Μπεν Άφλεκ: Η απάντησή του στις φήμες για τη Σακίρα - «Είμαι καλά και είμαι ευτυχισμένος»

Ο 54χρονος ηθοποιός μίλησε για την προσωπική του ζωή και αποκάλυψε πως αυτή την περίοδο προτεραιότητά του είναι τα παιδιά και η δουλειά του

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Μπεν Άφλεκ: Η απάντησή του στις φήμες για τη Σακίρα - «Είμαι καλά και είμαι ευτυχισμένος»
LIFESTYLE
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  • Ο Μπεν Άφλεκ δήλωσε πως η προτεραιότητά του αυτή την περίοδο είναι τα παιδιά και η δουλειά του, όχι το dating.
  • Αρνήθηκε ότι έχει λάβει πρόταση για ραντεβού με τη Σακίρα και είπε πως άκουσε για αυτό το σενάριο μόνο από τους δημοσιογράφους.
  • Αναγνώρισε ότι συχνά κυκλοφορούν φήμες για την προσωπική του ζωή λόγω της δημοσιότητάς του και των διάσημων εργένηδων.
  • Ο ηθοποιός δήλωσε πως είναι καλά, ευτυχισμένος και γνωρίζει ποιες είναι οι πραγματικές προτεραιότητές του στη ζωή.
  • Τόνισε ότι δεν προσπαθεί να κυνηγήσει νέες σχέσεις και είναι ανοιχτός στις εξελίξεις της ζωής χωρίς πίεση.
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Ο Μπεν Άφλεκ βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, αυτή τη φορά όχι μόνο για τη νέα του ταινία, αλλά και για την προσωπική του ζωή. Ο 54χρονος ηθοποιός κλήθηκε να σχολιάσει τις φήμες που τον ήθελαν να έχει δεχθεί πρόταση για ραντεβού με τη Σακίρα, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα πως αυτή την περίοδο δεν αναζητά κάποια νέα σχέση.

Μιλώντας στο «Entertainment Tonight» στην πρεμιέρα της νέας του ταινίας «Animals» στο Λος Άντζελες, ο Άφλεκ ανέφερε πως το dating δεν αποτελεί αυτή τη στιγμή «μεγάλη προτεραιότητα» στη ζωή του.

«Δουλεύω πολύ και βλέπω τα παιδιά μου», είπε χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως δεν υπάρχει ιδιαίτερος χρόρος για κάτι άλλο πέρα από την οικογένεια και την επαγγελματική του ζωή.

«Δεν υπάρχει πολύς χώρος» για κάτι επιπλέον, πρόσθεσε, σημειώνοντας πως «δεν τρέχει από εδώ κι από εκεί».

Τι είπε για τις φήμες με τη Σακίρα

Ο Μπεν Άφλεκ ρωτήθηκε και για τον ισχυρισμό της παρουσιάστριας του «The View», Άνα Ναβάρο, ότι είχε προσπαθήσει να τον φέρει σε επαφή με τη Σακίρα μετά το διαζύγιό του από την Τζένιφερ Λόπεζ.

Η Ναβάρο είχε αναφέρει πως προσπάθησε να κάνει το «προξενιό», αν και έχει διευκρινίσει ότι δεν έχει γνωρίσει προσωπικά τον Άφλεκ.

Ο ίδιος, πάντως, δήλωσε ότι πληροφορήθηκε για το συγκεκριμένο σενάριο μόλις το άκουσε από τους δημοσιογράφους.

«Ειλικρινά, πρώτη φορά το ακούω από ανθρώπους σαν εσάς. Στο ορκίζομαι, δεν το είχα ακούσει ποτέ στη ζωή μου», ανέφερε.

Ο ηθοποιός εξήγησε πως συχνά φτάνουν στα αυτιά του φήμες για την προσωπική του ζωή, τις οποίες απέδωσε στη γενικότερη παραφιλολογία γύρω από τους διάσημους εργένηδες.

«Ακούω συχνά φήμες και νομίζω ότι συμβαίνει επειδή υπάρχουν τόσοι πολλοί ελεύθεροι άνδρες... κάποιοι άνθρωποι κουτσομπολεύουν. Κάποια πράγματα απλώς επινοούνται», είπε.

Όσο για το ενδεχόμενο να τον έχουν όντως «προξενέψει» με κάποια γυναίκα, ήταν ξεκάθαρος: «Δεν με προξενεύουν πραγματικά».

«Είμαι καλά και είμαι ευτυχισμένος»

Ο Μπεν Άφλεκ, ο οποίος έχει αποκτήσει τρία παιδιά από τον γάμο του με την Τζένιφερ Γκάρνερ, μίλησε και για τη φάση στην οποία βρίσκεται σήμερα.

Ο ίδιος χαρακτήρισε τη ζωή του ένα «καλό μέρος» και τόνισε πως γνωρίζει πλέον πολύ καλά ποιες είναι οι προτεραιότητές του.

«Είμαι καλά και είμαι ευτυχισμένος. Ξέρω ποιες είναι οι προτεραιότητές μου. Δεν μπορείς να έχεις δύο πράγματα που να είναι τα πιο σημαντικά στη ζωή σου. Για μένα, είναι τα παιδιά», είπε.

Αμέσως μετά έβαλε στη δεύτερη θέση τη δουλειά του, για την οποία, όπως τόνισε, αισθάνεται επίσης μεγάλη αγάπη.

«Είμαι εκεί που είμαι και είμαι υπέροχα. Ποιος ξέρει τι περιπέτειες θα φέρει η ζωή; Είμαι ανοιχτός σε αυτό, αλλά δεν προσπαθώ να κυνηγήσω τίποτα», ανέφερε.

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