«Επιδημία» τα απλήρωτα κοινόχρηστα: Πώς θα «φουσκώσουν» με το κόστος θέρμανσης

Snapshot Το κόστος του πετρελαίου θέρμανσης έχει αυξηθεί σημαντικά, από 1200-1300 € πέρυσι σε 1950-2000 € φέτος.

Υπάρχει αυξημένος αριθμός απλήρωτων κοινοχρήστων σε πολυκατοικίες, με ανησυχία για περαιτέρω αύξηση λόγω του κόστους θέρμανσης.

Η θέρμανση θεωρείται βασικό αγαθό, αλλά πολλοί δυσκολεύονται να πληρώσουν και προχωρούν σε διακανονισμούς, ιδιαίτερα η τρίτη ηλικία.

Τονίζεται η μείωση του ενδιαφέροντος για προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει παραγγελίες. Snapshot powered by AI

Προβληματισμός επικρατεί σε πολλές πολυκατοικίες για τους απλήρωτους λογαριασμούς κοινοχρήστων, ενόψει και της χειμερινής περιόδου, όταν και το κόστος θέρμανσης φουσκώνει τον τελικό λογαριασμό.

Η πρόεδρος του Σωματείου Επιχειρήσεων Κοινοχρήστων, Χριστίνα Ιακωβίδου, μίλησε στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά 90.1 αναφέροντας μεταξύ άλλων: Δυστυχώς ήδη σε κάποιες οικοδομές υπάρχουν απλήρωτα κοινόχρηστα και η ανησυχία είναι πόσο αυτό θα αυξηθεί περισσότερο σε σχέση με τα δεδομένα της αυξημένης θέρμανσης. Υπάρχει μεγάλη αγωνία και ανησυχία για το τι θα γίνει με την θέρμανση, περιμένουμε να ανακοινωθεί η τελική τιμή.

Σύμφωνα με τον κυρία Ιακωβίδου πέρυσι ο τόνος το πετρέλαιο θέρμανσης στοίχιζε 1200-1300 € και αυτή τη στιγμή θα στοιχίσει γύρω στα 1950-2000€ άρα μιλάμε για μεγάλη επιβάρυνση. Όπως επισήμανε: Το δεδομένο όλων είναι ότι η θέρμανση είναι πρώτιστο αγαθό και πρέπει να βάλουν πετρέλαιο αλλά κάποιοι δεν μπορούν να πληρώσουν, κάποιοι δυσκολεύονται, κάποιοι προχωρούν σε διακανονισμούς. Μας κάνει εντύπωση πόαο πολύ το θέμα του διακανονισμού αγγίζει την τρίτη ηλικία.

Καταλήγοντας σημείωσε ότι τελευταία χρόνια έχει μειωθεί το ενδιαφέρον στην προμήθεια πετρελαίου και πως μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία παραγγελία.

Στις 14 Οκτωβρίου αναμένονται οι ανακοινώσεις για τη συγκράτηση των τιμών στο πετρέλαιο θέρμανσης.

Τα μέτρα της κυβέρνησης θα κινηθούν σε δύο κατευθύνσεις. Θα αφορούν αρχικά παρεμβάσεις στην αντλία, αλλά και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, αναλόγως με τις διεθνείς τιμές που θα διαμορφωθούν εκείνη τη χρονική περίοδο.

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