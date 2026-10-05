Το τσαμπί με σταφύλια στην Ιταλία που έσπασε κάθε ρεκόρ: Ζυγίζει… 6,75 κιλά

Snapshot Ένα τσαμπί σταφύλια βάρους 6,75 κιλών κέρδισε τον πρώτο διαγωνισμό στο Φεστιβάλ Σταφυλιού του Ρουτιγκλιάνο κοντά στο Μπάρι της Ιταλίας.

Το αγρόκτημα Lamarossa παρουσίασε το τσαμπί που έσπασε κάθε ρεκόρ μεγέθους.

Το τσαμπί αναδείχθηκε πρώτο σε σχετικό διαγωνισμό που έλαβε χώρα στο Μπάρι. Snapshot powered by AI

Ένα τσαμπί σταφύλια που έσπασε κάθε ρεκόρ κέρδισε την πρώτη θέση στο Φεστιβάλ Σταφυλιού του Ρουτιγκλιάνο, κοντά στο Μπάρι της Ιταλίας.

Το τσαμπί έχει βάρος 6,75 κιλών και παρουσιάστηκε στον διαγωνισμό από το αγρόκτημα Lamarossa, το οποίο κατέκτησε την πρώτη θέση με ένα τσαμπί σταφυλιών σαφώς ασυνήθιστου μεγέθους.

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