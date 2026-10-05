Μπεν Άφλεκ: «Δεν κυνηγάω τίποτα» - Τι λέει για την προσωπική του ζωή μετά το διαζύγιο

Snapshot Ο Μπεν Άφλεκ δηλώνει ότι αυτή την περίοδο δεν αναζητά ενεργά νέα σχέση και ο έρωτας δεν αποτελεί προτεραιότητά του.

Αφιερώνοντας τον περισσότερο χρόνο του στη δουλειά και στα τρία παιδιά του, δεν έχει χώρο για προσωπικά ζητήματα στην καθημερινότητά του.

Απορρίπτει τις φήμες που τον θέλουν να έχει γνωριστεί με τη Σακίρα, χαρακτηρίζοντας τα κουτσομπολιά ως επινοημένα.

Αναφέρει ότι είναι καλά και ευτυχισμένος, με κύριες προτεραιότητες τα παιδιά και την καριέρα του.

Μετά το διαζύγιό του από την Τζένιφερ Λόπεζ, παραμένει επικεντρωμένος στην οικογένεια και την επαγγελματική του ζωή χωρίς να πιέζει την προσωπική του κατάσταση. Snapshot powered by AI

Ο Μπεν Άφλεκ μίλησε ανοιχτά για την προσωπική του ζωή και τα δημοσιεύματα που τον θέλουν να αναζητά νέα σχέση, ξεκαθαρίζοντας ότι αυτή την περίοδο ο έρωτας δεν αποτελεί προτεραιότητά του.

Ο 54χρονος ηθοποιός και σκηνοθέτης ρωτήθηκε για την ερωτική του ζωή κατά την πρεμιέρα της νέας του ταινίας «Animals» στο Λος Άντζελες και ήταν ξεκάθαρος: αυτή την περίοδο το dating δεν βρίσκεται ψηλά στη λίστα των προτεραιοτήτων του.

«Δουλεύω πολύ και βλέπω τα παιδιά μου. Δεν υπάρχει πολύς χώρος», ανέφερε, εξηγώντας ότι η καθημερινότητά του είναι αφιερωμένη κυρίως στην οικογένεια και την επαγγελματική του δραστηριότητα. «Δεν τρέχω από εδώ κι από εκεί», πρόσθεσε.

Η φημολογούμενη γνωριμία με τη Σακίρα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η ερώτηση για τη Σακίρα. Τις τελευταίες ημέρες είχε κυκλοφορήσει η πληροφορία ότι η παρουσιάστρια του «The View», Άνα Ναβάρο, είχε προσπαθήσει να φέρει τον Άφλεκ σε επαφή με την Κολομβιανή σταρ.

Η Ναβάρο είχε υποστηρίξει ότι η ιδέα προέκυψε σε συναυλία της Σακίρα στο Μαϊάμι, όπου βρισκόταν και ο Ματ Ντέιμον με την οικογένειά του. Καθώς ο Ντέιμον είναι στενός φίλος του Άφλεκ, η παρουσιάστρια φέρεται να σκέφτηκε ότι θα μπορούσε να λειτουργήσει ως «γέφυρα» μεταξύ των δύο.

Ωστόσο, ο ίδιος ο Άφλεκ δήλωσε ότι δεν γνώριζε απολύτως τίποτα για το συγκεκριμένο σενάριο.

«Τέτοια πράγματα, ειλικρινά, τα ακούω πρώτη φορά από ανθρώπους σαν εσένα. Ορκίζομαι στον Θεό, δεν το έχω ακούσει ποτέ στη ζωή μου», είπε χαρακτηριστικά, αναφερόμενος στη φημολογούμενη προσπάθεια να γνωρίσει τη Σακίρα.

Ο ηθοποιός πρόσθεσε ότι συχνά πληροφορείται από τα μέσα διάφορες ιστορίες για την προσωπική του ζωή, υπογραμμίζοντας ότι μεγάλο μέρος αυτών βασίζεται απλώς σε κουτσομπολιό. «Κάποια πράγματα απλώς επινοούνται», σημείωσε.

«Είμαι καλά και ευτυχισμένος»

Ο Άφλεκ θέλησε, παράλληλα, να ξεκαθαρίσει ότι δεν αισθάνεται πως χρειάζεται να βρίσκεται σε σχέση για να είναι ευτυχισμένος.

«Είμαι καλά και είμαι ευτυχισμένος. Ξέρω ποιες είναι οι προτεραιότητές μου», δήλωσε.

Όπως εξήγησε, τα τρία παιδιά του είναι η πρώτη του προτεραιότητα και ακολουθεί η δουλειά του, την οποία εξακολουθεί να αγαπά.

«Δεν μπορείς να έχεις δύο πράγματα που να είναι τα πιο σημαντικά στη ζωή σου. Για μένα, αυτά είναι τα παιδιά. Και μετά έχω τη δουλειά μου, την οποία αγαπώ», ανέφερε.

Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι ο Άφλεκ έχει κλείσει οριστικά την πόρτα στον έρωτα. Αντίθετα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας νέας σχέσης, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι δεν πρόκειται να την κυνηγήσει.

«Ποιος ξέρει τι περιπέτειες μπορεί να φέρει η ζωή; Είμαι ανοιχτός σε αυτό, αλλά δεν προσπαθώ να κυνηγήσω κάτι», είπε.

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