Γιώργος Μαζωνάκης: Ο ΙΣΑ είχε βρει μηχάνημα φυγοκέντρισης στο ιατρείο στο Κολωνάκι

Ζήτησε την απομάκρυνσή του και το… αντικατέστησαν με καινούργιο

Δημήτρης Δρίζος

Γιώργος Μαζωνάκης: Ο ΙΣΑ είχε βρει μηχάνημα φυγοκέντρισης στο ιατρείο στο Κολωνάκι
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ) είχε εντοπίσει προηγουμένως μηχάνημα φυγοκέντρισης στο ιατρείο στο Κολωνάκι, αλλά όχι μηχάνημα πλασμαφαίρεσης.
  • Σε έλεγχο του ΙΣΑ τον Ιούλιο του 2025 διαπιστώθηκε ότι το μηχάνημα φυγοκέντρισης χρησιμοποιούνταν σε βοηθητικό χώρο που λειτουργούσε ως εξεταστικό ιατρείο.
  • Ο ΙΣΑ ζήτησε την απομάκρυνση του μηχανήματος φυγοκέντρισης και τη συμμόρφωση με τους κανόνες λειτουργίας των ιατρείων, ενώ διαπίστωσε ότι το μηχάνημα αντικαταστάθηκε με νεότερο μοντέλο και κρυβόταν σε ντουλάπα.
  • Μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ο ΙΣΑ προχώρησε στο κλείσιμο του ιατρείου και ζήτησε την αφαίρεση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος των εμπλεκόμενων γιατρών.
  • Στους ελέγχους δεν βρέθηκε μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, ενώ το ιατρείο είχε άδεια για παθολογικό ιατρείο με γιατρό χωρίς ειδικότητα, που όμως δεν παρουσιαζόταν εκεί.
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Πληθαίνουν οι αποκαλύψεις για το παθολογικό ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης.

Μιλώντας στο MEGA η πρόεδρος της επιτροπής ελέγχου και ταμίας του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Πολυτίμη Λεονάρδου, αναφέρθηκε στην αυτοψία που πραγματοποίησε η τριμελής επιτροπή του Συλλόγου μαζί με τις εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές.

«Το μηχάνημα μας είπε η γιατρός ότι χρειάζεται χρόνο προετοιμασίας και το διάστημα το οποίο έχει καταγραφεί 42 λεπτά, μας δήλωνε πως είναι χρόνος προετοιμασίας. Εγώ της ζήτησα να μας κάνει μια επίδειξη της διαδικασίας σαν να είχα πάει να κάνω πλασμαφαίρεση. Πραγματικά ξεκίνησε, έβγαλε τα φίλτρα, διαμαρτυρήθηκε λίγο και για το κόστος τους, 220 ευρώ μου είπε ότι κάνει», είπε.

«Τον Ιούλιο ήρθε στον Ιατρικό Σύλλογο και προσκόμισε ένα έγγραφο, επειδή το επικαλείται και ο δικηγόρος της, ήρθε και μας κατέθεσε ένα χαρτί για προσάρτημα ενός μηχανήματος αφαίρεσης με μια φωτογραφία. Αυτή η φωτογραφία δεν ήταν καν ιδιαίτερα ενδεικτική, διότι αν δείτε το μηχάνημα είναι πολύ χαρακτηριστικό και μεγάλο και εμείς έπρεπε βάσει αυτού να κάνουμε έλεγχο. Επειδή μεσολάβησαν λοιπόν οι διακοπές, το πρώτο που θα κάναμε σαν επιτροπή ελέγχου ήταν να πάμε να δούμε».

«Σε προηγούμενο έλεγχο, διότι για μένα δεν ήταν η πρώτη φορά που πήγα σε αυτό το ιατρείο, δεν υπήρχε αυτό το μηχάνημα. Εμείς σαν Ιατρικός Σύλλογος έχουμε την υποχρέωση οι τριμελείς επιτροπές να καταγράφουμε τα νόμιμα ιατρεία όσον αφορά τις τεχνικές, δηλαδή τους χώρους και τις προϋποθέσεις ενός νόμιμου ιατρείου. Πηγαίνουμε λοιπόν με μηχανικό και ιατρούς και καταγράφουμε τα ιατρεία όσον αφορά τη νόμιμη λειτουργία τους με βάση τα κριτήρια των χώρων και των πράξεων που γίνονται».

