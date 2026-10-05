ΗΠΑ: Τρόμος με το ψάρι-Φρανκενστάιν που... περπατάει στη στεριά και εξαπλώνεται

Ανησυχία στις ΗΠΑ με το νέο αρπακτικό ψάρι

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

ΗΠΑ: Τρόμος με το ψάρι-Φρανκενστάιν που... περπατάει στη στεριά και εξαπλώνεται
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Το αρπακτικό ψάρι «northern snakehead» από την Ασία εξαπλώνεται σε νέες πολιτείες των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένου του Μιζούρι, προκαλώντας ανησυχίες για τα τοπικά οικοσυστήματα.
  • Το ψάρι έχει την ικανότητα να αναπνέει αέρα και να επιβιώνει στη στεριά για μέρες, γεγονός που δυσκολεύει την εξόντωσή του και απαιτεί συγκεκριμένες μεθόδους θανάτωσης.
  • Το «northern snakehead» ανταγωνίζεται και τρέφεται με ιθαγενή είδη, απειλώντας τη βιοποικιλότητα και προκαλώντας αρνητικές επιπτώσεις στα υδάτινα οικοσυστήματα.
  • Οι αρχές καλούν τους ψαράδες να μην επαναρρίπτουν το ψάρι στο νερό και να ακολουθούν οδηγίες για την ασφαλή θανάτωσή του, ώστε να περιοριστεί η εξάπλωσή του.
  • Το είδος αναπαράγεται γρήγορα και έχει ήδη εντοπιστεί σε πολλές πολιτείες των ΗΠΑ, με τις τοπικές αρχές να παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της κατάστασης.
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Ένα χωροκατακτητικό είδος ψαριού από την Ασία, το οποίο μπορεί να κινείται στη στεριά, εξαπλώνεται σε αρκετές πολιτείες των ΗΠΑ, αναγκάζοντας τις αρχές να ζητήσουν από τους Αμερικανούς να αναλάβουν δράση οι ίδιοι.

Πρόκειται για το «northern snakehead» (βόρειο κεφαλόφιδο), ένα αρπακτικό ψάρι γνωστό για την επιθετική του συμπεριφορά και την εκπληκτική του ικανότητα να αναπνέει αέρα και να επιβιώνει εκτός νερού για αρκετές ημέρες.

Από τότε που εντοπίστηκε για πρώτη φορά το 2022, το ψάρι έχει βρεθεί στην περιοχή του Μέσου Ατλαντικού και στην Ανατολική Ακτή, ενώ πρόσφατα οι αρχές του Μιζούρι ανακοίνωσαν την πρώτη εμφάνιση του είδους στην πολιτεία.

Η Angela Sokolowski, ειδικός του MDC σε θέματα χωροκατακτητικών ειδών, δήλωσε: «Είναι η πρώτη φορά που επιβεβαιώνουμε την παρουσία αυτού του είδους στο τμήμα του ποταμού Eleven Point που ανήκει στο Μιζούρι, γεγονός που υποδηλώνει ότι εξαπλώνεται προς το Μιζούρι από γνωστούς πληθυσμούς που βρίσκονται πιο κάτω στη ροή του ποταμού, στο Αρκάνσας».

Οι αρχές προειδοποιούν τους ερασιτέχνες ψαράδες να μην ξαναρίχνουν το ψάρι στο νερό αν το πιάσουν.

Επιβιώνει στη στεριά

Καθώς τα ψάρια αυτά μπορούν να αναπνέουν αέρα και να επιβιώνουν στη στεριά για μέρες, το να τα αφήσει κανείς απλώς στην όχθη συχνά δεν αρκεί για να τα θανατώσει.

Αντ' αυτού, το MDC προτρέπει τον κόσμο να «θανατώνει το ψάρι κόβοντας το κεφάλι του, αφαιρώντας τα σπλάχνα του ή τοποθετώντας το σε μια σφραγισμένη πλαστική σακούλα».

Μέχρι στιγμής, η παρουσία του είδους έχει επιβεβαιωθεί σε δύο μόνο ποτάμια συστήματα του Μιζούρι: στους ποταμούς St. Francis και Eleven Point, και οι δύο στο νότιο τμήμα της πολιτείας.

Αυτά τα υδάτινα ρεύματα συνδέονται με περιοχές του Αρκάνσας όπου το είδος έχει ήδη εγκατασταθεί, παρέχοντας στο ψάρι μια φυσική οδό για να εξαπλωθεί στο Μιζούρι.

Δεν έχουν επιβεβαιωθεί πληθυσμοί στα άλλα ποτάμια συστήματα της πολιτείας, ωστόσο η παρακολούθηση της εξάπλωσης αυτού του χωροκατακτητικού αρπακτικού παραμένει σημαντική, καθώς μπορεί να ανταγωνιστεί τα ενδήμια ψάρια για τους διαθέσιμους πόρους.

