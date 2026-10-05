Καύσιμα: Έρχονται παρεμβάσεις στην αντλία και αυξημένο επίδομα θέρμανσης

Στις 14 Οκτωβρίου αναμένονται οι ανακοινώσεις για τη συγκράτηση των τιμών στο πετρέλαιο θέρμανσης.

Τα μέτρα της κυβέρνησης θα κινηθούν σε δύο κατευθύνσεις. Θα αφορούν αρχικά παρεμβάσεις στην αντλία, αλλά και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, αναλόγως με τις διεθνείς τιμές που θα διαμορφωθούν εκείνη τη χρονική περίοδο.

Επιδοτήσεις στην αντλία

Σταδιακά ξεδιπλώνονται τα μέτρα της κυβέρνησης με στόχο τη μείωση της επιβάρυνσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων από την ενεργειακή κρίση.

Στις 14 Οκτωβρίου αναμένονται τα αποκαλυπτήρια στην τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης που ξεκινά 15 του μηνός.

Η επιδότηση κράτους και διυλιστηρίων εκτιμάται ότι θα κινηθεί στα 30 λεπτά το λίτρο κάτι που σημαίνει τιμή περίπου στο 1,70 με τα σημερινά δεδομένα.

Την ίδια ώρα, οι επιδοτήσεις θα επανεξετάζονται ανά 15νθήμερο και στα καύσιμα κίνησης.

Αύξηση στο επίδομα θέρμανσης – Παραδείγματα

Η οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης εκτιμάται ότι θα φτάσει έως και το 20% με έμφαση στις πιο κρύες περιοχές της χώρας αλλά και σε όσους θερμαίνονται με ρεύμα.

Ενδεικτικό παράδειγμα είναι ένα νοικοκυριό στην ορεινή Αρκαδία που αναμένεται να επιδοτηθεί με 636 ευρώ για πετρέλαιο ή με 884 ευρώ για θέρμανση με ρεύμα.

Παράλληλα, τα ποσά για μια οικογένεια στην Αττική ανέρχονται στα 287 και 399 ευρώ αντίστοιχα.