Όπως δήλωσε η ίδια, δεν υπήρχε καταγγελία επίσημα καταγεγραμμένη στον ΙΣΑ, ενώ υπήρχαν φήμες για τις εναλλακτικές θεραπείες που ακολουθούσε το εν λόγω ιατρείο.

«Το 2025 δεν εντοπίσαμε μηχάνημα πλασμαφαίρεσης»

Η ίδια τόνισε ότι στους προηγούμενους ελέγχους του ΙΣΑ το επίμαχο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης δεν είχε εντοπιστεί, αν και σε παλαιότερο έλεγχο είχε βρεθεί μια συσκευή φυγοκέντρισης.

«Το 2025, το καλοκαίρι στο οποίο ήταν μια άλλη τριμελής επιτροπή, όπου με αφορμή την προσάρτηση σε ένα ήδη υπάρχον μηχάνημα εξαρτήματος – διότι πρέπει να σας πω ότι είναι και παραπλανητικός ο τρόπος ο οποίος κατατίθενται τα χαρτιά στον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας. Η έγγραφη αναφορά ήταν προσάρτημα σε ήδη υπάρχον μηχάνημα. Δεν υπήρχε μηχάνημα πλάσμαφαίρεσης σε κανέναν από τους ελέγχους του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών».

« Τον Ιούλιο του 2025 διαπιστώθηκε χώρος ο οποίος είχε καταγραφεί ως βοηθητικός, ο οποίος χρησιμοποιείτο ως εξεταστικό ιατρείο, συν μηχάνημα φυγοκέντρισης. Συστήνεται από την επιτροπή απομάκρυνση αυτού, η συμμόρφωση με τους χώρους ώστε να επανέλθει ο Ιατρικός Σύλλογος σε δεύτερο έλεγχο, να επανέλθουμε σε έλεγχο και να επιβεβαιώσουμε ότι όλα αυτά τηρούνται».

«Τον Σεπτέμβριο πηγαίνει η τριμελής επιτροπή. Δεν βρίσκει κανέναν. Τον Νοέμβριο, όπου πια είμαι και εγώ πρόεδρος στην επιτροπή, βρίσκουμε τον παθολόγο. Το συγκεκριμένο ιατρείο έχει άδεια για παθολογικό ιατρείο συστεγαζόμενο με ιατρό άνευ ειδικότητας. Στο συγκεκριμένο ιατρείο η συγκεκριμένη ιατρός άνευ ειδικότητας δεν παρουσιάστηκε. Παρουσιάστηκε ο παθολόγος, ο οποίος μας υποδέχτηκε με ευγένεια. Ελέγξαμε το χώρο, είδαμε μηχάνημα οζονοθεραπείας, υδροθεραπείας. Μηχάνημα πλάσμαφαίρεσης δεν είδαμε».

«Το συγκεκριμένο μηχάνημα (σ.σ.: φυγοκέντρισης) όχι μόνο δεν απομακρύνθηκε, αλλά το βρήκαμε κρυμμένο σε μία ντουλάπα και είχε αντικατασταθεί τώρα από ένα τελευταίας τεχνολογίας».

Όπως τόνισε η κα Λεονάρδου, ο ΙΣΑ προχώρησε άμεσα στις δέουσες ενέργειες μετά το τραγικό περιστατικό, σφραγίζοντας το ιατρείο και ζήτησε την αφαίρεση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος των εμπλεκόμενων γιατρών.

«Από την ώρα που λάβαμε γνώση των μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης, ζητήσαμε από τον Πανελλήνιο την άρση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Κλείσαμε το ιατρείο μόνιμα. Κάναμε αντίστοιχες ενέργειες και για τον παθολόγο, ο οποίος κράτησε αποστάσεις από τη σύζυγό του σχετικά με το γεγονός Μαζωνάκη».

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