«Αναμένουμε αρνητικές επιπτώσεις στα υδάτινα οικοσυστήματά μας, καθώς το χωροκατακτητικό ψάρι ανταγωνίζεται τους υπάρχοντες πληθυσμούς ψαριών για πόρους», δήλωσε η Sokolowski σε ανακοίνωση που εκδόθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου.

Τι είναι τα snakeheads

«Τα snakeheads είναι αρπακτικά ψάρια και πιθανότατα τρέφονται με τα ενδήμια και αλιευτικά είδη, όπως το μικρόστομο λαβράκι, προκαλώντας ενδεχομένως άμεσες αρνητικές επιπτώσεις στους πληθυσμούς τους». Το είδος αυτό, το οποίο συχνά αποκαλείται «Frankenfish» (ψάρι-Φρανκενστάιν), εντοπίστηκε στη Νέα Υόρκη τον περασμένο Ιούνιο.

Η ανησυχητική αυτή ανακάλυψη έγινε στη λίμνη Lily Pond, στην κομητεία Suffolk του Long Island, όταν ένας ψαράς έβγαλε από το νερό ένα από αυτά τα αρπακτικά που μοιάζουν με φίδι. Το γεγονός ώθησε το Τμήμα Διατήρησης του Περιβάλλοντος (DEC) της Νέας Υόρκης να εντείνει τις προσπάθειές του για να εμποδίσει την εγκατάσταση του είδους στην πολιτεία.

Η Heidi O’Riordan, περιφερειακή υπεύθυνη αλιείας του DEC της Πολιτείας της Νέας Υόρκης, δήλωσε στο CBS News: «Δεν ανήκουν εδώ, δεν έχουν φυσικό θηρευτή, θα καταστρέψουν τους πληθυσμούς των ιθαγενών ψαριών μας και τείνουν να τρώνε σχεδόν οτιδήποτε χωράει στα πολύ μεγάλα τους στόματα».

Αν και το βόρειο «snakehead» μπορεί να μοιάζει με συνηθισμένο ψάρι με την πρώτη ματιά, οι αρμόδιες αρχές προειδοποιούν ότι αποτελεί σοβαρή απειλή για τα ιθαγενή οικοσυστήματα.

Αυτό το χωροκατακτητικό αρπακτικό αναπαράγεται με ανησυχητικό ρυθμό, καθώς τα θηλυκά μπορούν να γεννήσουν έως και 15.000 αυγά τη φορά και να αναπαραχθούν έως και πέντε φορές τον χρόνο. Τα αυγά εκκολάπτονται μέσα σε λίγες μόλις ημέρες, επιτρέποντας στους πληθυσμούς να αυξάνονται ραγδαία μόλις το είδος εγκατασταθεί σε μια περιοχή.

Η όρεξή του προκαλεί επίσης ανησυχία. Ως κορυφαίος θηρευτής, το snakehead τρέφεται με ψάρια, βατράχια, καραβίδες και άλλα υδρόβια ζώα, διαταράσσοντας τη φυσική ισορροπία των υδάτινων οικοσυστημάτων και ανταγωνιζόμενο τα ιθαγενή είδη για την τροφή.

«Το είδος αυτό προκαλεί ανησυχία επειδή είναι κορυφαίος θηρευτής και διαταράσσει τη φυσική τροφική δομή στα υδάτινα οικοσυστήματα», αναφέρει το πρόγραμμα Πληροφόρησης για τα Χωροκατακτητικά Είδη της Νέας Υόρκης.

Τα snakeheads εντοπίζονται συνήθως σε λίμνες γλυκού νερού, υγροτόπους, ποτάμια και ρυάκια με αργή ροή, και ειδικότερα σε περιοχές με στάσιμα νερά.

Το ψάρι αναγνωρίζεται εύκολα χάρη στην εμφάνισή του που θυμίζει φίδι. Διαθέτει μακρόστενο σώμα, ένα επιμήκες ραχιαίο πτερύγιο που εκτείνεται σχεδόν σε όλο το μήκος της ράχης του και καφέ στικτό μοτίβο που θυμίζει το δέρμα του βόα συσφιγκτήρα, ενώ μπορούν να φτάσουν σε μήκος περίπου τα 90 εκατοστά.

Το είδος συνεχίζει να επεκτείνει την παρουσία του σε όλες τις ΗΠΑ τα τελευταία χρόνια. Πριν από την ανακάλυψη στη Νέα Υόρκη, είχαν αναφερθεί θεάσεις σε πολιτείες όπως το Αρκάνσας, το Κονέκτικατ, το Ντέλαγουερ, η Φλόριντα, η Τζόρτζια, το Ιλινόις, η Λουιζιάνα, το Μέριλαντ, το Μέιν, το Μισισιπή, το Μιζούρι, το Νιου Τζέρσεϊ, η Βόρεια Καρολίνα, η Πενσυλβάνια και η Βιρτζίνια, καθώς και στην Περιφέρεια της Κολούμπια.

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