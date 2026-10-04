Ιράν: Τα Στενά του Ορμούζ δεν θα ανοίξουν αν οι ΗΠΑ δεν ικανοποιήσουν τα επτά αιτήματα της συμφωνίας

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι αν ξεκινήσουν οι στρατιωτικές επιθέσεις, θα απαντήσουν με περισσότερη ισχύ

Ελένη Ευστρατίου

Ιράν: Τα Στενά του Ορμούζ δεν θα ανοίξουν αν οι ΗΠΑ δεν ικανοποιήσουν τα επτά αιτήματα της συμφωνίας
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί τόνισε ότι δεν υπάρχει στρατιωτική λύση στη σύγκρουση με τις ΗΠΑ και προειδοποίησε για ισχυρότερη απάντηση σε περίπτωση στρατιωτικών επιθέσεων.
  • Τα Στενά του Ορμούζ δεν θα ανοίξουν αν οι ΗΠΑ δεν ικανοποιήσουν τα επτά αιτήματα της προσωρινής συμφωνίας που έθεσε το Ιράν.
  • Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ δήλωσε ότι η καθυστέρηση και τα μονομερή αιτήματα των ΗΠΑ έχουν λήξει και η θέση της Ισλαμικής Δημοκρατίας είναι σταθερή.
  • Το πυρηνικό ζήτημα δεν περιλαμβάνεται στα επτά σημεία της πρότασης του Ιράν και δεν συζητήθηκε στις πρόσφατες διαπραγματεύσεις.
  • Το Ιράν επιμένει στην άρση των κυρώσεων και στον τερματισμό της αμερικανο-ισραηλινής επιθετικότητας ως προτεραιότητες για την επίλυση της σύγκρουσης.
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«Δεν υπάρχει στρατιωτική λύση» στη λήξη του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, δήλωσε σήμερα ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, μιλώντας σε ξένους πρεσβευτές.

Ο Αραγτσί προειδοποίησε ότι αν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιλέξουν ξανά τη στρατιωτική σύγκρουση, τότε «η απάντησή μας θα είναι πιο δυνατή από πριν και θα υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας με ακόμη περισσότερη ισχύ». Παράλληλα, ανέφερε ότι η λύση για τον τερματισμό του πολέμου δεν βασίζεται ούτε στις στρατιωτικές επιθέσεις, ούτε στις οικονομικές κυρώσεις.

«Μόνο οι διαπραγματεύσεις που βασίζονται στη δικαιοσύνη και την ισοτιμία θα καταστήσουν δυνατή την εξεύρεση λύσης για τον τερματισμό αυτής της σύγκρουσης και της παράνομης και άδικης επίθεσης εναντίον του Ιράν», υποστήριξε ο Αραγτσί.

Τα Στενά του Ορμούζ δεν θα ανοίξουν αν οι ΗΠΑ δεν επιβεβαιώσουν τα αιτήματα του Ιράν

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, τόνισε ότι τα Στενά του Ορμούζ δεν θα ανοίξουν αν οι ΗΠΑ δεν ικανοποιήσουν τους επτά όρους που έθεσε η Τεχεράνη στην προσωρινή συμφωνία του Ιουνίου.

«Οι Αμερικανοί, που λένε κάτι διαφορετικό στα μέσα ενημέρωσης, πρόσφατα παρουσίασαν προτάσεις μέσω μεσολαβητή. Αλλά πρέπει να κατανοήσουν ότι η περίοδος που καθυστερούσαν τη διαδικασία και διατύπωναν μονομερή αιτήματα έχει παρέλθει», είπε ο Γαλιμπάφ.

«Η θέση της Ισλαμικής Δημοκρατίας είναι απολύτως ξεκάθαρη και σταθερή και τα Στενά του Ορμούζ δεν θα ανοίξουν μέχρι να ικανοποιηθούν οι επτά όροι μας, με βάση το Μνημόνιο Κατανόησης του Ισλαμαμπάντ», πρόσθεσε.

Οι Αμερικανοί θα ήθελαν να επαναφέρουν το πυρηνικό ζήτημα σε οποιεσδήποτε διαπραγματεύσεις με το Ιράν.

Το πυρηνικό ζήτημα δεν περιλαμβάνεται στα επτά σημεία

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκάι, δήλωσε ότι το πυρηνικό ζήτημα δεν περιλαμβάνεται στην πρόταση επτά σημείων που υποβλήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, ούτε συζητήθηκε κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Το Ιράν επικεντρώνεται σε ό,τι πρέπει να γίνει αυτή τη στιγμή, υποστηρίζοντας ότι το πυρηνικό ζήτημα αποτελεί μακροπρόθεσμη κατάσταση. «Διαρκεί εδώ και πολλές δεκαετίες και δεν πρόκειται να επιλυθεί σε επτά ημέρες. Επομένως, για τους Ιρανούς, οι προτεραιότητες είναι εντελώς διαφορετικές».

Το Ιράν επιμένει ότι δεν υποχωρεί όσον αφορά τις επτά απαιτήσεις του, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η άρση των κυρώσεων και ο τερματισμός της αμερικανο-ισραηλινής «επιθετικότητας».

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