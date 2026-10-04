Ιράν: «Η οικονομική πίεση έχει ενταθεί» – Νέος κυβερνητικός σχεδιασμός από τον Πεζεσκιάν

Ο Ιρανός πρόεδρος παραδέχεται ότι η πίεση στην οικονομία έχει αυξηθεί και κάνει λόγο για νέο κυβερνητικό σχεδιασμό απέναντι στις «ειδικές συνθήκες» που αντιμετωπίζει η χώρα.

Γιάννης Φιλιππάκος

Ιράν: «Η οικονομική πίεση έχει ενταθεί» – Νέος κυβερνητικός σχεδιασμός από τον Πεζεσκιάν
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Ιρανός πρόεδρος Μαστ Πεζεσκιάν αναγνώρισε ότι η οικονομική πίεση στη χώρα έχει ενταθεί λόγω των κυρώσεων.- Η κυβέρνηση έχει υιοθετήσει μια νέα διάταξη για τη διαχείριση των «ιδιαίτερων συνθηκών», χωρίς να αποκαλύψει λεπτομέρειες.
  • Ο Πεζεσκιάν κατηγόρησε τους αντιπάλους του Ιράν ότι στοχεύουν να πλήξουν κρίσιμους τομείς για να ασκήσουν πίεση στον λαό.
  • Παρά την πίεση, η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι δεν έχει επιτρέψει να επιτευχθούν οι στόχοι του «οικονομικού πολέμου».
  • Τα αυξημένα κόστη ζωής και οι πιέσεις στο εθνικό νόμισμα παραμένουν βασικά προβλήματα για την ιρανική κοινωνία.
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Σε νέο πλαίσιο διαχείρισης της οικονομικής πίεσης προχωρά η κυβέρνηση του Ιράν, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της χώρας Μασούντ Πεζεσκιάν.

Σε ανάρτησή του στο X, ο Ιρανός πρόεδρος ανέφερε ότι η κυβέρνηση έχει υιοθετήσει μια «νέα διάταξη για τη διαχείριση αυτών των ιδιαίτερων συνθηκών», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενό της.

Ο Πεζεσκιάν κατηγόρησε τους αντιπάλους του Ιράν ότι τους τελευταίους μήνες επιχειρούν να πλήξουν κρίσιμους τομείς της χώρας, με στόχο να αυξήσουν την πίεση στον ιρανικό λαό.

«Το σχέδιο του εχθρού τους τελευταίους μήνες ήταν να κόψει τις ζωτικές αρτηρίες της χώρας, με στόχο να ασκήσει πίεση στον λαό του Ιράν», έγραψε χαρακτηριστικά.

Παραδέχθηκε, παράλληλα, ότι η οικονομική πίεση έχει ενταθεί, υποστήριξε όμως ότι η κυβέρνηση, με τη στήριξη της κοινωνίας και τα μέτρα που έχουν ληφθεί, δεν έχει επιτρέψει να επιτευχθούν οι στόχοι αυτού που η Τεχεράνη περιγράφει ως «οικονομικό πόλεμο».

Οι δηλώσεις του έρχονται σε μια περίοδο αυξημένης πίεσης στην ιρανική οικονομία, καθώς οι διεθνείς κυρώσεις και οι περιορισμοί στις συναλλαγές εξακολουθούν να επηρεάζουν κρίσιμους τομείς της χώρας.

Η κυβέρνηση Πεζεσκιάν επιχειρεί να δείξει ότι διαθέτει σχέδιο για τη διαχείριση της κατάστασης, την ώρα που το αυξημένο κόστος ζωής και οι πιέσεις στο εθνικό νόμισμα παραμένουν βασικά προβλήματα για την ιρανική κοινωνία.

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