Έλεγχοι «πόθεν έσχες»: Περιουσίες εκατομμυρίων και αδήλωτα εισοδήματα στο μικροσκόπιο

Snapshot Περιουσίες άνω των 11 εκατ. ευρώ δεν δηλώθηκαν σε κενές δηλώσεις, ενώ τα αδήλωτα εισοδήματα ξεπερνούν το 1,5 εκατ. ευρώ.

Η πλήρης απουσία δήλωσης αφορούσε περιουσίες συνολικής αξίας πάνω από 1,8 εκατ. ευρώ.

Οι ελεγκτικές ενέργειες ήταν εξειδικευμένες και εντατικές και τα στοιχεία διαβιβάστηκαν στις εισαγγελικές αρχές.

Πορίσματα ελέγχου προωθούνται στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον καταλογισμό των αποκρυφθέντων ποσών. Snapshot powered by AI

Λευκές κόλλες αντί για περιουσιακά στοιχεία, εισοδήματα μικρότερα από τα πραγματικά και σε άλλες περιπτώσεις… καθόλου δήλωση. Οι έλεγχοι στις δηλώσεις πόθεν έσχες της περιόδου 2021-2025 αποκάλυψαν εκατοντάδες περιπτώσεις στις οποίες η πραγματική οικονομική εικόνα των υπόχρεων δεν αποτυπωνόταν στις δηλώσεις τους.

Στις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις, οι κενές δηλώσεις φαίνεται να έκρυβαν περιουσία συνολικής αξίας άνω των 11 εκατ. ευρώ, ενώ σε ανακριβείς δηλώσεις οι ελεγκτές εντόπισαν εισοδήματα που δεν είχαν δηλωθεί, με το συνολικό αποκρυβέν ποσό να ξεπερνά το 1,5 εκατ. ευρώ.

Ακόμη και η πλήρης απουσία δήλωσης δεν πέρασε απαρατήρητη από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Στις σημαντικότερες από τις σχετικές υποθέσεις, η περιουσία που δεν δηλώθηκε ξεπέρασε συνολικά τα 1,8 εκατ. ευρώ.

Τα στοιχεία προέκυψαν, σύμφωνα με την Αρχή, μέσα από «εξειδικευμένες, εντατικές» ελεγκτικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο διάστημα για τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης.

Οι υποθέσεις που εντοπίστηκαν έχουν ήδη πάρει τον δρόμο προς τη Δικαιοσύνη, καθώς το σύνολό τους διαβιβάστηκε στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές. Παράλληλα, η Αρχή προχωρά στη διαβίβαση, όπου απαιτείται, των πορισμάτων ελέγχου στο Ελεγκτικό Συνέδριο, προκειμένου να καταλογιστούν τα ποσά που αποκρύφθηκαν.

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