανθρώπων της και στις μνήμες που αφήνει κάθε εποχή.

Η Πλατεία Ιμίων στο επίκεντρο των εορτασμών

Η γιορτή είχε ξεκινήσει από νωρίς το απόγευμα, καθώς από τις 18:00 η Πλατεία Ιμίων είχε αποκτήσει εορταστικό χαρακτήρα, φιλοξενώντας μουσικές και παράλληλες δράσεις. Στη διοργάνωση συμμετείχε και ο Εμπορικός Σύλλογος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στην προσβασιμότητα. Όπως έκανε γνωστό ο Δήμος, καθ’ όλη τη διάρκεια της κεντρικής εκδήλωσης υπήρχε ταυτόχρονη διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα, ώστε η επετειακή βραδιά να είναι προσβάσιμη σε όλους.

Παράλληλα, οι δράσεις για τη συμπλήρωση ενός αιώνα από την ιστορική αφετηρία της Βούλας επεκτάθηκαν και στην Πνευματική Εστία Βούλας. Εκεί, από τις 2 έως τις 5 Οκτωβρίου, παρουσιάζεται η έκθεση φωτογραφίας «100 Χρόνια Βούλα – Με χρώμα & κίνηση», σε επιμέλεια του Στέφανου Χατζηστεφάνου.

Μέσα από το φωτογραφικό υλικό, η έκθεση καταγράφει διαφορετικές όψεις της περιοχής και αποτυπώνει τις αλλαγές που συντελέστηκαν μέσα στις δεκαετίες.

Το βλέμμα στραμμένο στον επόμενο αιώνα

Η επέτειος των 100 χρόνων αποτέλεσε μια αφορμή για τη Βούλα να κοιτάξει πίσω, αλλά και μπροστά. Η πόλη του 2026 απέχει σημαντικά από εκείνη του 1926, έχοντας διανύσει έναν αιώνα κοινωνικών, οικιστικών και πολιτιστικών μεταβολών.

Μέσα σε αυτές τις δεκαετίες άλλαξαν οι κάτοικοι, οι ανάγκες, ο τρόπος ζωής και η ίδια η εικόνα των νοτίων προαστίων. Ωστόσο, η μνήμη των προηγούμενων γενεών παραμένει κομμάτι της ταυτότητας της σύγχρονης πόλης.

Η επετειακή βραδιά στην Πλατεία Ιμίων λειτούργησε τελικά ως μια συλλογική αναδρομή σε αυτή τη διαδρομή, αλλά και ως μια συμβολική μετάβαση από το παρελθόν στο μέλλον.

Η Βούλα αφήνει πίσω της τον πρώτο αιώνα της ιστορίας της και περνά πλέον σε μια νέα εποχή, έχοντας ως παρακαταθήκη τις μνήμες, τους ανθρώπους και τις στιγμές που διαμόρφωσαν την πόλη από το 1926 έως σήμερα.

Η εκδήλωση άνοιξε με τον λόγο του Δημάρχου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, Γρηγόρη Κωνσταντέλλου, ο οποίος έδωσε από την αρχή τον τόνο της επετειακής βραδιάς.

Με έναν ιδιαίτερα ζεστό και ουσιαστικό λόγο, αναφέρθηκε στη διαδρομή της Βούλας μέσα στον χρόνο, στους ανθρώπους που συνδέθηκαν με την πόλη και σε όσα σημαίνει η συμπλήρωση ενός ολόκληρου αιώνα. Η επέτειος, όπως ανέδειξε στην ομιλία του, δεν αφορά μόνο την αναδρομή στο παρελθόν, αλλά και τη σχέση της σημερινής Βούλας με το μέλλον της.